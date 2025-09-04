تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المشهد الهندسي العربي والدولي بتولي المهندس عبدالله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين – الإمارات، رئاسة اتحاد المهندسين العرب. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المرموقة للكفاءات الإماراتية وقدرتها على قيادة مسارات التطوير المهني والهندسي في المنطقة.

ويُعد اتحاد المهندسين العرب، الذي تأسس عام 1963 ويضم في عضويته نقابات وهيئات هندسية من مختلف الدول العربية، أحد أبرز الكيانات الهندسية الإقليمية. ويهدف الاتحاد إلى توحيد الجهود الهندسية العربية، وتعزيز الممارسات المهنية، ورفع مستوى الكفاءات بما يتوافق مع المعايير العالمية، فضلاً عن دعم التنمية المستدامة في الوطن العربي.

ويحمل المهندس عبدالله يوسف آل علي سجلًا حافلاً بالإنجازات على المستوى المحلي والدولي، حيث أسهم خلال رئاسته لجمعية المهندسين – الإمارات في تعزيز مكانة الجمعية عالمياً، وقادها لتصبح عضواً مؤسساً في عدد من المنظمات الهندسية العالمية الرائدة، بما يعكس التزام الجمعية بدعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتعزيز حضور الإمارات في المحافل الدولية.

ومن أبرز هذه الإنجازات:

إطلاق جائزة التميز والإبداع الهندسي ، التي أسهمت في إبراز أفضل الممارسات الهندسية والابتكارات في الدولة والمنطقة، واستقطبت مشاركات من مختلف التخصصات الهندسية عبر دوراتها الثلاث. وقد أصبحت الجائزة منصة رائدة لدعم المهندسين المبدعين وتشجيع الابتكار الهندسي والتميز المهني .

، التي أسهمت في إبراز أفضل الممارسات الهندسية والابتكارات في الدولة والمنطقة، واستقطبت مشاركات من مختلف التخصصات الهندسية عبر دوراتها الثلاث. وقد أصبحت الجائزة منصة رائدة لدعم المهندسين المبدعين وتشجيع الابتكار الهندسي والتميز المهني وضع استراتيجية شاملة لجمعية المهندسين منذ اليوم الأول لرئاسته ، تضمنت أهدافاً واضحة لتعزيز الأداء المؤسسي، وتطوير البرامج المهنية، ودعم التعاون الدولي، وتحقيق أثر ملموس تجاوز 90% من المستهدفات المحددة، مما رفع مستوى كفاءة الجمعية ومصداقيتها محلياً ودولياً .

، تضمنت أهدافاً واضحة لتعزيز الأداء المؤسسي، وتطوير البرامج المهنية، ودعم التعاون الدولي، وتحقيق أثر ملموس تجاوز 90% من المستهدفات المحددة، مما رفع مستوى كفاءة الجمعية ومصداقيتها محلياً ودولياً قيادة الجمعية لتصبح عضواً مؤسساً في الاتحاد الدولي لجمعيات الهندسة للحزام والطريق ( IFES ) ، واتحاد مؤسسات الهندسة لدول البريكس ( FEIBRICS ) ، والمنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل تحت الأرض ( IUTIO ).

، واتحاد مؤسسات الهندسة لدول البريكس ، والمنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل تحت الأرض الانضمام كعضو منتسب إلى الاتحاد الدولي للمعماريين (UIA) واتحاد المؤسسات الهندسية في آسيا والمحيط الهادئ (FIEAP) ، مما عزز شبكة التعاون الهندسي العالمية للجمعية .

وتأتي رئاسة المهندس عبدالله يوسف آل علي للاتحاد انسجاماً مع استراتيجية جمعية المهندسين – الإمارات، الهادفة إلى تعزيز الأداء المهني، وتبني أفضل الممارسات الهندسية العالمية، ودعم مكانة الإمارات كوجهة رائدة للتميز الهندسي على المستويين العربي والدولي.

وأكدت جمعية المهندسين – الإمارات أن هذا الإنجاز يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم القطاع الهندسي، ويبرز التزام الدولة بتطوير المعايير المهنية، وتعزيز الابتكار، وترسيخ أفضل الممارسات الهندسية المستدامة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز مكانة الإمارات في المحافل الدولية.

