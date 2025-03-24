جدة، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة طيران أديل عن تعيين روجر فان اينك نائباً للرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمة العملاء وسيكون مرتبطاً مباشرةً بالرئيس التنفيذي لطيران أديل ستيفن غرينوي.

ويتمتع فان اينك، هولندي الجنسية بخبرة واسعة في المجال من خلال فترة عمله التي استمرت 12 عامًا في فين إير ومقرها في هلسنكي، حيث شغل عددًا من المناصب التجارية، شملت إدارة الإيرادات والتوزيع والمبيعات عبر الإنترنت وتحليلات الأعمال وتطوير المنتجات الإضافية، وقبل انضمامه إلى طيران أديل، شغل منصب نائب الرئيس الأول لإدارة إشراك العملاء في شركة فين إير، حيث كان مسؤولًا عن العلامة التجارية والتسويق وولاء العملاء وغيرها ، كما تولى سابقًا منصب رئيس التوزيع والمدفوعات في الخطوط الجوية البريطانية بلندن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل ستيفن غرينوي،: "بالنيابة عن فريق شركة طيران أديل، يسعدني الترحيب بروجر معنا، حيث جعلته خبرته الواسعة في مختلف الجوانب ضمن شركات الطيران في أوروبا المرشح المثالي لتولي القيادة التجارية في طيران أديل، والاستفادة من تطبيق خبرته في بيئة الطيران الاقتصادي والمساهمة في تطوير منظومة العمل في ظل الاستراتيجيات الطموحة".

"ستساهم رؤى روجر العميقة والشاملة ودرايته بالمجال الرقمي من خلال عمله في شركة فين إير والخطوط الجوية البريطانية في تعزيز التزام شركة طيران أديل بالبقاء مدفوعة بالقدرة الرقمية، مما يساعد في الحفاظ على انخفاض التكاليف وتوفير أسعار تنافسية للغاية، كما أود أن أشكر السيد/ تريفور سبينكس على دوره الاستشاري الذي قدمه للأعمال التجارية لشركة طيران أديل على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، حيث حققت شركة طيران أديل إنجازات كبيرة، بما في ذلك تحقيق الربحية لأول مرة في تاريخها الممتد لسبع سنوات. ومع التقدم الكبير الذي أحرزناه، نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم مع تولي روجر المسؤولية خلال هذه الفترة التوسعية غير المسبوقة."

نبذة عن طيران أديل

بدأت شركة طيران أديل، في 23 سبتمبر 2017، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عملياتها بإقلاع رحلتها الأولى التاريخية من جدة إلى الرياض. وكانت شركة طيران أديل، لكونها شركة رائدة ومبتكرة، أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها فقط عبر قنوات التوزيع الرقمية. وقد أنشئت شركة طيران أديل، باعتبارها شركة الطيران الشقيقة لشركة الطيران الوطنية السعودية - وكلاهما تخضع للملكية الشاملة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) - لتقدم خدماتها للعملاء المطلعين على الأسعار والبارعين في مجال التقنية في سوق يقل فيه المستوى العمري لنسبة 80% من سكان المملكة العربية السعودية عن 40 عامًا ويمتلك كل منهم على الأقل اثنين من الهواتف المحمولة.

تهدف شركة طيران أديل إلى تحفيز مجال السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المعقولة والتي توفر القيمة مقابل المال والتي تلبي احتياجات المسافرين لأغراض ترفيهية ودينية وعائلية وتجارية. وتُعد البساطة هي السمة الطاغية على مقصورة الدرجة الاقتصادية في أسطول طائرات طيران أديل الضيقة البدن. وفي ظل التحول الجذري الذي تشهده المملكة من خلال رحلة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، فإن قطاع الطيران والسياحة من ضمن القطاعات العديدة المخصصة لتعزيز النمو الحيوي. تُعدّ شركة طيران أديل اليوم واحدة من أحدث وأسرع شركات الطيران الاقتصادية نموًا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي تقدم خدمة متميزة في الوقت المحدد والذي يفوق باستمرار المعدل السائد في القطاع على المستوى العالمي.

تدير شركة طيران أديل أسطول صغير يتألف من طائرات من طراز إيرباص A320 ضيقة البدن تنطلق من القواعد الجوية في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات عبر جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تاركة خلفها أثرًأ دوليًا متناميًا في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نقلت شركة طيران أديل أكثر من 33 مليون مسافر منذ انطلاق رحلاتها. وقدمت شركة طيران أديل، في مايو 2024، أكبر طلب لها على الإطلاق لشراء 51 طائرة - 12 طائرة من طراز A320neos و39 طائرة بحجم أكبر من طراز A321neos - مع جدول زمني للتسليم يبدأ في عام 2026. وبالتالي، تخطط شركة طيران أديل، بحلول عام 2030، لتشغيل مئات الخطوط الجوية التي ستشهد تضاعف أسطولها وشبكتها بثلاث أضعاف إلى أكثر من 100 طائرة ووجهة على التوالي. كذلك، إن حملة التوسع الضخمة لشركة طيران أديل تجعلها شركة طيران سريعة النمو، كما أنها واحدة من أكثر الشركات المرغوب العمل بها في البلاد.

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