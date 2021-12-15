أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت الشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي مع مجلس أبوظبي الرياضي اليوم اتفاقية رعاية طواف الامارات للدراجات الهوائية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من موسم 2022 الى2024.

ويعد طواف الإمارات سباق الجولة العالمية الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعبر المسار خمس إمارات من الإمارات السبع ابتداءً من أبو ظبي مروراً بدبي وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وتستضيف جميعها بعضًا من أفضل الدراجين من جميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لـ “مجلس أبوظبي الرياضي" و الذي يستضيف الحدث: "إن رعاية الشركة العالمية القابضة لجولة طواف الإمارات للسنوات الثلاث المقبلة هي مساهمة مهمة في التقويم الرياضي المتنامي في الدولة. إن استضافة هذا الحدث الكبير شرف لدولة الإمارات حيث ان الحدث يجلب أفضل راكبي الدراجات من جميع أنحاء العالم والذين يقدمون رؤية عن قرب للأداء العالي ويعملون كنماذج رائعة للجيل القادم ".

وستكون الشركة العالمية القابضة الراعي الرسمي للسباقات للمواسم الثلاثة القادمة. وتعد هذه هي الشراكة الثانية بين الشركة العالمية القابضة ومجلس أبوظبي الرياضي بعد رعاية فريق أبوظبي للكريكت مطلع هذا العام.

ومن طرفه قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: “تدير الشركة العالمية القابضة برنامجًا منسقًا جيدًا من المبادرات لدعم الرياضات ذات الشعبية سريعة النمو في دولة الإمارات. فمن خلال هذه الاتفاقية، نحن فخورون بأن نكون جزءًا من لحظة مهمة في التقويم الدولي لسباق الدراجات الهوائية. بلا شك تعد جولة الإمارات العربية المتحدة دليلاً آخر على قدرة الدولة المتميزة على استضافة الأحداث الدولية الكبرى، ونتمنى للمنظمين والمشاركين وعشاق ركوب الدراجات الهوائية النجاح والمتعة ".

سيتم الإعلان عن المسار الرسمي للنسخة الرابعة من جولة طواف الإمارات العربية المتحدة، من قبل منظمي سباق طواف الإمارات، مجلس أبوظبي الرياضي، في يناير 2022.

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عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 25 كياناً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

عن مجلس ابوظبي الرياضي

تأسس مجلس أبوظبي الرياضي بموجب القرار رقم 16 لسنة 2006 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويأتي تأسيس المجلس انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الرياضة والأنشطة الشبابية من خلال تطوير الأندية والمؤسسات الرياضية في الإمارة بتوفير بيئة رياضية متكاملة، والعمل على تحفيز الرياضيين الموهوبين ودعمهم لتحقيق تطلعاتهم. ويدعم مجلس أبوظبي الرياضي تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي ومن بينها بطولة أبوظبي HSBC للجولف، طواف الإمارات، بطولة أبوظبي الدولية لتنس المحترفات، بطولة العالم للترايثلون، قمة القيادات الرياضية العالمية، كأس العالم لمحترفي الجوجيتسو، بطولة جراند سلام للجودو، بطولات اليو اف سي العالمية، سباق الجائزة الكبرى لطيران الاتحاد للفورمولا 1، ماراثون أدنوك أبوظبي، بطولة العالم للسبارتن، بطولة العالم للسباحة، بطولة مبادلة العالمية للتنس، وغيرها من الفعاليات المهمة التي ترسخ سمعة ومكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة.

ويؤمن مجلس أبوظبي الرياضي بأن الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية توفر الكثير من الفرص الايجابية أبرزها تشجيع كافة شرائح وفئات المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية وجعل ممارسة الرياضة نمط الحياة اليومية وما يمثله من تأثير إيجابي على الصحة العامة، إضافة إلى ذلك ما توفره من فرص مثالية لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وتسليط الضوء على إمارة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية متميزة.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

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