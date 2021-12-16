مشروع مشترك يمثل حاضنة لإبداعات الفنانين العرب من مختلف الألوان الفنية في المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط

شركة مستقلة بالكامل مهمتها نشر الأعمال الموسيقية عبر جميع المنصات وبمختلف الأشكال

تعيين رامي زيدان المسؤول التنفيذي السابق في "تيك توك"، مديراً عاماً للشركة الجديدة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط بالتعاون مع "أنغامي" عن إطلاق شركة التسجيلات الجديدة "فايب ميوزيك أرابيا" كمشروع مشترك يدعم مجتمع الفنانين الشباب العرب المستقلين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ومنطقة شرق الأوسط.

وجاء الإعلان عن إطلاق المشروع خلال مؤتمر XP الموسيقي الذي تنظمه علامة "مدل بيست" في الرياض، وستمثل الشركة المستقلة بالكامل مركزاً للإبداع والتعليم ومسرعًا يمكّن الموسيقيين ومؤلفي الأغاني والمنتجين وصناع المحتوى من سرد قصصهم للمنطقة والعالم. وفي إطار سعيها لتعريف الجمهور العالمي بثراء الموسيقى العربية، ستعمل شركة "فايب ميوزيك أرابيا" على تحقيق توازن مثالي بين قدرتها على الوصول إلى آفاق عالمية واسعة وخبرتها العميقة في المشهد الفني بالمنطقة لتمكين الجيل الجديد من الفنانين العرب من إطلاق طاقاتهم الإبداعية. وفي ضوء تركيزها على الموسيقى الأصلية، سيتم إطلاق وبث جميع التسجيلات على مختلف منصات وخدمات الاستماع حول العالم لتعزيز انتشارها وتسليط الضوء على الإبداع الموسيقي الصاعد في أرجاء المنطقة.

وفي هذا السياق، قال شريدهار سوبرامانيام، رئيس الاستراتيجية المؤسسية وتطوير الأسواق لمنطقة آسيا والشرق الأوسط في شركة سوني ميوزيك إنترتينمنت: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق "فايب ميوزيك أرابيا" كشركة جديدة للفنانين العرب المستقلين، تجمع بين كوادر العمل المتمرسة في المنطقة لشركة سوني ميوزيك إنترتينمنت مع موارد مخصصة لها والخدمات والتقنيات الأفضل ضمن فئتها من "أنغامي" سعياً لبناء علاقات الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد مع الجيل المقبل من الفنانين العرب الموهوبين وتمهيد طريقهم للنجاح على مستوى العالم. وتمثل شركة "فايب ميوزيك أرابيا" امتداداً لتركيز شركة سوني ميوزيك إنترتينمنت العالمي والتزامها الراسخ تجاه تنمية المواهب ودعم المجتمعات واللغات المحلية. ونحن على ثقة بأن إدارة الشركة المبدعة التي تضع المجتمع في طليعة أولوياتها ستتمكن بقيادة رامي وفريقه من رعاية وتطوير المزيد من قصص الفنانين وإبداعاتهم الموسيقية وأتمنى له كل التوفيق في هذا المشروع الجديد الذي يمثل شركة تسجيلات مستقلة في أحد أسرع المناطق نموًا".

ومن خلال شركة “فايب ميوزيك أرابيا”، سيتمكن الفنانون ومؤلفو الأغاني والمنتجون من اغتنام فرص قيمة لتأسيس أسمائهم في عالم الفن وتعزيز شهرتهم في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجمع الشركة بين الرؤى المحلية الفريدة ووفرة البيانات والشبكات الواسعة التي تتمتع بها "أنغامي" مع الوصول العالمي والخبرات الواسعة لشركة سوني ميوزيك إنترتينمنت.

من جانبه قال إيدي مارون المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي في "أنغامي": "نفتخر في "أنغامي" بأصولنا العربية الراسخة. ونشهد يوميًا ظهور العديد من الفنانين الموهوبين والإبداعات الغنائية المميزة في المنطقة، لذلك نؤمن بوجود فرصة حقيقية لشركة التسجيلات الطموحة لدعم هذه المجتمعات الفنية المتنامية بسرعة ومساعدة الفنانين على الارتقاء بإبداعاتهم وتحقيق النجومية. ومن هذا المنطلق، فإن الوقت مثالي للغاية لشركة "فايب ميوزيك أرابيا"، لاسيما وأن فريق عملها مفعم بالشباب والشغف، ويتمتع بخبرات واسعة وإبداع لامحدود، كما سيساهم بفضل إمكاناته العالية بإطلاق العنان للفنون والموسيقى في منطقة الشرق الأوسط، وإثراء المشهد الفني، ناهيك عن تأليف وإنتاج الأعمال الفنية الأصلية والمبتكرة وتمهيد طريقها نحو العالمية".

وكخطوة أولى، ستتعاون "فايب ميوزيك أرابيا" مع المنتج الخليجي عبد العزيز لويس الذي اشتهر بقدرته على إعادة تشكيل إيقاع الموسيقى الخليجية من خلال أحدث إنتاجاته للنجمة بلقيس عبر أغنية "انتهى". كما حقق تعاونه مع بدر الشعيبي وحنين الكندري في أغنية "برافو عليه" أكثر من 90 مليون مشاهدة عبر المنصات، وأكثر من 200 مليون استماع. وستنضم الفنانة الصاعدة السعودية زينة عماد الشهيرة بصوتها الشجي وأغانيها الجميلة والتي تتمتع بأكثر من مليون متابع على إنستغرام، إلى شركة "فايب ميوزيك أرابيا" بهدف العمل على أغنيتها المقبلة والارتقاء بمسيرتها الفنية إلى مستويات وأفق جديدة.

