أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "e7" ش.م.ع ("e7" أو "المجموعة")، المزود الرائد لحلول الهوية وخدمات تعزيز الوجود للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة، اليوم عن تعيين مارك بيفر في منصب الرئيس التنفيذي المالي اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 أكتوبر.

انضم مارك بيفر إلى مجموعة "e7" بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي المالي في شركة " مُدن العقارية"؛ ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات الإدارة المالية، والأسواق العامة، والتخطيط المالي الاستراتيجي مع سجل مهني حافل في قطاعات عدة مثل البناء، والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. علاوة على ذلك، يتمتع مارك بخبرة مباشرة في مجال حوكمة الشركات المدرجة، وإعداد تقارير مجلس الإدارة والمساهمين. وقد اكتسب هذه الخبرة من عمله لدى شركة "مدن" وإحدى المجموعات المدرجة في سوق الاستثمار البديل (AIM) بالمملكة المتحدة، حيث لعب دوراً محورياً في أنشطة التمويل المؤسسي، والخزينة، وعمليات الدمج والاستحواذ. ويحمل مارك درجة البكالوريوس في الرياضيات والإحصاء من جامعة باث، وهو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.

وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7: "يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة e7 أن أرحب بانضمام مارك بيفر إلى فريق إدارة المجموعة. وكلنا ثقة بأن خبرته الواسعة في قيادة الشؤون المالية للشركات العامة ودرايته العميقة بأسواق رأس المال ستحقق قيمة كبيرة لمجموعة e7 بينما تواصل تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز الزخم في قطاعات أعمالها". وأضاف الشامسي: "شهدت e7 زخم نمو قوي على الصعيدين التشغيلي والمالي، حيث وقعت الشركة عقودًا عالمية بارزة بقيمة 530 مليون درهم خلال الأشهر الستة الماضية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأعلنت مؤخرًا عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 800 مليون درهم، أصبحت الشركة في موقع قوي يؤهلها لمرحلة النمو القادمة. وأود بالنيابة عن مجلس الإدارة أن أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد فيصل عامود على خدمته المتميزة بهذا المنصب خلال السنوات الثلاث الماضية".

من جانبه، قال مارك بيفر، الرئيس التنفيذي المالي الجديد لمجموعة e7: "أفخر بالانضمام إلى فريق إدارة e7 في هذه المرحلة المحورية من مسيرة تحولها. فعلى مدار العامين الماضيين، نجحت المجموعة في تنمية وتنويع نموذج أعمالها، والتوسع نحو قطاعات جديدة، وإرساء شراكات متينة مع العديد من الجهات العالمية الرائدة. وأتطلع الآن إلى العمل مع فريق الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة لتعزيز عملياتنا المالية، وتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية، مع التركيز على خلق قيمة طويلة الأمد للمجموعة".

يتنحى فيصل عامود عن منصبه لاستكشاف فرص جديدة، وسيواصل دعم e7 كمستشار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان سلاسة تسليم مهامه. وخلال فترة عمله مع مجموعة e7، ساهم عامود بإدراج المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2023 كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات، ولعب دوراً محورياً في توسيع قاعدة عملاء المجموعة وزيادة إيراداتها وربحيتها.

نبذة عن مجموعةe7:

تعد مجموعة e7 (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر: e7)، مزوداً رائداً لحلول الهوية والحلول التعليمية تقدم خدمات عالية الجودة لتعزيز الوجود الفعلي للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة والمتمثلة في حلول الهوية، والطباعة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، والتوزيع. ويرتكز عرض القيمة الذي تقدمة المجموعة للعملاء على تطبيق نهج متكامل لإدارة الحسابات يركز على العملاء، واستثمار أوجه التكامل بين العمليات لتقديم حلول مميزة ومبتكرة. وتسعى المجموعة إلى تعزيز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، والذين يتوزعون عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.E7group.ae..

-انتهى-

#بياناتشركات