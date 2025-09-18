القاهرة – أعلنت شركة توتال إنرجيز تعيين معتز نزال مديرًا عامًا لشركة توتال إنرجيز التسويق إيجيبت، الشركة المشتركة بين توتال إنرجيز ماركتنج إيجيبت وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) للتوزيع. يأتي هذا التعيين بعد نجاح نزال في قيادة عمليات الشركة في تونس خلال السنوات الماضية، حيث يتولى الآن قيادة المرحلة المقبلة من خطط النمو في واحدة من أبرز الأسواق الاستراتيجية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يمتلك معتز نزال خبرة تزيد عن 18 عامًا في التسويق وقطاع الطاقة، انضم خلالها إلى توتال إنرجيز عام 2007 وتدرج في مناصب قيادية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. شغل عدة مناصب مهمة منها مدير العمليات في الأردن، ومدير تطوير الشبكات في باريس، والمدير التجاري في زامبيا والأردن، ونائب رئيس تطوير تجارة التجزئة في السعودية. منذ 2022، يشغل منصب المدير العام لتوتال إنرجيز التسويق في تونس، حيث ساهم في تعزيز حضور الشركة وتطوير حلول الطاقة المستدامة.

وحصل السيد معتز نزال على شهادة الهندسة الميكانيكية من جامعة ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجمع بين الخلفية الأكاديمية الراسخة والخبرة العملية الواسعة التي تمكنه من قيادة وتطوير أعمال الشركة بكفاءة ونجاح.

وقد صرح من جانبه، "أشعر بالفخر لتولي منصب المدير العام لشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، في سوق يتمتع بمكانة محورية وإمكانات واعدة. وانطلاقًا من خبراتي المتنوعة في أسواق متعددة، أطمح إلى قيادة مرحلة جديدة من النمو المستدام والابتكار في مصر. وبالتعاون مع فريق العمل وشركائنا الاستراتيجيين، سنواصل التزامنا بتقديم حلول طاقة متطورة تواكب تطلعات التنمية الاقتصادية وتعزز المسؤولية البيئية."

يأتي هذا التعيين في إطار استراتيجية توتال إنرجيز إيجيبت لتطوير وتعزيز حضورها في الأسواق، حيث يُعتبر السوق المصري من الأسواق الحيوية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتميز بفرص نمو كبيرة تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. تلتزم توتال إنرجيز بدعم هذه الرؤية من خلال الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة وتطوير مشاريع مستدامة تسهم في مستقبل طاقة أكثر أمانًا ونظافة لمصر والمنطقة.

جدير بالذكر أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد استقبل السيد معتز نزال ممثل مجموعة توتال إنرجيز في مصر، أمس الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2025، والذي سيتولى مهام منصبه الجديد، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين قطاع البترول والشركات العالمية.

