مايكل جريف ينضم إلى مجموعة جميرا بعد مسيرة مع غوتشي، علامة الأزياء الإيطالية الشهيرة، ويتمتع بخبرة كبيرة وتاريخ حافل بالإنجازات مع علامات تجارية عالمية أخرى

تعيين جريف يعكس التزام مجموعة جميرا بتعزيز توجه علامتها التجارية نحو الفخامة الفائقة

هذه الخطوة تشكّل جزءاً أساسيّاً من استراتيجية "مهمة جميرا 2030"التي أطلقتها المجموعة العام الماضي، وتأتي بعد سلسلة من التعيينات الجديدة في فريق الإدارة العليا بما فيها التصميم والهندسة المعمارية والصحة والاستدامة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت مجموعة جميرا، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، اليوم عن تعيين مايكل جريف في منصب المدير التنفيذي لعلامتها التجارية (Chief Brand Officer) ليتولى مسؤولية تطوير العلامة التجارية وترسيخ مكانتها الرائدة، وذلك في إطار تنفيذها لاستراتيجية "مهمة جميرا 2030". وشغل جريف سابقاً منصب نائب رئيس العلامة التجارية وشؤون العملاء في غوتشي، حيث تحمل مسؤولية تطوير العلامة التجارية والاتصال والفعاليات وتوسيع قاعدة العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

بدأ جريف الذي ينحدر من نيوزيلندا مسيرته المهنية قبل 16 عاماً، تولى خلالها مناصب لدى العديد من العلامات التجارية الرائدة عالمياً مثل مجموعة بي إم دبليو، وأديداس، ونايكي، وكان آخرها مع غوتشي في ميلانو. ويمتلك جريف تاريخاً حافلاً بتحقيق الإنجازات مع العلامات التجارية الشهيرة على مستوى العالم، وسيؤدي دوراً محورياً في رحلة تطوير علامة جميرا، من خلال تعزيز القيمة وتقديم تجارب مميزة ترسخ مكانة العلامة التجارية في مجال الضيافة عالميّاً، بينما تعمل المجموعة على مضاعفة حجم محفظة فنادقها بحلول عام 2030.

وفي هذه المناسبة، قال توماس ماير، الرئيس التنفيذي المؤقت لمجموعة جميرا: "في إطار استراتيجية مهمة جميرا 2030، نسعى إلى الاعتماد على مكانتنا الراسخة لإعادة رسم معالم علامتنا التجارية وتطويرها لتكون رمزاً لأعلى مستويات الضيافة الفاخرة، ما سيعزز جهود توسعنا في الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال منصبه كمدير تنفيذي للعلامة التجارية، سيؤدي مايكل دوراً محورياً في هذه الرحلة، مستفيداً من التاريخ العريق لعلامتنا التجارية مع محفظة فنادق فائقة الفخامة والتي ستكون أساساً للارتقاء بنجاحنا على الصعيد الإقليمي لتصبح جميرا علامة رائدة وذات حضور كبير على مستوى العالم. أتطلع إلى التعاون مع مايكل لبدء حقبة جديدة لجميرا ".

وتضمنت خبرة جريف الكبيرة مسؤولية إدارة العلامة التجارية لشركات بي إم دبليو وميني في نيوزيلندا، وإعداد الحملات العالمية واستراتيجيات التجزئة لمنتجات أديداس المتعلقة برياضات الجري وكرة السلة، وقيادة العلامة التجارية "جوردان" لشركة نايكي في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تولى مؤخراً قيادة جميع أنشطة التسويق والاتصالات وجذب العملاء المتعلقة بالعلامة التجارية "مايسون" التابعة لشركة غوتشي في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه، قال مايكل جريف عن منصبه الجديد في جميرا: "لدي شغف كبير ببناء وتقديم استراتيجيات فعالة للعلامات التجارية تترك أثراً كبيراً في المتلقّين على اختلافهم وتنوعهم، وترتكز على الأصالة والقيم الرئيسية التي تقوم عليها العلامة التجارية. تتميز علامة جميرا بأساسها الراسخ، وأعتقد أن لدينا فرصة فريدة لإعادة تعريف معنى الفخامة الفائقة التي تميز جميرا عن منافسيها وتعزز نموها على مستوى العالم، ويسرني أن أكون جزءاً من هذه الرحلة المميزة".

الجدير بالذكر أن تعيين جريف يعتبر واحداً من بين عدد من التعيينات الجديدة على مستوى الإدارة العليا التي أجرتها مجموعة جميرا مؤخّراً في إطار "مهمة جميرا 2030". ففي عام 2023، تم تعيين جوان بيرنز في منصب نائبة الرئيس الأولى للتصميم المكاني والمساحات لتقود تطوير فلسفة التصميم في المجموعة. كما انضمت نيف أوكونيل إلى جميرا لتشغل منصب نائبة أولى لرئيس شؤون الصحة والعافية، حيث تتحمل مسؤولية تحسين تجربة الصحة وجودة الحياة من خلال برامج التعلم والشمول. إضافةً إلى ذلك، تم تعيين بريان تيت في منصب المديرة العالمية الأولى للاستدامة في إطار الجهود المبذولة لتقليل تأثير العمليات التشغيلية على الأفراد والبيئة وحمايتهم.

نبذة عن "مجموعة جميرا"

"مجموعة جميرا" هي شركة عالمية رائدة في إدارة الفنادق الفاخرة وعضو في "دبي القابضة"، تدير محفظة فندقية عالمية المستوى تضم 26 فندقاً ومنتجعاً تتنوع بين المنتجعات الشاطئية، وفنادق المدينة، والشقق الفاخرة كاملة الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

تضم محفظة "مجموعة جميرا" عدداً من أشهر وأفخم المنشآت الفندقية في العالم؛ بدءاً من برج العرب جميرا الشهير، والقصور العربية الفاخرة في مدينة جميرا بدبي، وصولاً إلى منتجعها العصري الرائع على جزيرة أولهاهالي في المالديف، ومجمّع الفلل الفخمة في جزيرة بالي الأندونيسية، وفندق كابري بالاس جميرا المستوحى من الفن الإيطالي. ويتجلى التزام المجموعة بتقديم خدمات وتجارب استثنائية لضيوفها عبر جميع فنادقها بدءاً من اللمسات الحديثة على الأجواء الكلاسيكية لفندق كارلتون تاور جميرا في لندن وصولاً إلى الأجواء المستقبلية لفندق جميرا نانجينغ في الصين.

تضم فنادق جميرا 85 مطعماً تجمع بين المأكولات الأصيلة المتنوعة والأجواء المذهلة. ومع تنوعها بين المفاهيم المحلية الحائزة على جوائز إلى الشراكات مع علامات تجارية شهيرة مثل "زوما"، تحظى هذه المطاعم بإقبال لافت، وثمة 20 مطعماً منها مُدرجة ضمن تصنيفات دليل غولت آند ميلو ودليل ميشلان.

#بياناتشركات

-انتهى-