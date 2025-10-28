خلال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

87% من المستثمرين المشاركين في البحث يخططون لزيادة استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي في دول الجنوب العالمي خلال العامين المقبلين.

28% فقط من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تحظى بها دول الجنوب.

أكسنتشر تصمم مقياسًا لستة أبعاد من أجل تصنيف جاذبية منظومات الابتكار دوليًا.

الرياض، أصدر معهد مبادرة مستقبل الاستثمار، بالتعاون مع شركة أكسنتشر، اليوم تقريرًا بحثيًا حول استثمارات الذكاء الاصطناعي بعنوان: "إعادة توازن الذكاء: كيف ستتجه الموجة القادمة من استثمارات الذكاء الاصطناعي نحو الجنوب".

وأُعلن عن نتائج التقرير خلال الدورة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد حاليًا في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر ، حيث يعد المؤتمر منصةً عالميةً بارزة تجمع كبار القادة والمستثمرين وصناع القرار؛ بهدف استكشاف سبل توظيف الاستثمار في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للإنسانية، إذ يُحدد خلاله جدول أعمال الاستثمار العالمي، ويجمع أبرز القادة والمؤثرين في العالم.

وأشارت أبحاث أكسنتشر ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي في دول الجنوب العالمي يدفعها سعي المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم، وعلى الرغم من استمرار تركّز الاستثمارات العالمية في دول الشمال، إلا أن الأسواق الناشئة في دول الجنوب تلعب دورًا متزايد الأهمية في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي.

وكشف أحدث استطلاع أجرته أكسنتشر بين المستثمرين العالميين أن 87% منهم يخططون لزيادة استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي في دول الجنوب العالمي خلال العامين المقبلين، مع تحقق الصدارة لصالح الهند، والدول النامية في آسيا والمحيط الهادئ، والدول في منطقة الشرق الأوسط كأبرز المستفيدين المحتملين.

وشمل التقرير استطلاع آراء 250 شخصًا من كبار التنفيذيين؛ (40%) منهم في شركات الأسهم الخاصة، و(40%) من شركات رأس المال الجريء، و(20%) من وحدات الاستثمار المؤسسي في الشركات الكبرى. وذلك في 13 دولة من دول الشمال العالمي. كما تضمن التقرير 15 مقابلة معمقة مع كبار المستثمرين في شركات الأسهم الخاصة، ورأس المال الجريء، وصناديق الثروة السيادية. بالإضافة إلى تحليل مفصل للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في دول الشمال والجنوب العالميين.

وابتكرت أكسنتشر تصنيفاً خاصًا لجاذبية منظومات الابتكار، يقيس ستة أبعاد رئيسية وذلك من أجل تسليط الضوء على الدول التي تتمتع بأبرز نقاط القوة ضمن التقييم.

ورغم أن الجنوب العالمي يمثل نحو نصف سكان العالم وربع النمو الاقتصادي المتوقع عالميًا، إلا أنه يجتذب حاليًا 28% فقط من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أي جزء بسيط من إجمالي 548 مليار دولار استثمرت عالميًا خلال العامين الماضيين. ويوجد فقط ثماني شركات ناشئة "يونيكورن" في مجال الذكاء الاصطناعي في الجنوب العالمي، مقارنة بـ 305 شركة في الشمال.

ويتصدر الذكاء الاصطناعي جدول أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار هذا العام، حيث تسلط أكثر من ثلث الجلسات على تعزيز إمكاناته والتوسع في استثماراته. ويُعد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنصة التي تُناقش فيها مستقبل تدفقات رأس المال في مجال الذكاء الاصطناعي، ويستضيف رؤساء شركات التقنية ورقائق الذكاء الاصطناعي، إلى جانب صناديق الثروة السيادية والمستثمرين العالميين وصناع السياسات.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة الاستثمار السيد ريتشارد أتياس: "يظهر التزام OpenAI الأخير باستثمار تريليون دولار في الرقائق حجم التحول القادم. سد فجوة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو فرصة اقتصادية وواجب أخلاقي، ويجب أن نضمن أن تعود هذه الفرص بالمنفعة للجميع ليصبح الابتكار محركًا للازدهار العالمي المشترك".

من جانبها، قالت جولي سويت، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة أكسنتشر: "يسعدنا أن نتعاون مع مبادرة مستقبل الاستثمار في إصدار هذا التقرير المهم، الذي يوفر لقادة الأعمال العالميين فرصة فريدة ومواتية للتعرف على الإمكانات غير المستثمرة للذكاء الاصطناعي والتي تُسهم في دفع النمو في دول الجنوب العالمي. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية، بل هو محفز لإعادة الابتكار، والاستثمار في المواهب، والبنية التحتية، والمنظومات المحلية. وسيساعد ذلك في ضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعي قوة للرخاء المشترك، ويرسم مستقبلًا لا يعرف حدودًا للابتكار".

ويُعد التقرير أول إنجاز رئيسي لمبادرة "AI Inclusive" من معهد مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي تهدف إلى تسريع نمو الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة عبر تحفيز الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، وتطبيق أدوات الحوكمة القابلة للتكيّف.