وبخبرته التي تزيد عن 15 عامًا في مجالات التسويق الثقافي والموسيقى والترفيه، حيث شغل مؤخرًا منصب مدير قسم الفيديو والمحتوى الإبداعي لدى تطبيق تيك توك، سيتولى رامي زيدان مهمة قيادة شركة "فايب ميوزيك أرابيا" عبر منصب المدير العام. وفي تعليق له، قال زيدان: "تطبق "فايب ميوزيك أرابيا" منهجية بسيطة وطموحة تهدف إلى ترسيخ مكانتنا كمركز لدعم إبداعات المواهب الفنية وإثراء الحوار في قطاع الموسيقى ومساعدة المواهب الشابة على التألق والوصول للنجومية، ولطالما ألهمني المشهد الفني المتنامي الذي يشهد باستمرار بزوغ نجوم شابة في مختلف أنحاء المنطقة. وفي ضوء التأثير المتنامي لتقنيات البث الرقمي التي باتت تهيمن على أنماط حياة شباب اليوم، نأخذ على عاتقنا التزامًا راسخًا بدعم المواهب الشابة وصقل قدراتهم الإبداعية، والتعاون معهم لاستشراف عصر جديد للموسيقى العربية".

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حول "فايب ميوزيك أرابيا"

تمثل "فايب ميوزيك أرابيا" علامة جديدة لشركات التسجيلات، وتهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات مجتمع الموسيقى العربي عبر إثراء الإبداع والتفاعل مع الجمهور. وتعتبر "فايب ميوزيك أرابيا" شركة مستقلة بالكامل، وقادرة على تحقيق توازن مثالي بين أفضل الممارسات العالمية والخبرة العميقة في الثقافة والفنون العربية. وبالتعاون مع مجتمع واسع من الموسيقيين والكتاب والمؤلفين والمنتجين والفنانين والشركاء، ستقدم الشركة دعمها الكامل لأصوات الجيل المقبل من الفنانين احتفاءً بالتنوع الكبير في المنطقة وثقافتها الواحدة.

حول "أنغامي"

"أنغامي" هي المنصة التكنولوجية الرقمية الرائدة في مجال البث الترفيهي والموسيقي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تضم أكبر قائمة تحتوي أكثر من 57 مليون أغنية متاحة لأكثر من 70 مليون مستخدم. وكانت "أنغامي" عند إطلاقها في عام 2012 أول منصة لبث الموسيقى في المنطقة. ومن خلال رقمنة قطاع الموسيقى في المنطقة، أصبحت المنصة العلامة التجارية الأشهر والأبرز في مجال بث الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر "أنغامي" اليوم محتوى مرخصاً من أهم الشركات العربية والفنانين والموزعين المستقلين. كما أنها توفر موسيقى من أهم العلامات التجارية العالمية مثل "يونيفرسال" و"سوني" و"وارنر"، وتدأب باستمرار على توفير محتوى جديد مرخص. ويقع المقر الرئيسي لـ "أنغامي" في أبوظبي، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما أنها تنشط في 16 دولة مختلفة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي الخدمة الوحيدة المتاحة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية؛ كما أنها قريبة دوماً من قاعدة عملائها، ليس فقط من خلال تواجدها في مختلف أرجاء المنطقة وإنما أيضاً بفضل نقاط بيانات المستخدمين التي تعالجها يومياً والبالغة حوالي 56 مليون نقطة.

ويمكن الوصول إلى "أنغامي" عبر أجهزة الحاسب، ومتجري جوجل بلاي وأبل ستور

لمزيد من المعلومات حول "أنغامي"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.anghami.com

حول سوني ميوزيك إنترتينمنت

نعمل في سوني ميوزيك إنترتينمنت على دفع عجلة المسيرة الإبداعية، وقد لعبنا دوراً فاعلاً في تاريخ الموسيقى، بدءاً من أول شركة موسيقية على الإطلاق إلى ظهور الأقراص الصلبة، وقدمنا دعمنا لمجموعة من ألمع الفنانين وأنتجنا تشكيلة من أجمل الأغاني والتسجيلات الموسيقية. ونعمل اليوم في أكثر من 60 دولة، وندعم مجموعة لامعة من نجوم الفن، والفنانين الصاعدين والمستقلين، ورواد الإبداع والابتكار. وبفضل مجال عملنا الذي يشكل نقطة التقاء للموسيقى والترفيه والتكنولوجيا، نوفر مصدراً شاملاً للإلهام والخبرات لأحدث الإنتاجات والمنصات، ونحرص على مواكبة نماذج الأعمال الجديدة، ونوظف الأدوات المتطورة ونقدم الرؤى القيمة لمساعدة الفنانين على تخطي الحدود المألوفة والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور، ونلتزم بالنزاهة الفنية والشفافية والريادة في جميع مجالات عملنا. وسوني ميوزيك إنترتينمنت هي إحدى شركات "سوني" العالمية.

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