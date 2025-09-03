أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن فندق إنتركونتيننتال أبوظبي وإنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي عن تعيين إريكا أنجريني في منصب مساعد مدير التسويق الجديد للمجموعة، حيث ستتولى الإشراف على التوجّه الاستراتيجي للتسويق لكل من فندق إنتركونتيننتال أبوظبي الأيقوني وإنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي.

ويُعد إنتركونتيننتال أبوظبي، أحد أوائل فنادق العاصمة من فئة الخمس نجوم، معْلماً بارزاً للضيافة الأصيلة الخالدة في أبوظبي منذ افتتاحه عام 1981 لاستضافة القمة الخليجية الأولى. أما إنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي، فيقدّم تجربة سكنية فاخرة مصمّمة لتلبية احتياجات المسافرين العصريين ومقيمي الفترات طويلة، الباحثين عن الراحة والتواصل مع الآخرين والتمتّع بالخدمات المتميّزة.

وبفضل خبرة تُقارب 20 عاماً في مجال تسويق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، تجلب إريكا معها معرفة عميقة بتطورات السوق في المنطقة، وسجلاً حافلاً في بناء تجارب ضيافة مُميّزة للعلامات التجارية قائمة على رضا النزلاء وتلبية احتياجاتهم. وتعمّقت خبرة إريكا من خلال شغلها لمناصب قيادية في مجموعة من أبرز الفنادق المرموقة والشركات الرائدة، مما يعكس مسيرة مهنية حافلة بالإبداع والاستراتيجية التجارية المُميّزة.

عملت إريكا مع بعضٍ من أعرق علامات الضيافة في المنطقة، بما في ذلك فندق قصر البستان في سلطنة عُمان، وفندق الريتز كارلتون الأسطوري، ولاحقاً في دبي، حيث قادت حملات تسويقية مُتكاملة في فندق الريتز كارلتون – مركز دبي المالي العالمي. كما تولّت أيضاً منصباً إدارياً إقليمياً في شركة أرخبيل الدولية، حيث أشرفت على استراتيجية التسويق لمحفظة متنوّعة تضمّ أكثر من 200 عقارٍ في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

انضمّت إريكا إلى فريق أبوظبي بعد فترة عمل ناجحة في منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة، حيث لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز مكانة العلامة التجارية، وتحقيق أداء متميّز على المنصات الرقمية، وتنفيذ حملات موجّهة ومؤثرة ساهمت في تسليط الضوء على المنتجع في الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن خلال منصبها الجديد، ستقود إريكا الاستراتيجية التسويقية لكل من الفندق والرزيدنسز، من خلال صياغة سرديات جاذبة عن العلامة التجارية، وتعزيز التفاعل الرقمي، والارتقاء بمكانة وجهات المأكولات والمشروبات المتميّزة في المجموعة، وتنمية الشراكات الاستراتيجية التي تُعزّز من حضور العلامة في مشهد الضيافة الفاخرة وأسلوب الحياة الذي لا يُنافس في أبوظبي.

ويأتي تعيينها في وقت محوري بالنسبة للمجموعة، التي تواصل تطوير تجربة الضيوف عبر برامج نمط الحياة الغامرة والابتكار في فنون الطهي، والمُشاركة في المبادرات المجتمعية الهادفة التي تتوافق مع أفراد مجتمع الإمارات المُميّزين والمسافرين الدوليين.

وقال سيد طيون، المدير العام لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال أبوظبي وإنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي: "إن معرفتها العميقة بالمنطقة، إلى جانب قيادتها الإبداعية وروحها التعاونية، تجعلها خياراً مثالياً لهذه المرحلة المهمّة، وذلك في ظلّ سعينا المتواصل لتعزيز حضورنا في قطاعي الترفيه والإقامة الطويلة. نحن على ثقة بأن نهج إريكا الديناميكي وخبرتها الواسعة سيُسهمان في تعزيز مكانة وحضور العلامة عبر تقديم قصص مدروسة ومؤثّرة، وحملات فعّالة، وتواصلٍ مع الضيوف يتعمّق في ذاكرتهم بعد انتهاء إقاماتهم".

ومن الجدير بالذكر أن تعيين إريكا أنجريني يعكس التزام فندق إنتركونتيننتال أبوظبي المُستمر بتعزيز فريقه القيادي، وتطوير تجربة الضيوف والنزلاء، وغرس شعور فريد بالانتماء إلى هذا المكان البارز في قطاع الضيافة الفاخرة في أبوظبي.

حول فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال

تُعدّ فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال أول وأكبر علامة تجارية للفنادق الفاخرة في العالم، حيث تضمّ أكثر من 220 فندقاً تتوزّع في 70 دولة، وتضمّ أكثر من 73,500 غرفة نوم حول العالم.

تأسست إنتركونتيننتال على يد خوان تريب، مؤسس شركة بان أمريكان إيروايز، عام 1946، وتؤمن بقدرة السفر على توسيع آفاق الفكر والتواصل بين الثقافات.

ومع افتتاحها أبواباً على "عالم من السحر"، تُعيد إنتركونتيننتال صياغة تجربة السفر الفاخرة، واضعة نصب أعينها المسافر العصري الذي يتطلّع إلى الفخامة. تُحقق إنتركونتيننتال توازناً متناغماً بين الحرية والألفة، وتُركّز على تلبية شغف الضيوف بالمعرفة والتجارب الثقافية الغنية، مُستندةً إلى تراثها العريق كمنارةٍ للسفر الفاخر المُتاح للجميع.

