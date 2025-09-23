من المتوقع أن يستثمر المستثمرون الهنود الأثرياء ما يصل إلى 20 مليار دولار أمريكي سنويًا في الأصول الأجنبية عن طريق المساهمة في الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لأحدث إطار تنظيمي بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي، حسبما صرح اميت غوينكا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نيسوس فاينانس. وقد فتحت الإرشادات المعدلة الخاصة بالاستثمار الخارجي في المحافظ والاستثمار المباشر الخارجي، التي أصدرها بنك الاحتياطي الهندي، آفاقًا جديدة للاستثمارات الخارجية.

يخضع الاستثمار المباشر الخارجي من قبل الكيانات الهندية لقانون إدارة الصرف الأجنبي، الذي ينظم جميع معاملات حساب رأس المال بما في ذلك الاستثمارات العابرة للحدود. ويوفر الإطار المحدث من قبل بنك الاحتياطي الهندي وضوحًا ومرونة أكبر للمستثمرين الهنود الراغبين في توسيع حضورهم العالمي.

بموجب المسار التلقائي، يمكن للكيانات الهندية الاستثمار في الخارج دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من بنك الاحتياطي الهندي إذا كان الاستثمار ضمن 400٪ من صافي قيمة الكيان. ويطبق هذا الحد الأقصى على جميع معاملات الاستثمار المباشر الخارجي التي تقوم بها الكيان، بما في ذلك القروض والضمانات. في هذا المسار، يمكن للشركات تقديم التزامات مالية لشركاتها المشتركة الأجنبية أو الشركات التابعة المملوكة بالكامل من خلال بنك مفوض، بشرط استيفاء الشروط المحددة من قبل بنك الاحتياطي الهندي.

وفقًا لتقرير شركة إرنست آند يونغ، سجلت الاستثمارات الهندية الخارجية زيادة حادة بنسبة 67.74٪، لتصل إلى 41.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024-2025 مقارنة بـ 24.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023-2024.

"تتيح خطة التحويلات المحررة، التي قدمها بنك الاحتياطي الهندي، للأفراد المقيمين تحويل ما يصل إلى 250,000 دولار أمريكي سنويًا إلى الخارج لمجموعة واسعة من الأغراض المسموح بها، بما في ذلك التعليم والسفر والاستثمارات والعلاج الطبي."

بالإضافة إلى الاستثمار المباشر الخارجي للمستثمرين الأفراد، أصبحت خطة التحويلات المحررة أكثر شيوعًا، حيث أفاد بنك الاحتياطي الهندي أن التحويلات الخارجية بموجب هذه الخطة بلغت مستوى قياسيًا جديدًا قدره 29 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من أبريل 2023 إلى فبراير 2024. وتمثل هذه النسبة زيادة كبيرة بنسبة 21.7٪ مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

وقال اميت غوينكا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نيسوس فاينانس: "نعتقد أنه في الأشهر والسنوات المقبلة، سيستثمر المزيد والمزيد من الهنود الأثرياء في الأسهم والأصول الأجنبية، ونتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 20 مليار دولار أمريكي سنويًا في السنوات القادمة."

"يعد الهنود بالفعل أكبر مجموعة مستثمرين أجانب في اقتصاد دولة الإمارات، لا سيما في قطاع العقارات والأعمال والصناعات. ونتوقع أن يستثمر المزيد من الهنود في الاقتصاد الإماراتي، نظرًا لتحرير قواعد الاستثمار الأجنبي."

"يتألف سوق العقارات الإماراتي من أصول تقدر قيمتها بحوالي 680 مليار دولار أمريكي ومبيعات سنوية حتى اليوم. وصلت معاملات العقارات وحدها إلى 226,000 معاملة في عام 2024 بقيمة إجمالية 761 مليار درهم (207 مليار دولار أمريكي)، بزيادة سنوية قدرها 36٪ في الحجم و20٪ في القيمة. وسجل القطاع 217,000 استثمار بقيمة 526 مليار درهم (143 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعكس معدلات نمو مذهلة بنسبة 38٪ و27٪ في العدد والقيمة على التوالي. علاوة على ذلك، جذبت دبي 110,000 مستثمر جديد في قطاع العقارات، محققة زيادة بنسبة 55٪. ونرى أن إجمالي التمويل المطلوب سنويًا للحفاظ على هذا وتيرة النمو يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي. ويأتي الباقي بالطبع من الأسهم بالإضافة إلى المبيعات خارج المخطط."

"لذا، فإن فجوة التمويل الحالية تبلغ 100 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر تحدٍ اليوم، والتي تتسع مع مرور الوقت. بينما يمكن للمصادر التقليدية لرأس المال سد 30٪ فقط، تبقى الـ 70٪ المتبقية غير مستغلة. وهنا تكمن الفرصة. لذلك، فإن الحاجة إلى رأس المال الخاص، والائتمان الخاص، والأسهم الخاصة لتمويل هذه التطورات جزئيًا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على وتيرة النمو الحالية."

تواجه شركة نيسوس فاينانس هذا التحدي من خلال صندوقها المخصص نيفكو ، بالتركيز على أسواق الإسكان الميسر مثل قرية جميرا الدائرية والفرجان. وأوضح غوينكا أن 95٪ من النمو العقاري الجديد يحدث الآن في قطاع الإسكان الميسر، والذي يستمر في جذب اهتمام المستثمرين القوي بسبب الطلب المستمر. ومع ذلك، فإن المشكلة لا تقتصر على الإسكان فقط؛ بل يظل السوق نفسه غير متطور من منظور التمويل المؤسسي.

