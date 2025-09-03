دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة، المكتب الإقليمي لشركة فيليب موريس إنترناشونال، عن تعيين ريتشا روستاجي بمنصب المدير التنفيذي لمنطقة الخليج الأدنى والعراق.

وتُعد ريتشا قيادية بارزة تتمتع بخبرة طويلة تزيد عن 15 عاماً في مجالات التسويق وإدارة العمليات التجارية والتحول الرقمي. ومنذ انضمامها إلى شركة فيليب موريس إنترناشونال عام 2009، تولّت عدة مناصب رئيسية في سويسرا والشرق الأوسط، من بينها مديرة قسم المنتجات القابلة للاحتراق، ومديرة الاستراتيجية التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والأسواق الحرة.

تعليقًا على هذا التعيين، قال أنجيه دابروفسكي، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة فيليب موريس إنترناشونال: "لقد أدت ريتشا دوراً محورياً في دفع عملية تحول شركة فيليب موريس إنترناشونال في المنطقة، حيث جلبت معها خبرة واسعة وسجلاً حافلاً بالنجاحات في تحقيق النمو والابتكار عبر العديد من الأسواق. وساهمت بشكل أساسي في إطلاق جهاز IQOS في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2019، وهو ما شكّل أول منتج خالٍ من الدخان تقدمه فيليب موريس إنترناشونال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليمنح المدخنين البالغين بديلاً أقل ضرراً من الاستمرار في التدخين. وبفضل خبرتها في تطوير استراتيجيات دخول الأسواق وتنفيذ مبادرات مؤثرة موجهة للمستهلكين، سواء هنا في الشرق الأوسط أو خارجه، فإننا على ثقة بقدرتها على قيادة المرحلة التالية من الابتكار والنمو في منطقة الخليج الأدنى والعراق".

ومن جهتها، قالت ريتشا روستاجي: "يُسعدني تولي هذا الدور القيادي، وأتطلع إلى البناء على النجاحات التي حققتها شركة فيليب موريس في تسريع الوصول إلى مستقبل خالٍ من الدخان في المنطقة. ومع وجود أكثر من 9 ملايين مدخن في الشرق الأوسط، من الضروري أن يحصل أولئك الذين لم يقلعوا عن التدخين على بدائل خالية من الدخان، مدعومة بالأدلة العلمية والمعلومات الدقيقة. ومع ما نشهده من نمو وفرص في منطقة الخليج الأدنى والعراق، يتضح جلياً أن هذه الأسواق ستلعب دوراً محورياً في تسريع التحول العالمي نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يعود بالنفع على المجتمع".

الجدير بالذكر أنه منذ عام 2008، استثمرت شركة فيليب موريس إنترناشونال أكثر من 14 مليار دولار أمريكي في تطوير وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان، مُثبتة علمياً للبالغين الذين سيستمرون بالتدخين، بهدف إنهاء بيع السجائر كلياً.

فيليب موريس إنترناشونال: شركة عالمية رائدة نحو عالم خالٍ من الدخان

فيليب موريس إنترناشونال هي شركة عالمية رائدة في مجال المنتجات الاستهلاكية تعمل بشكل فاعل على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظة منتجاتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين. تتكون محفظة منتجات الشركة الحالية بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان بما فيها منتجات تسخين التبغ وأكياس النيكوتين والسجائر الإلكترونية.

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، كانت منتجات فيليب موريس إنترناشونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 95 سوقًا، وتقدر الشركة أنّ 38.6 مليون شخص بالغ حول العالم يستخدمون منتجاتها الخالية من الدخان. وشكلت منتجات فيليب موريس إنترناشونال الخالية من الدخان 42٪ من إجمالي صافي إيرادات الشركة وفق النتائج المالية للربع الأول من عام 2025. استثمرت فيليب موريس انترناشونال منذ عام 2008 أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتطوير وتسويق منتجات مبتكرة مثبتة علمياً وخالية من الدخان للبالغين الذين سيستمرون بالتدخين، بهدف إنهاء بيع السجائر كلياً. ويشمل ذلك بناء قدرات للتقييم العلمي على مستوى عالمي، ولا سيما في مجالات أبحاث علم السموم ما قبل السريرية والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق.

وبعد مراجعة علمية دقيقة، صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسويق منتجات General snus وأكياس النيكوتين ZYN من شركة Swedish Match وإصدارات أجهزة IQOS والمواد الاستهلاكية من شركة فيليب موريس إنترناشونال - وهي أول تراخيص من هذا النوع على الإطلاق في فئاتها الخاصة. كما حصلت إصدارات أجهزة IQOS والمواد الاستهلاكية وGeneral snus على أول تصريح على الإطلاق لمنتج التبغ المعدل الخطورة من إدارة الغذاء والدواء. واستناداً الى الأُسس القوية والخبرة الكبيرة في علوم الحياة لدى الشركة، تتمتع فيليب موريس إنترناشونال بطموح مستقبلي كبير للتوسع في مجالات العافية والرعاية الصحية، وتهدف تعزيز الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة.

