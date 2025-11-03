دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجل سوق العقارات في دبي رقماً قياسياً جديداً في أكتوبر، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات لعام 2025 إلى 559.4 مليار درهم إماراتي، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل لعام كامل.

وأظهر تقرير صادر اليوم عن شركة " fämالعقارية" أن الشهر الماضي شهد إتمام 19,875 معاملة عقارية بقيمة 59.4 مليار درهم إماراتي، ليصل إجمالي عدد الصفقات للأشهر العشرة الأولى من عام 2025 إلى 178,244 صفقة.

ويؤكد هذا أن عام 2025 سيكون عاماً تاريخياً آخر لسوق العقارات في دبي، بعد الرقم القياسي السابق المسجل لعام كامل في عام 2024 والذي بلغ 180,900 معاملة بقيمة 522.1 مليار درهم إماراتي.

وأظهرت بيانات من DXB interact أن مبيعات الشقق تصدرت المبيعات في أكتوبر من حيث القيمة والحجم، مع 16,238 صفقة بقيمة 31 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3.4% على أساس سنوي من حيث الحجم.

وفي حين انخفضت مبيعات الفلل بقيمة 15.5 مليار درهم إماراتي بنسبة 36.8% من حيث الحجم لتصل إلى 2,549 فيلا مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، ارتفعت عمليات شراء الأراضي، حيث تم بيع 399 قطعة أرض بقيمة 11 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 23.9% على أساس سنوي.

وجاء أكبر نمو على أساس سنوي في حجم المبيعات في القطاع التجاري مع 689 معاملة - بزيادة قدرها 61.7% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي - بقيمة 1.9 مليار درهم إماراتي. في غضون ذلك، ارتفع متوسط ​​سعر العقارات للمتر المربع بنسبة 6.7% ليصل إلى 1692 درهماً إماراتياً للمتر المربع.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "لا شك أن السوق العقاري قوي للغاية بشكل عام، وعلى الصعيد العالمي، لا تزال دبي واحدة من أفضل أسواق العقارات للاستثمار فيها، سواءً للمستخدم النهائي أو المستثمر."

"لكن هذا لا يعني أن كل مطور سيحقق النجاح لمجرد أن السوق مزدهر. كما أنه لا يعني أن بإمكان المستثمرين اتخاذ قرارات متسرعة أو غير مدروسة ويتوقعون النجاح. الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح باستمرار هي اتخاذ قرارات مستنيرة ومدعومة بالبيانات، سواء كنت مستثمرا فرديا أو مؤسسة."

"لحسن الحظ، سهّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأمر أكثر من أي وقت مضى. فقد أنشأت واحدة من أكثر الأنظمة البيئية العقارية شفافية في العالم، حيث تتوفر جميع معاملات البيع والإيجار للجمهور."

"واخننم قائلا: "اليوم، يوفر موقع DXBinteract وصولاً كاملاً إلى هذه البيانات، مما يمكّن أي شخص من تحليل الفرص ومقارنتها والتحقق منها بالاستناد إلى الحقائق، وليس الافتراضات. باختصار، هذا السوق سيكافئ بشدة من يبذلون الجهد في البحث والتحليل، وسيعاقب من يتجاهلون ذلك."

وهيمنت مبيعات العقارات الجديدة من المطورين في أكتوبر، حيث بلغت 13,926 صفقة بإجمالي 38.7 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 5,949 عملية إعادة بيع بقيمة 20.7 مليار درهم إماراتي.

ووصلت مبيعات العقارات في دبي خلال شهر أكتوبر إلى مستويات قياسية، حيث ارتفعت من 6.8 مليار درهم إماراتي بواقع (3300 صفقة) في عام 2020 إلى 13.1 مليار درهم إماراتي بواقع (5400 صفقة) في عام 2021، و25.3 مليار درهم إماراتي بواقع (8700 صفقة) في عام 2022، و39.5 مليار درهم إماراتي بواقع (12200 صفقة) في عام 2023، و60.8 مليار درهم إماراتي بواقع (20500 صفقة) العام الماضي.

أعلى خمس مناطق أداء في أكتوبر 2025

قيمة المبيعات عدد الصفقات

قرية جميرا الدائرية 1,685 AED2.5B

الخليج التجاري 1,177 AED3.2B

وادي الصفا 5 1,110 AED1.7B

مثلث قرية جميرا 964 AED1.2B

مجمع دبي للاستثمار الثاني 921 AED2.6B

وكان أغلى عقار فردي تم بيعه في أكتوبر فيلا فاخرة في جميرا الثانية بسعر 220 مليون درهم إماراتي، بينما بيعت أغلى شقة بسعر 155 مليون درهم إماراتي في برج بولغاري لايتهاوس دبي في الجزيرة 2.

وشكلت العقارات التي تراوحت قيمتها بين مليون ومليوني درهم إماراتي ما نسبته 36% من إجمالي المبيعات، أما العقارات التي تراوحت قيمتها أقل من مليون درهم إماراتي فقد بلغت نسبتها 28%، والعقارات بين مليونين وثلاثة ملايين درهم 14%، والعقارات بين 3 و5 ملايين درهم إماراتي 12%، والعقارات اكثر من 5 ملايين درهم إماراتي 10%.

المشاريع الأفضل مبيعاً في أكتوبر 2025

الأولى في مبيعات الشقق

الحجم القيمة بالدرهم متوسط السعر بالدرهم داماك ريفرسايد (جميع المباني) 656 849.5M 1.2M بن غاطي فلير 515 647.1M 1.3M بن غاطي هيل فيو 194 212.3M 930K سكاي هيلز أسترا تاور A 172 209.8M 1.1M تشيلسي ريزيدنسز من داماك 163 493.6M 2.6M

الأولى في مبيعات الفلل

جزر داماك - سيشيل 2 92 287.3M 2.8M جراند بولو - شيفاليا إستيت 2 89 897.8M 8.1M دبي وورلد سنترال 89 392.2M 4.3M ريبورتاج فيليدج 1 73 99.2M 1.4M مجمع دبي للاستثمار الثاني 62 174.3M 2.7M

اعادة بيع الشقق

عزيزي ريفييرا (جميع المباني) 107 93.7M 695K شوبا هارتلاند - ذا كريست 42 80.1M 1.6M بن غاطي ازور 38 35.9M 990K الأندلس 37 39.5M 837K إيليت سبورتس ريزيدنس 36 23M 660K

اعادة بيع الفلل

روكان 3 27 35.8M 1M داماك لاجونز - سانتوريني 1 25 85M 3.4M أورا 21 105.8M 4.7M الفرجان 17 85.4M 3.9M مها تاون هاوس 16 48.6M 3M

