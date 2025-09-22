غيوم كارتييه يركز على مهامه العالمية كرئيس تنفيذي للأداء في نيسان.

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة نيسان عن إجراء تغييرات قيادية في إقليم أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا (AMIEO)، دعمًا لخطة "Re:Nissan". واعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، سيتولى ماسيميليانو (ماكس) ميسينا منصب رئيس إقليم نيسان (AMIEO)، ليتولى الإشراف على العمليات في ثلاث قارات، تشمل 140 دولة، و5 مصانع، يعمل بها أكثر من 13,000 موظف، إضافة إلى 26 طرازًا مطروحًا في الأسواق.

انضم ميسينا والذي يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس الأول ورئيس الشؤون المالية والإدارية والاستراتيجية ونائب رئيس الإقليم، إلى نيسان عام 2022 بخبرة واسعة من مناصب قيادية دولية في قطاعات السيارات والتجزئة والصناعات التحويلية، وفي مجالي التمويل والعمليات. ويأتي تعيينه ليعزز الاستمرارية في الإقليم، ويضمن التوافق مع الأهداف العالمية، والحفاظ على الشراكات الاستراتيجية مع رينو وميتسوبيشي وغيرها.

ويأتي هذا التعيين بينما تستعد نيسان لإطلاق أربع سيارات كهربائية جديدة في أوروبا، بعد النجاحات التي حققتها مع إطلاق طرازات مثل نيسان باترول الجديدة كليًا وماجنايت في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وعلق ميسينا على هذا التعيين قائلًا: "يشرفني أن أتولى هذه المسؤولية في مرحلة مهمة من مسيرة نيسان. وأنا فخور بقيادة فريق يعمل باستمرار لإعادة تشكيل شركتنا وتقديم سيارات مميزة لعملائنا في مختلف الأسواق". وسيتيح هذا التعيين لغيوم كارتييه، الرئيس التنفيذي للأداء في نيسان ورئيس إقليم (AMIEO) الحالي، التركيز على مهامه وقيادة الأداء عالميًا.

ومع انتقال ميسينا إلى منصبه الجديد، سيتولى فيكتورينو (فيتو) إسناؤولا منصب نائب الرئيس الأول للشؤون المالية وتقنية المعلومات في إقليم (AMIEO)،على أن يرفع تقاريره مباشرة إلى ميسينا. ويشغل إسناؤولا حاليًا منصب المدير العام العالمي للشؤون المالية، وقد انضم إلى نيسان عام 2015 كمدير مالي لشركة نيسان موتور إيبيريكا في إسبانيا، ثم عُيّن نائبًا للرئيس للشؤون المالية في أوروبا عام 2019، قبل أن ينتقل إلى منصبه العالمي في 2024.

وعلّق كارتييه على هذه التعيينات قائلًا: "إن خبرة ميسينا القيادية والعملية ستكون ركيزة أساسية لنيسان في هذا الإقليم المتنوع، فيما نسرّع خطوات التحول على مستوى أعمالنا. وأتمنى لميسينا وإسناؤولا كل التوفيق في مهامهما الجديدة، بينما نواصل تطوير وتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز الأداء وضمان توافق الإقليم مع خطة نيسان للتعافي"Re: Nissan"".

وفي إطار خطة "Re:Nissan"، تستهدف الشركة العودة إلى تحقيق الربحية وتوليد تدفقات نقدية إيجابية بحلول السنة المالية 2026، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ خطوات حاسمة لدعم هذا الهدف.

حول نيسان AMIEO

تشمل منطقة (AMIEO) أسواق أفريقيا، الشرق الأوسط، الهند، أوروبا وأوقيانوسيا.

وتُعد هذه المنطقة الشاسعة والمتنوعة من أكبر مناطق نيسان، حيث يعمل بها أكثر من 19,000 موظف، وتغطي أكثر من 140 سوقًا، ويبلغ عدد سكانها نحو 3.8 مليار نسمة.

وتتميز المنطقة بمجموعة واسعة من الطرازات، تتراوح بين سيارة نيسان باترول الأيقونية إلى نيسان آريا الكهربائية بالكامل من فئة الكروس أوفر.

تُعد الاستدامة محورًا أساسيًا في رؤية نيسان طويلة المدى "طموحات 2030"، والتي تهدف إلى تقديم طرازات كهربائية وابتكارات تقنية في الأسواق الرئيسية عالميًا.

وتلتزم نيسان AMIEO بمستقبل كهربائي عبر برنامج EV36Zero، مع خطط لزيادة الكهربة، وذلك دعمًا لهدف نيسان بتحقيق الحياد الكربوني عبر دورة حياة منتجاتها وعملياتها بحلول عام 2050.

