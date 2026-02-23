التزام إقليمي طويل المدى يركز على تطوير وتوسيع شبكة الشركاء وتلبية المتطلبات الحديثة

الاستفادة من ريادة الشركة العالمية في التكنولوجيا لدعم المتطلبات المتطورة للمركبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلاريوس، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات البطاريات منخفضة الجهد المتقدمة، عن تعيين براكاش جي إن مديراً للمبيعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، اعتباراً من الأول من فبراير 2026. وسيتولى براكاش في هذا المنصب قيادة أعمال ما بعد البيع في المنطقة، مع التركيز على تعزيز علاقات العملاء، وتوسيع شبكات الشركاء، ودفع النمو المستدام عبر واحدة من أكثر مناطق الشركة حيوية وتسارعاً في النمو.

يتمتع براكاش جي بخبرة دولية عريقة تمتد لأكثر من 25 عاماً في قطاع صناعة البطاريات عبر آسيا والشرق الأوسط. وخلال مسيرته المهنية، شغل مناصب قيادية عليا أثبت فيها كفاءة استثنائية في إدارة العمليات الإقليمية، وتطوير الأسواق التصديرية وشبكة الموزعين. ويشكل فهمه العميق لبيئات الأسواق المتنوعة، مع خبرته في التعاون طويل المدى مع الشركاء، قاعدة قوية لدفع الطموحات الاستراتيجية لكلاريوس في المنطقة.

ويعكس هذا التعيين التزام كلاريوس بتعزيز حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتنامى الحاجة إلى حلول البطاريات المتقدمة مع تزايد رقمنة المركبات وعملها في ظل ظروف مناخية صعبة.

وفي تعليقه حول مهمته الجديدة، قال براكاش جي إن: "سينصب تركيزي على مدار العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، على تعزيز موقع كلاريوس في سوق الشرق الأوسط عبر الاستفادة من ريادة الشركة في التكنولوجيا العالمية وزيادة حضور علاماتنا التجارية المميزة، بما فيها VARTA وOPTIMA. وباعتبار أن كلاريوس شركة عالمية رائدة في حلول البطاريات منخفضة الجهد، فإنها تشكل أساساً قوياً لتحقيق نمو مستدام. وستكون الأولوية في الشرق الأوسط لتطوير شراكات قوية وطويلة المدى مع شركائنا في القنوات لضمان تقديم قيمة فائقة لعملائنا".

يذكر أن محفظة كلاريوس تتضمن منتجات إقليمية من بطاريات SLI التقليدية (التشغيل، والإضاءة، والإشعال) مروراً ببطاريات Enhanced Flooded Batteries (EFB) وصولاً إلى تقنيات Absorbent Glass Mat (AGM). وتدعم بطاريات AGM وظائف مثل أنظمة التشغيل/الإيقاف، وتتميز بعمر خدمة طويل، وإمكانية شحن مرتفعة، وأداء قوي للطاقة. وبفضل تقنية PowerFrame® الحاصلة على براءة اختراع من كلاريوس، وتصميمها المغلق الذي لا يحتاج الى صيانة، تعد هذه البطاريات مثالية للمركبات التي تعمل في ظروف الشرق الأوسط القاسية ومع أحمال كهربائية مرتفعة.

نبذة عن شركة "كلايريوس":

تعد كلاريوس الشركة الرائدة عالميًا في صناعة البطاريات المتقدمة ذات الجهد المنخفض ومالكة العلامة التجارية .VARTA تُزوِّد بطاريات كلاريوس وحلولها الذكية الطاقةَ لجميع أنواع المركبات تقريباً، وهي مُثبتة في سيارة واحدة من بين كل ثلاث سيارات تسير على الطرق اليوم.

تضم كلايريوس فريق عمل يقارب تعداده 18,000 موظف يعملون في أكثر من 100 دولة، حيث تقدّم الشركة خبراتها للشركاء في قطاعَي ما بعد البيع و إلى مصنعو السيارات (OEMs)، إلى جانب ضمان الموثوقية والسلامة والراحة في الحياة اليومية.

تأخذ الشركة على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه الكوكب من خلال تركيزٍ صارمٍ على الاستدامة، حيث تعمل على تطوير أفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال عبر القطاع الصناعي. كما تسعى لضمان أن تكون جميع منتجاتها المباعة قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%، وتقوم الشركة حاليًا بإعادة تدوير 8,000 بطارية في الساعة عبر شبكتها.

