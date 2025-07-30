ليماسول، قبرص - أعلنت شركة سكوب ماركتس (Scope Markets)، المزود الرائد لحلول التداول متعددة الأصول، عن تعيين مهند ياقوت في منصب محلل سوق أول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويحمل ياقوت شهادات مهنية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، وهو فني مالي معتمد من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، وفني سوق معتمد من الدرجة الثانية، ويحمل درجة علمية في التمويل والاستثمار. ويعكس ذلك خبرته المتعمقة على مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية في التحليلين الاقتصادي الكلي والفني، فضلاً عن مهارته في التفاعل الإستراتيجي مع العملاء. وبموجب منصبه الجديد، يقدم ياقوت تحليلات متعمقة وموثوقة لدعم العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوشوا ماهوني، كبير محللي الأسواق لدى سكوب ماركتس: "يجمع ياقوت بين الخبرة في التحليل وتقديم فائدة حقيقية للعملاء. وتساهم قدرته على تقديم تحليلات بلغات متعددة في الوقت المناسب عبر قنوات متنوعة في ترسيخ التزامنا بتوفير أعلى معايير الدعم للمتداولين والشركاء".

ويتميز ياقوت بتقديم تقارير الأسواق والتوقعات الفنية والتحديثات المباشرة باللغتين العربية والإنجليزية، ما يجعله مساهماً بارزاً في وسائل الإعلام المتخصصة بالقطاع المالي في المنطقة والعالم. وظهر ياقوت كمتحدث على منصات إعلامية مهمة، بما في ذلك قناة سي إن بي سي، ومنصة بلومبيرغ الشرق، وقناة العربية، حيث قدم تعليقات وتحليلات مباشرة وتحليلات إستراتيجية حول أبرز الأحداث العالمية.

ومن جانبه، قال مهند ياقوت: "يمثل الانضمام إلى فريق سكوب ماركتس خطوة مهمة في مسيرتي، حيث ينسجم تركيز الشركة على الشفافية والبحث وتمكين العملاء مع منهجيتي الخاصة لمساعدة المتداولين والشركاء على العمل في الأسواق بكل ثقة ودقة".

وتواصل سكوب ماركتس تعزيز جاذبيتها أمام العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تحسين خدماتها الحالية، بما يشمل إمكانية الاطلاع على تسعير مؤشرات الأسواق الإقليمية في أسواق الأسهم الإماراتية، وتسعير عقود الفروقات على الذهب والفضة بعملات غير الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى دعم العملاء بلغتهم المحلية وخيارات تمويل محلية مرنة.

ويبرز التزام سكوب ماركتس بمواكبة الاحتياجات الفريدة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز حضورها في أحد أكثر الأسواق المالية حيوية في العالم، من خلال توسيع قدراتها البحثية باللغة الأصلية للمنطقة. وفي إطار هذه الجهود، يساهم ياقوت في الفعاليات الإقليمية والظهور الإعلامي، والنشرات المتخصصة بالأسواق، والتعليقات المرفقة ضمن المنصة، ليمنح العملاء تحليلات باللغتين العربية والإنجليزية تساعدهم على اتخاذ قرارات حاسمة عبر مختلف فئات الأصول.

نبذة عن سكوب ماركتس:

سكوب ماركتس هي علامة تجارية توفر خدمات التداول عبر الإنترنت وحلول الوساطة المؤسسية للعملاء حول العالم وتتبع لمجموعة متخصصة بتقديم خدمات مالية متنوعة. وتعد سكوب ماركتس شريكاً موثوقاً يقدّم حلولاً تركّز على احتياجات العملاء من خلال منصة واحدة، ولا سيما في ظل قدرتها على توفير العديد من فئات الأصول والأدوات المالية المتنوعة عبر منصات الهواتف المحمولة والحواسيب. وتخضع المجموعة للتنظيم في عدة ولايات قضائية وتدعم عملاءها على مستوى العالم.

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