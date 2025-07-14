تسعد شركة "كوفاس" العالمية بأن تعلن عن تعيين مُحمد جُمعة رئيسًا تنفيذيًا ومديرًا إقليميًا للمنطقة الفرعية التي تَضُم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

مُحمد جُمعة، الذي يتخذ من دبي مقرًا له، سيكون تحت قيادة إرنستو دي مارتينيس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.

وبدورها، ستنضم كل من ساندرين ساريكي، المدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونعمان عاشور، المدير الإقليمي لمصر، إلى فريق مُحمد جُمعة لرفع تقاريرهما مباشرة إليه.

يذكر أن جُمعة قد انتقل إلى منصبه الحالي بعد مسيرة حافلة له في أمريكا الشمالية؛ حيث أقام في الولايات المتحدة وشغل منصب المدير التنفيذي للعمليات لمنطقة أمريكا الشمالية. وكان قد بدأ مسيرته المهنية مع كوفاس في كندا عام 2014، حيث شغل منصب الرئيس التجاري، قبل أن يتولى لاحقًا مهام المدير الإقليمي لكندا.

يتمتع جُمعة بخبرة مهنية عالمية تمتد لأكثر من 22 عامًا في قطاعات حيوية تشمل تأمين ائتمان التجارة، إدارة المخاطر، والتجارة الدولية. إلى جانب ذلك، تولّى محمد عضوية عدد من الجمعيات الصناعية؛ من أبرزها جمعية تأمين الذمم التجارية في كندا (Receivables Insurance Association of Canada).

من المتوقع أن تُسهم خبرته الواسعة في تحقيق نمو ملموس لشركة "كوفاس" دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، من خلال قيادته لتطوير استراتيجية القنوات المتعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات المحلية وترسيخها.

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