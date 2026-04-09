الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت Governata، أول شركة سعودية مختصة في صناعة برامج إدارة وحوكمة البيانات، عن تعيين أنس العزة في منصب مدير نجاح تجربة العملاء والشركاء. تمثل هذه الخطوة إضافة استراتيجية تدعم مسيرة نمو الشركة وذلك بالتزامن مع توسعها لتلبية الطلب المتزايد في المملكة على وجود بنية تحتية للبيانات التي تدعم الذكاء الاصطناعي والخاضعة للحوكمة المحلية.

تأتي هذه الخطوة في مرحلة تعكف فيها المؤسسات بجميع أنحاء المملكة على إعادة تقييم استراتيجياتها الخاصة بالبيانات، لتولي اهتمامًا أكبر لسيادة البيانات والمواءمة التنظيمية والقدرات المحلية بما يتوافق مع الأطر الوطنية. وفي ظل التحولات التي يشهدها السوق، تواصل Governata تعزيز فريقها القيادي لتنفيذ مشاريع ضخمة على مستوى المؤسسات وتحقيق نتائج ملموسة للعملاء.

ينضم أنس لأسرة Governata بعد مسيرة مهنية ناجحة في شركة Informatica، الرائدة عالميًا في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث شغل بها منصب مدير المبيعات المؤسسية مساهِمًا بشكل فعّال في تعزيز نطاق أعمال الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي. واستنادًا إلى خبرته الواسعة وسجله المتميز في توفير وبيع حلول البيانات المؤسسية المتقدمة لبيئات العمل المعقدة، يمثل انضمامه لـ Governata خطوة رئيسية في مسيرة تطور الشركة المستمر؛ إذ تواصل تعزيز كفاءاتها القيادية لتسريع تنفيذ استراتيجية طرح منتجاتها في السوق مع التركيز بوجه خاص على منصة البيانات الموحدة التي أطلقتها حديثًا.

الجدير بالذكر أن منصة Governata صُممت للتعامل بشكل متكامل مع النطاقات المتعددة للبيانات، حيث تجمع بين حوكمة البيانات والخصوصية ومسارات تدفق البيانات وجودتها إلى جانب تمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما يمنح المؤسسات القدرة على إدارة بياناتها وحوكمتها وتحقيق أقصى استفادة منها على أوسع نطاق.

ومع استمرار الشركة في التوسع، باتت خدمات ما قبل البيع وتعزيز نجاح العملاء وتسليم المشاريع المؤسسية أمورًا بالغة الأهمية. وفي إطار مهام منصبه الجديد، سيساهم أنس في تسريع وتيرة تبني المؤسسات للحلول وتعزيز تفاعل العملاء ودعم إطلاق الأنظمة والحلول المتوافقة مع الأولويات الوطنية الخاصة بالبيانات، وذلك لضمان تحقيق المؤسسات لنتائج ملموسة في مجال حوكمة البيانات.

في هذا السياق، صرّح جمال مهند، الرئيس التنفيذي لشركة Governata، قائلاً: "إن زيادة قاعدة المستفيدين من حلولنا وإحداث تأثير ملموس وقابل للقياس هو ما يتصدر قائمة أولوياتنا في هذه المرحلة من مسيرة الشركة. يتمتع أنس بخبرة إقليمية كبيرة كما أن لديه القدرة على تقديم قيمة استثنائية للعملاء، لذا يشكِّل انضمامه لنا إضافة حقيقية لفريقنا في الوقت الذي نواصل فيه العمل على نمو شركتنا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها".

ومن جانبه، عبَّر أنس عن سعادته قائلاً: "متحمس لانضمامي إلى Governata في هذه المرحلة الحاسمة التي يتزايد بها الطلب، في المملكة والمنطقة بأكملها، على البيانات الموثوقة والمحوكمة والجاهزة للذكاء الاصطناعي. تتمتع Governata بقدرة فريدة لتلبية هذه الاحتياجات من خلال منصتها التي تجمع بين الفهم العميق للواقع المحلي ومواكبة الطموحات العالمية. أتطلع بشغف لتوظيف خبراتي في دعم نمو الشركة وتطويرها".

تعمل Governata على تطوير منصة بيانات موحدة سعودية المنشأ، مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمؤسسات فيما يتعلق بالبيانات، في وقت تضع فيه هذه المؤسسات التوطين وسيادة البيانات والجاهزية للذكاء الاصطناعي على رأس أولوياتها. وتواصل الشركة استقطاب نخبة الكفاءات في إطار سعيها لترسيخ مكانتها ورسم ملامح مستقبل حوكمة البيانات والخصوصية والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن Governata:

تم إطلاق Governata عام 2025، وهو أول برنامج في المملكة العربية السعودية لحوكمة البيانات حيث يوفر حلولاً متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي في حوكمة وإدارة البيانات للقطاعين العام والخاص.

إن برنامجها المتكامل لحوكمة البيانات هو الأول من نوعه وقد تم تصميمه خصيصًا للمؤسسات السعودية لمساعدتها على تبسيط حوكمة وإدارة ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻓﻌّﺎﻟﺔ في خضم التحديات التي يشهدها مجال حوكمة البيانات. ويأتي هذا البرنامج متوافقًا مع متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية وفهرس البيانات الوطني وقانون حماية البيانات الشخصية الذي أصدرته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

تطمح الشركة إلى تحقيق المزيد في المجال على المستوى العالمي وستُصدر قريبًا، بجانب برنامجها الأساسي لحوكمة البيانات، برمجيات جديدة تشمل دعم صناعة القرار وحماية البيانات الشخصية وإدارة البيانات الرئيسية والمرجعية.

الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي:

الموقع الإلكتروني: https://governata.com

لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/governata

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

إدوارد بريان

edward@popcomms.ae

-انتهى-