لا يزال عمق سوق التمويل محدودًا. بينما تسد الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمبيعات خارج المخطط جزءًا من الفجوة، فإن مشاركة البنوك والمؤسسات المالية في تمويل العقارات ضئيلة. قال غوينكا:

"حتى وقت قريب، لم يشارك أي من اللاعبين المصرفيين الرئيسيين في هذا المجال سوى التمويل العقاري أو تمويل البناء. لكن هذا بدأ يتغير الآن. نحن نشهد دخول شركات التمويل غير المصرفية واللاعبين في مجال الائتمان الخاص إلى السوق. ومع ذلك، فإن استثماراتهم التراكمية لا تزال أقل بكثير من المتطلبات السنوية لرأس المال."

بالتوازي مع ذلك، يشهد النظام الاستثماري تحولات عبر الابتكارات التكنولوجية. يهدف مشروع تجربة تحويل العقارات إلى رموز رقمية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى تحقيق معاملات عقارية رمزية بقيمة 60 مليار درهم بحلول عام 2033، مما يشير إلى عصر جديد للاستثمار في الأصول الرقمية. ويتوقع غوينكا أن تصبح الرمزية فئة أصول رئيسية، حيث تشير الدراسات إلى أن سوق الأصول الرمزية قد يصل إلى 16 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مع كون العقارات أحد أكبر قطاعاتها. وتعمل نيسوس فاينانس على مواءمة استراتيجيتها مع هذه الاتجاهات، من خلال دمج التقنية العقارية، والذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين في عمليات تقييم الأصول وإدارة الصناديق.

تتجاوز جاذبية الإمارات العقارية فقط. فقد أدت التحولات الجيوسياسية، خاصة في الولايات المتحدة والصين، إلى توجيه عمليات التصنيع والصناعات نحو الخليج. وتصبح الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية وعُمان، بسرعة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية، والتصنيع الخفيف، والتخزين. وأشار غوينكا إلى أن السلطات في دبي وأبوظبي والإمارات الشمالية تقدم تصاريح نافذة واحدة، وتراخيص أعمال، وأراضي، وتمويل للمستثمرين، مما يجعل المنطقة تنافسية للغاية لإقامة البنية التحتية التصنيعية.

هذا النشاط الاقتصادي المتزايد يدفع أيضًا إلى نمو السكان. مع استهداف رؤية الإمارات 2040 لسكان يبلغ عددهم 13.6 مليون نسمة، مقارنة بـ 10 ملايين حاليًا، ستزداد الحاجة إلى الإسكان والبنية التحتية والخدمات اللوجستية بشكل حاد. ففي عام 2024 وحده، انتقلت أكثر من 4,300 عائلة هندية فائقة الثراء إلى الإمارات، حاملةً معها أصولًا استثمارية تُقدر بـ 5 مليارات دولار أمريكي. ولا يقتصر تأثير هجرتهم على زيادة الطلب على المنازل الفاخرة والمدارس، بل يشمل أيضًا جلب المواهب التجارية، وفرق الدعم الخلفي، ونظم الخدمات، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد.

مع تكثف تدفق رأس المال، تتطور الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي لاستيعاب رأس المال العالمي بشكل أكثر كفاءة. ويبلغ مستوى الثقة المؤسسية أعلى مستوى له على الإطلاق، مع دخول صناديق التقاعد الدولية، وصناديق الثروة السيادية، وعمالقة الاستثمار مثل بلاكستون وبروكفيلد إلى السوق الإماراتية. وقال غوينكا:

"نشهد تحولًا من رأس المال العائلي التقليدي إلى رأس المال العالمي المُدار مهنيًا. وهذا مؤشر على نضج السوق، وليس تباطؤه."

في المستقبل، يقدر غوينكا أن سوق صناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يبلغ حاليًا 7-8 مليارات دولار أمريكي فقط، قد ينمو بشكل هائل خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة، محاكياً التحول الذي شهدته أسواق مثل سنغافورة والولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، تستهدف نيسوس فاينانس استثمارات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي من خلال منصتها وشراكاتها، لسد فجوة رأس المال تدريجيًا والمساعدة في استمرار ازدهار سوق العقارات.

يشير تقاطع الاستثمارات الهندية الخارجية المحررة، والقيادة الإماراتية الرؤيوية، والبنية التحتية المالية المتعمقة إلى أن المرحلة التالية من النمو العقاري العالمي قد تستند بقوة إلى الخليج. وختم غوينكا قائلاً:

"الفرصة موجودة، ورأس المال جاهز. والمسألة الآن تتعلق بربط النقاط."

عن نيسوس فاينانس

شركة نيسوس فاينانس سيرفيسز ذ.م.م. هي شركة رائدة للاستثمار العقاري مدرجة علنًا ويقع مقرها الرئيسي في الهند، ولها سجل حافل في تقديم أصول عالية العائد وقائمة على الأداء عبر البلاد. ووفقًا لاستراتيجيتها العالمية للتوسع، وسعت الشركة نطاق وصولها إلى المستثمرين في جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مقدمة خبرتها العميقة وحلولها المالية المبتكرة إلى الإمارات ومنطقة الخليج.

كجزء من هذا النمو الإقليمي، أطلقت الشركة صندوق "نيسوس هاى ييلد جروث فند"، وهو صندوق عقاري مسجل في سلطة دبي المالية الدولية وصندوق للمستثمرين المؤهلين، مؤسس وفق قوانين مركز دبي المالي العالمي. ويعد الصندوق خلية مؤسسة من شركة غيت واي آي سي سي ليمتد ويقدم له الاستشارات نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي - ش م ح الكائن في دبي، الإمارات. وقد تم جيت واي خدمات إدارة الاستثمار ( مركز دبي المالي العالمي ) المحدودة كمدير للصندوق.

