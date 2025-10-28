أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، الجهة الاتحادية التي تقوم بجمع بيانات الائتمان والمعلومات والالتزامات المالية، وتهدف المذكرة إلى إبرام شراكة استراتيجية بين الجانبين لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري في أبوظبي من خلال ترسيخ الموثوقية والشفافية التي يتمتع بها وتطوير آليات مُبتكرة لتبادل البيانات والمعلومات الائتمانية لتحسين تحليلات السوق وعملية تقييم المخاطر. وتمثل هذه الشراكة خطوة مُهمة نحو تمكين المستثمرين والمطورين العقاريين، وترسيخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي وازدهارها كمركز مرموق لاستقطاب الاستثمارات العقارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتُحدّد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون المشترك بين الجانبين يقوم على التكامل لتحقيق الأهداف المتبادلة، كما تُركّز على تحسين جودة البيانات وتوسيع نطاق تبادل المعلومات والبيانات المالية والإحصائية من خلال تطبيق أفضل الممارسات المُتبعة في هذا المجال وتنفيذ الدراسات والأبحاث المشتركة. كما يُسهم هذا التعاون في تعزيز دقّة تقييم مخاطر الأسواق ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على البيانات الواقعية الخاصة بالسوق العقارية في أبوظبي، بما ينعكس إيجاباً على أداء المستثمرين والمطورين ومديري العقارات وكافة الأطراف المعنية العاملة ضمن القطاع العقاري.

وبهذه المناسبة، قال سعادة مروان أحمد لطفي، المدير العام الاتحاد للمعلومات الائتمانية: "إن الشراكة مع مركز أبوظبي العقاري تُعد إنجازاً محورياً جديداً في مسيرتنا نحو تعزيز القيمة التحليلية لتقاريرنا الائتمانية، إذ يُضيف دمج البيانات الائتمانية الخاصة بالالتزامات الأساسية للأفراد والمؤسسات مثل دفعات الإيجارات ورسوم الخدمات العقارية بُعداً جديداً إلى التقارير التي تصدرها الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يُسهم في تمكين المستثمرين وتعزيز كفاءة التعاملات المالية في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي. كما أن هذا التعاون لا يقتصر على دعم الشمولية في تقاريرنا الائتمانية، بل يُعمّق مستوى تحليلات الاسواق، ويدعم الجهات المعنية في اتخاذ قرارات مدروسة، مما يعكس اتجاه أبوظبي نحو أفضل الممارسات العالمية لاستخدام المعلومات الائتمانية في القطاع العقاري".

من جانبه، قال المهندس راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري: إن "التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية يتعامل بصورة إيجابية مع التحديات التشغيلية التي طالما واجهتها الجهات المعنية في القطاع العقاري بأبوظبي من خلال تلبية الاحتياج إلى البيانات الرئيسية المهمة. ومن خلال هذا التعاون، يعمل الجانبان على معالجة أبرز النقاط المرتبطة بإتاحة البيانات وعملية تحليل وتقييم المخاطر السوقية، بما يُمكّن من تقديم رؤى دقيقة تدعم اتخاذ قرارات مدروسة وسليمة للاستثمار العقاري وتعزّز السمعة العالمية لإمارة أبوظبي كوجهة دولية وإقليمية تتمتع بالشفافية والموثوقية في مجال الاستثمار العقاري".

ويعتمد هذا التعاون على دمج قاعدة بيانات مركز أبوظبي العقاري الشاملة الخاصة بالسوق العقاري في الإمارة مع القدرات المتقدمة للتحليل الائتماني التي توفرها الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لإنتاج رؤى تحليلية أكثر عمقاً وتطوراً تُسهم في دعم قرارات الاستثمار والتمويل الخاصة بأنشطة التطوير العقاري. كما تهدف الشراكة أيضاً إلى تبسيط عمليات اتخاذ القرار في مختلف مراحل التعاملات العقارية، بدءاً من شراء العقارات، وتمويل المشاريع التطويرية، وإدارة الأصول والاستثمارات العقارية طويلة الأجل.

نبذة حول مركز أبوظبي العقاري:

يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.

لمزيد من المعلومات، يُرجي زيارة الموقع الإلكتروني:

www.adrec.gov.ae

حول شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية:

"الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، هي جهة اتحادية مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. أُنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، والمُعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2020. وتتولى الجهة مسؤولية طلب وتنظيم عملية جمع المعلومات الائتمانية وحفظها وتحليلها وتصنيفها واستخدامها ونشرها. كما يتم استخدام تلك البيانات والمعلومات ضمن مجموعة متنوعة من الخدمات الائتمانية ضمن عملية رقمية بالكامل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.etihadbureau.ae ، أو تنزيل تطبيق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، المتوفر على متجري جوجل بلاي وآبل ستور.

للمزيد من المعلومات، يُمكن التواصل مع:

بشار ديبب - قسم المشاركة المجتمعية

هاتف: 97143812517+

البريد الإلكتروني: comms@etihadbureau.ae