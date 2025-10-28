القاهرة – وقعت شركة إكسون موبيل مصر اتفاقية تعاون استراتيجي جديدة تمتد لخمس سنوات مع شركة أبو غالي موتورز - إحدى أبرز العلامات التجارية في قطاع السيارات في مصر - بهدف تعزيز تجربة العملاء وتوفير أعلى مستويات الأداء والاعتمادية في خدمات ما بعد البيع عبر توفير زيوت موبيل في مراكز خدمات أبو غالي موتورز المعتمدة.

يُمثل هذا التعاون رؤية الشركتين المشتركة القائمة على الثقة والابتكار والنمو المستدام في سوق السيارات المصري، ويُبرز في الوقت ذاته مكانة أبو غالي موتورز بوصفها الشركة الرائدة لحلول التنقل المبتكرة وتوكيلات السيارات في مصر. وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير زيوت السيارات التي تحمل اسم "موبيل 1" في جميع مراكز خدمات أبو غالي موتورز، والتي تضم 8 مراكز خدمة رئيسية و23 مركزًا معتمدًا. وتُعد مجموعة أبو غالي موتورز من أبرز وكلاء السيارات في السوق المصري حيث تمثل علامات تجارية عالمية مرموقة مثل مرسيدس، وألفا روميو، وجيلي، وسوبارو، وجيب، وLEVC ، كما تستحوذ على نحو 4% من مبيعات السيارات الجديدة في السوق المحلي. هذا بالاضافة إلى حلول تنقل مختلفة بأسطول يضم أكثر من 1500 سيارة تاكسي لندن و سيكست كار رينتل متوفرة على مستوى الجمهورية والمطارات الرئيسية في مصر.

في هذا السياق، صرّحت جيلان فهمي، مدير زيوت المحطات ووكلاء السيارات بشركة إكسون موبيل مصر، قائلة: "نعتز بهذا التعاون المميز مع شركة أبو غالي موتورز، والذي يُعد بمثابة شهادة على تنوّع وكفاءة زيوت "موبيل 1" وتفرّدها في السوق المصري، كما يُجسّد الثقة المتبادلة والتزامنا المشترك بتقديم حلول مبتكرة تدعم نمو قطاع السيارات في مصر. فهذا التعاون يكفل استخدام أحدث تقنيات التشحيم للحفاظ على مكانة شركة أبو غالي موتورز الرائدة في عالم السيارات، ويمنحنا فرصة الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء. نلتزم دائماً في إكسون موبيل مصر بضمان أفضل أداء لزيوت "موبيل" لجميع الفئات، وتعزيز تجربة العملاء بمختلف شرائحهم، ودعم نمو الصناعة المصرية."

ومن جانبه، قال المهندس تامر قطب، نائب الرئيس لقطاع السيارات بمجموعة أبو غالي موتورز: "يأتي هذا التعاون مع إكسون موبيل مصر كخطوة استرتيجية جديدة نحو رفع كفاءة تجربة عملائنا من خلال توفير منتجات زيوت المحركات العالمية "موبيل" في مراكز خدماتنا، بما يضمن أعلى مستويات الأداء والموثوقية. كما يعكس فلسفة أبو غالي موتورز بأن تجربة التنقل المثالية لا تقتصر على امتلاك السيارة، بل تمتد لتشمل الراحة والثقة والخدمة المتكاملة. ويعزز تعاوننا مع إكسون موبيل مصر التزامنا المشترك بمفهوم الجودة والثقة، ويقوي منظومتنا الشاملة في خدمات ما بعد البيع، ضمن تجربة موحدة تضع العميل في المقام الأول. كما تم اختيار مجموعة أبو غالي موتورز ضمن أكبر 100 شركة عائلية مؤثرة في السوق المصري و ذلك وفقاً لتصنيف مجلة فوربس – وهو انجاز نفخر بيه جميعاُ حيث يعكس دور و تأثير المجموعة في الاقتصاد المصري."

وتُعد هذه الاتفاقية محطة جديدة في مسيرة الشركتين، تُرسّخ مكانتهما في السوق المصري، وتؤكد على التزام إكسون موبيل مصر بتوسيع شبكة شركائها الاستراتيجيين، وتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائها، استكمالاً لسلسلة من الشراكات الناجحة التي توضح سعي الشركة الدائم إلى تعزيز الابتكار والجودة في قطاع السيارات، ودعم الاقتصاد المصري. وتتبنى مجموعة أبو غالي خطة توسعية طموحة في التوسع في شبكة مراكز الخدمة المملوكة للمجموعة وشبكة مراكز الخدمة المعتمدة بالإضافة إلى الاستحواذ على علامات تجارية جديدة في مجال وسائل التنقل المبتكرة والسيارات.

عن شركة إكسون موبيل مصر:

إكسون موبيل مصرهى شركة رائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة ولديها شبكة واسعة من مراكز والمحلات التجارية. شركة إكسون موبيل مصر لديها أكثر من 400 محطة خدمة تحمل العلامة التجارية "موبيل"، وحوالي 250 مركز خدمة موبيل1 وموبيل أوتوكير، بالإضافة إلي 35 فرع من "On the Run" و 20 فرع من "The Way to Go". كما تقدم الشركة أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية، وحلول التشحيم والخدمات، في مصر وأكثر من 40 بلدا في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين والشرق الأقصى بدعم من مصنعين لمزج زيوت التشحيم في الإسكندرية والعاشر من رمضان. كما عاودت شركة إكسون موبيل اهتمامها بالبحث والتنقيب في مصر وفي شرق المتوسط بحصولها على حقوق امتياز للبحث والتنقيب عن الغاز منذ عام 2019. تعتمد إكسون موبيل مصر على تاريخ ثري بدأ منذ حوالي 120 عام مضت عندما تم تسجيل شركة النفط فاكيووم أويل (السابقة على شركة موبيل) في مصر عام 1902. وتلتزم شركة إكسون موبيل مصر بتقديم الدعم المتواصل من أجل المشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالتعليم، التنمية والمرأة، التي تخدم قطاعات وفئات مختلفة في المجتمع المصري.

عن مجموعة أبو غالي موتورز

تعد مجموعة أبوغالي موتورز (AGM)، من كبرى الشركات الرائدة في مجال السيارات وحلول التنقل المتكاملة في مصر بأكثر من 45 عامًا من الخبرة، وهي وكيل لسيارات مرسيدس-بنز، ألفا روميو، جيب، كرايسلر، دودج، جيلى، سوبارو في مصر، بالإضافة إلى دراجات KTM النارية وسيارات لندن كاب والتمتع بحق امتياز شركة Sixt لتأجير السيارات. بالاضافة إلى تقديم حلول متكاملة في التمويل والتأمين عبر شركتيها "أبو غالي فايتانس" و"أبو غالي ايتشورتس". كما أن للشركة أنشطة رائدة في مجال التطوير العقاري عبر شركة "أبو غالي ديفلوبمنت". تتبنى مجموعة أبو غالي رسالة تقديم أفضل خدمة عملاء في كل القطاعات وفي كل مرحلة يمر بها العميل خلال تعامله مع المجموعة. كما أن شركة أبو غالي موتورز بصدد التوسع في شبكتها على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى الاستحواذ على علامات تجارية متميزة تضيف للعملاء.

-انتهى-

#بياناتشركات