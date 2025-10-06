الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة i/o atelier ، الاستوديو الرائد في مجال التصميم والذكاء الذي يجمع بين الإبداع وعلوم البيانات المتقدمة وتقنيات التعلم الآلي، عن تعيين كريغ لامبرت مديراً إقليمياً عاماً للمملكة العربية السعودية، ابتداءً من 1 أكتوبر 2025. وسيتولى كريغ مهامه من الرياض بدوام كامل، لقيادة عمليات الشركة في المملكة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع العملاء، وتوسيع حضور i/o atelier المبتكر في المنطقة.

يبلغ حجم سوق البناء في المملكة حالياً أكثر من 141 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب يتجاوز 4% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويقود قطاع الإسكان هذا النمو مدفوعاً برؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة تملك المنازل إلى 70% بحلول عام 2030، مدعومة ببرامج مثل "سكني". أما قطاع الضيافة، فهو يشهد نمواً متسارعاً مع توقع إضافة أكثر من 275 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030 لتلبية الطلب السياحي المتزايد. كما يشهد القطاع التجاري استثمارات غير مسبوقة مع إطلاق مشاريع كبرى متعددة الاستخدامات وأبراج مكتبية في الرياض وجدة وعلى ساحل البحر الأحمر. هذا الزخم في التطوير يخلق طلباً قوياً على حلول تصميم ذكية، مستدامة، وجاهزة للمستقبل، وهو ما تتميز i/o atelier بقدرتها الفريدة على تقديمه.

يمتلك كريغ لامبرت خبرة دولية تزيد عن 25 عاماً في تنفيذ مشاريع مبتكشرة حصدت جوائز عالمية في مجالات المكاتب، العقارات التجارية، والتطوير العمراني لصالح أبرز المؤسسات الدولية. وقد شغل مناصب قيادية عليا في JLL، Goldman Sachs، بورصة لندن، BT، وLloyds Banking Group، حيث قاد مشاريع استراتيجية من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ وضمان استدامة الأثر. وحازت مشاريعه على جوائز مرموقة منها "مشروع العام الشامل" من RICS و"جائزة اختيار الجمهور" من BREEAM، ما يعكس قدرته على الجمع بين الحوكمة الصارمة والتصميم المستدام المبتكر.

تسعى i/o atelier إلى إعادة تعريف دور مكاتب التصميم. فبالإضافة إلى مقرها في لندن وافتتاح عملياتها في الرياض، تعمل الشركة عند تقاطع الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وتصميم المنتجات الرقمية وتجارب المدن. ويقوم نموذجها الهجين بدمج المعماريين والمهندسين ومصممي الديكور والمخططين الحضريين مع مهندسي التعلم الآلي وخبراء تجربة المستخدم وعلماء البيانات، لتقديم مساحات تلهم وتؤدي وظيفتها بكفاءة. هذا النهج الفريد يتيح لـ i/o atelier التنبؤ بالسلوكيات، محاكاة النتائج، وتحسين البيئات بما يضمن حلولاً ذات صلة ثقافية ومعايير عالمية.

قال ستيفن تشارلتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة i/o atelier، والذي قاد مشاريع كبرى في الشرق الأوسط لأكثر من 20 عاماً:

"المملكة العربية السعودية تقف اليوم في قلب التحول العالمي، برؤية جريئة نحو المستقبل. إن تعيين كريغ يؤكد التزامنا طويل الأمد بالمملكة. فهو قائد متمرس يجمع بين الذكاء الإبداعي والانضباط التنفيذي، ووجوده في الرياض يعزز قدرتنا على الشراكة مع عملائنا في مشاريع طموحة تشكل ملامح مستقبل المملكة."

ومن جانبه، قال كريغ لامبرت:

"أنا متحمس للانضمام إلى i/o atelier في هذه المرحلة المفصلية من مسيرة التحول في المملكة. إن حجم الطموح والاستثمار في قطاعات الإسكان والضيافة والعقارات التجارية غير مسبوق. وأتطلع للعمل مع ستيفن والفريق لتقديم حلول تصميم ذكية تعتمد على البيانات وتدعم أهداف رؤية 2030، وتبني بيئات تخدم الإنسان والأعمال والثقافة."

وبقيادة كريغ، ستعمل i/o atelier على تعزيز حضورها في الرياض وباقي مدن المملكة، ودعم المشاريع الجارية مع فتح آفاق جديدة تتماشى مع رؤية 2030. وتهدف الشركة إلى وضع معايير جديدة للتصميم المستدام والذكي في المجتمعات السكنية، الوجهات السياحية، والمراكز التجارية، من خلال مشاريع تجمع بين الأصالة الثقافية والابتكار المتقدم.

حول i/o atelier

تعد i/o atelier استوديو تصميم وذكاء بيانات مقره الرئيسي لندن، يعيد تعريف مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والأنظمة الحضرية من خلال مزيج فريد يجمع بين الإبداع وعلوم البيانات وتجربة المستخدم والتعلم الآلي. تأسست الشركة في عام 2022، وتجمع بين المعماريين والمصممين والمخططين الحضريين وعلماء البيانات وخبراء تجربة المستخدم لتقديم مساحات وتجارب جميلة وعالية الأداء. ومع تركيز خاص على الاستدامة، رفاهية الإنسان، والارتباط الثقافي، تعمل الشركة عبر قطاعات متنوعة تشمل الإسكان، العقارات التجارية، أماكن العمل، الضيافة، والتطوير متعدد الاستخدامات. وتتميز أعمالها بالاعتماد على التحليل الدقيق للبيانات، النمذجة التنبؤية، والفهم العميق للسلوك الإنساني لتشكيل بيئات تستبق الاحتياجات، تحسن النتائج، وتعكس هوية المكان. ومن مقرها الرئيسي في لندن، تتوسع i/o atelier عالمياً مع حضور متنامٍ في منطقة الشرق الأوسط.

