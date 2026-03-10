دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت شركة زوهـو التزامها الراسخ بمفهوم سيادة البيانات في دولة الإمارات، في ظل تصاعد التشريعات المرتبطة بحماية الخصوصية وتسارع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على أن استضافة البيانات محلياً أصبحت ضرورة استراتيجية وليست خياراً تقنياً.

وفي هذا السياق، قال حيدر نظام، الرئيس التنفيذي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: " تمضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ونحن حريصون على أن نكون منسجمين بالكامل مع هذه الرؤية الطموحة، وأن تستند جهودنا إلى قاعدة راسخة من الخصوصية المطلقة. ومع إدماج الدولة للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة والعمل، لم يعد الحفاظ على سيادة البيانات من خلال استضافتها محلياً خياراً مطروحاً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان التحكم في مستقبل الدولة الرقمي، وهو ما انعكس في إصدار تشريعات مثل قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) عام 2021".

وأضاف: "لقد بنينا نموذج أعمالنا بصورة مختلفة تواكب هذه المرحلة، إذ لم نعتمد نموذج الإيرادات القائم على الإعلانات، ووضعنا مبدأ «الخصوصية أولاً» في صميم عملياتنا ومنتجاتنا. ومن خلال استراتيجيتنا، نُجدد التزامنا الصارم بالامتثال لكافة الأطر التنظيمية، بما يكفل أنه ورغم الانتشار العالمي لتقنيات زوهـو، تبقى البيانات محفوظة داخل الدولة، وآمنة ومصونة وفق أعلى معايير الحماية والحوكمة".

وفيما يتعلق بخطط الاستثمار في البنية التحتية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي محلياً، أشار "نظام" إلى أن الشركة استثمرت في البحث والتطوير بمجال الذكاء الاصطناعي لأكثر من عقد من الزمن — أي قبل أن يصبح توجهاً سائداً — حيث عملت على دمجه بصورة مدروسة داخل منتجاتها كمحرّك عملي غير مرئي يقدّم قيمة أعمال حقيقية وملموسة".

وبفضل امتلاكها لحزمة حلولها التقنية بالكامل، تواصل زوهـو تعزيز بنيتها التحتية من خلال شراكات استراتيجية مع «إنفيديا» و«دِل» لتشغيل نماذجها اللغوية الكبيرة المطوّرة داخلياً. كما أطلقت أربعة مراكز بيانات جديدة في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الأمان والأداء وسيادة البيانات. ويمتد تركيز الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ليشمل أيضاً تطوير مجالات متقدمة مثل «الذكاء الاصطناعي الوكيلي»، بما يضمن تبنّي نهج متكامل وجاهز للمستقبل يقدّم قيمة حقيقية ومستدامة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع: "يواكب مركز البيانات التابع لنا في دولة الإمارات أعلى المعايير العالمية، وهو على قدم المساواة مع مراكز البيانات التي نشغّلها حول العالم. فنحن ندير 20 مركز بيانات عالمياً، وتلتزم بنيتنا التحتية في الإمارات بذات المستويات الرفيعة من حيث الأداء، والأمن، والموثوقية، بما يعكس جاهزيتها لدعم توسعنا الإقليمي وخدمة عملائنا بكفاءة عالية. ويتيح لنا هذا الحضور المحلي تلبية احتياجات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الكبرى — بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والجهات الحكومية — التي تشترط استضافة بنيتها التحتية الحيوية وبياناتها الحساسة داخل دولة الإمارات، ووفق أعلى معايير الأمان والامتثال التنظيمي. كما أن استضافة البيانات محلياً داخل دولة الإمارات تمنح زوهـو ميزة تنافسية واضحة مقارنةً بالمزودين الذين لا يوفّرون خيار إقامة البيانات داخل الدولة. إذ يتيح لنا ذلك الامتثال الكامل للتشريعات المحلية، وتعزيز مستويات أمن البيانات، وضمان أداء عالٍ، وفي نهاية المطاف تقديم قيمة أكبر وأكثر موثوقية لعملائنا".

