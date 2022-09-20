افتتحت الوكالة العقارية الرائدة قسماً خاصاً (Penthouse.ae) للتعامل مع الطلب على العقارات التي تتجاوز أسعارها 15 مليون درهم إماراتي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أشارت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة التي تقدم خدمات متكاملة في دبي، إلى أنها تتوقع أن يتضاعف سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي خلال الربع الأخير من هذا العام.

وساهم في تعزيز الطلب على الفلل السكنية التي تتجاوز قيمتها 20 مليون درهم إماراتي أفراد من أصحاب الثروات الكبيرة، ورجال أعمال، ومستثمرون مؤسسيون وصناديق عقارات عائلية، مما أدى إلى نقص الوحدات المتاحة في هذا القطاع لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين في السوق. وجدير بالذكر أن أكثر من 75٪ من المشترين ينتقلون بشكل دائم للإقامة في دبي، لما تتمتع به من مستويات رفيعة للسلامة والأمن والاستقرار.

ولا تزال إمارة دبي تشكل نقطة جذب للأثرياء، حيث من المتوقع أن تجتذب المدينة أكثر من 4000 منهم هذا العام وحده، بزيادة تربو على 208٪ مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير خاص يتتبع الثروات الخاصة واتجاهات هجرة الاستثمار في جميع أنحاء العالم. وقد ساهمت الحرب في أوروبا ومكانة دبي كوجهة آمنة فضلاً عن اللوائح الحكومية المواتية للأعمال في انتقال المزيد من الأثرياء والمستثمرين إليها أو الاستثمار فيها بشكل كبير من خلال شراء عقارات ثانوية.

وكانت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز باعت على مدى الأشهر السبعة الماضية العديد من الوحدات العقارية فائقة الفخامة، بما في ذلك عقارات في مشروع "سي ميرور" بجزيرة جميرا باي بقيمة 154 مليون درهم إماراتي، ومشروع سيكس سينسيز ريزيدنس في نخلة جميرا بقيمة 82 مليون درهم إماراتي، ومشروع ذا رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسز في نخلة جميرا بقيمة 62.9 مليون درهم إماراتي، ومشروع بي في ريزيدنسز في الجزيرة 2 بقيمة 50 مليون درهم إماراتي، ورويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسز في نخلة جميرا بقيمة 43 مليون درهم إماراتي، وحي إليسيان مانشن في مشروع تلال الغاف بقيمة 41 مليون درهم إماراتي، ومنتجع وسبا العنوان جميرا بمنطقة مساكن شاطئ جميرا (JBR) بقيمة 40 مليون درهم إماراتي، وطابق كامل في مبنى لي بونت بمشروع بورت دو لا مير بقيمة 42 مليون درهم إمارتي.

ولمواكبة حجم الطلب الهائل على العقارات فائقة الفخامة، أطلقت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز قسماً جديداً تحت عنوان Penthouse.ae، للتعامل بشكل حصري مع مبيعات العقارات التي تزيد قيمتها عن 15 مليون درهم إماراتي.

وبينما يقوم قسم Penthouse.ae حالياً بعرض عقارات في دبي فقط، إلا أنه سيتوسع لاحقاً ليتضمن عقارات في أبوظبي أيضاً، وسيشرف على هذا القسم فريق متخصص في العقارات الفاخرة سيصل تعداده إلى 25 خبيراً بحلول نهاية العام المقبل. كما يخطط القسم الجديد لتزويد العملاء بخدمة شاملة، بدءاً من المساعدة في الحصول على التأشيرات ومروراً بفتح الحسابات المصرفية وتأسيس الشركات وإدارة الممتلكات وتوفير الخدمات القانونية وغير ذلك.

وفي تعليقه على أداء السوق، قال بيتري مانيلا، مدير المبيعات في قسم Penthouse.ae: "قبل بضع سنوات فقط لم يكن هناك سوى عدد قليل من العقارات التي يزيد سعرها عن 100 مليون درهم إماراتي. وفي العام الماضي وصل سعر أغلى فيلا تم بيعها إلى نحو 120 مليون درهم إماراتي، أما في الشهر الماضي فقط فقد شهدنا بيع فيلا مقابل 285 مليون درهم إماراتي، وقد عرضنا مؤخراً فيلا فائقة الفخامة في نخلة جميرا بقيمة 800 مليون درهم إماراتي. وقد سجلنا في هذه الأيام طلباً قوياً للغاية على العقارات فائقة الفخامة من مستثمرين من روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا وخاصة من إيطاليا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، كما بتنا نشهد اهتماماً أكبر من مستثمرين من الولايات المتحدة".

وأضاف مانيلا: "يلقى هذا الطلب آذاناً صاغية لدى المطورين العقاريين حيث نراهم يضيفون المزيد من مستويات الفخامة والمزايا الفريدة إلى مشاريعهم لتلبية احتياجات العملاء من النخبة. وقد تضاعف عدد العقارات فائقة الفخامة التي تتجاوز قيمتها 15 مليون درهم إماراتي منذ بداية هذا العام بنحو أربع مرات، وسيستمر هذا القطاع في النمو إذ نتوقع أن يظل الطلب قوياً في الربع الأخير من هذا العام والفترة التالية أيضاً".

إلى ذلك، تشهد العقارات في منطقة نخلة جميرا وغيرها من المواقع المطلة على الواجهات البحرية، مثل مرسى العرب، وجزيرة جميرا باي، ولؤلؤة جميرا، وتلال الإمارات، ومجمعات الجولف، أعلى مستوى من الطلب، إذ سجلت الأسعار في منطقة النخلة زيادة بنسبة تزيد عن 50٪ مقارنة بمناطق أخرى من الإمارة. وإلى جانب شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في دبي، تضم مجموعة متروبوليتان أيضًا شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي، وشركة لوكشري إيموبليان GMBH، وهي وكالة عقارية في فيينا متخصصة في العقارات الفاخرة، وشركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

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حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

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