أشار 47% من المشاركين في الدراسة إلى عناصر الأمان والخصوصية والسرعة وأشار 43% إلى سهولة الاستخدام من بين أبرز الأسباب لتفضيلهم استخدام التطبيقات الرقمية .

93% من المشاركين يرسلون حوالات مالية مرة واحدة على الأقل سنويًا .

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "فيزا"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية اليوم، نتائج دراستها في المملكة العربية السعودية والتي جاءت بعنوان "التحويلات المالية: تبنّي القنوات الرقمية 2025". وأظهرت نتائج الدراسة أن التطبيقات الرقمية أصبحت وبشكل متزايد الوسيلة المفضلة للأفراد لإرسال الأموال إلى الخارج.

وكشفت نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم (59%) في المملكة العربية السعودية، يفضّلون الآن إرسال حوالاتهم المالية عبر التطبيقات الرقمية بدلاً من القنوات التقليدية. ووفقًا للاستطلاع، أشار 47% من المشاركين إلى أن الأمان والخصوصية والسرعة من بين أهم العوامل المؤثرة، تلتها سهولة الاستخدام بنسبة 43%. كما يتزايد مستوى الثقة في القنوات الرقمية، حيث أفاد 43% من المشاركين أن التعامل المريح والسهل هي أحد أسباب استخدامهم للتطبيقات، بزيادة قدرها 6 نقاط مقارنة بعام 2024.

وتشهد الحوالات المالية اليوم في المملكة العربية السعودية نموًا بمعدلات تزيد عن أي وقت مضى. حيث كشفت دراسة "فيزا" أن 51% من المشاركين يرسلون الأموال لتلبية احتياجات إنسانية، و42% يقدمون دعمًا ماليًا منتظمًا لأحبائهم. كما أن 93% يرسلون حوالات مالية مرة واحدة على الأقل في السنة، ما يمثل زيادة بنسبة 6% عن العام الماضي. وتعكس هذه النتائج توجه السوق بشكل أوسع، حيث بلغت تحويلات الوافدين 144 مليار ريال سعودي في عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021. ورغم التوسع المتزايد في اعتماد الطرق الرقمية ما تزال هناك فرص لزيادة النمو، إذ أشار ثلث المشاركين إلى ارتفاع التكاليف باعتباره عائقًا رئيسيًا، وأشار إلى ذلك 29% فيما يخص إرسال الحوالات، بينما أشار 33% إلى تكلفة استلامها.

وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة "فيزا" في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عُمان": "يمكن للمدفوعات السريعة والسهلة والآمنة أن تُحدث فرقًا كبيرًا لعملائها في المملكة العربية السعودية الذين يرسلون الأموال إلى الخارج لدعم عائلاتهم ومجتمعاتهم. وتعتمد ملايين العائلات في الخارج على هذه التحويلات القادمة من المملكة، وتعمل "فيزا" بالشراكة مع عملائها على تقديم طرق جديدة لتلبية الطلب المحلي على وسائل أكثر بساطة وسرعة وأمانًا لتحويل الأموال دوليًا."

وتعمل "فيزا" في المملكة العربية السعودية مع شركائها من المؤسسات المالية لتلبية الطلب المتزايد على طرق أكثر سهولة ومرونة وموثوقية لتحويل الأموال دوليًا. وتُعد Visa Direct خدمة مدفوعات تتيح تحويل الأموال في الوقت الفعلي بسرعة وأمان عبر شبكة "فيزا" العالمية، ما يساعد الأفراد والشركات والجهات الحكومية على إرسال واستقبال الأموال إلى مليارات البطاقات والحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية المؤهلة حول العالم.

منهجية الاستطلاع

تم إجراء هذا الاستطلاع من قبل كل من "فيزا" ومؤسسة "مورننج كونسلت" للاستشارات خلال الفترة من 2 إلى 30 يناير 2025، وشمل عينة تقارب 44 ألف مشارك من مرسلي ومستقبلي الحوالات في 20 دولة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأُجريت المقابلات عبر الإنترنت. وفي كل دولة، تم تقييم إفادات المشاركين استنادًا إلى تقديرات التعداد السكاني المتعلقة بالعمر والجنس والتعليم والمنطقة.

