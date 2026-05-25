أبوظبي، 20 مايو 2026 – أعلنت "ريثيون الإمارات" التي تتبع شركة "آر تي أكس"(NYSE: RTX)، عن تعيين يحيى شاهين الحمادي مديراً عاماً جديداً للشركة.

وسيتولى الحمادي، الذي شغل منصب مدير إدارة المتطلبات والقدرات في "ريثيون الإمارات" منذ عام 2025، قيادة جهود الشركة لتعزيز توطين الصناعات الدفاعية، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية ضمن منظومة الدفاع الوطني في دولة الإمارات. وسيشمل دوره الجديد كذلك تطوير الخبرات الإماراتية، ودفع عجلة الابتكار لتوفير أنظمة دفاعية فريدة من نوعها ومدعومة بقدرات صناعية محلية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال تشاندر نيجهون، نائب الرئيس للاستراتيجية والشؤون الدولية في ريثيون: "يتحلى الحمادي بسيرة مهنية وخبرات مميزة في مجالات الدفاع والأمن الإقليمي، ونحن نؤمن بقدرته الاستثنائية على قيادة جهودنا الرامية إلى دعم الأمن الوطني والأولويات الصناعية الإمارتية، بما يبني على شراكة راسخة تجمعنا بدولة الإمارات منذ أكثر من أربعة عقود."

تعليقاً على تعيينه، قال يحيى شاهين الحمادي: "يشرفني قيادة مساعي ريثيون الإمارات لتوفير قدراتها المتطورة وابتكاراتها الرائدة دعماً للتطلعات الاستراتيجية لدولة الإمارات. ومن خلال استثماراتنا في الإنتاج المحلي لنظام "كايوتي" المضاد للطائرات من دون طيار، الذي أثبت فعاليته في العمليات العسكرية، إلى جانب ترسيخ شراكاتنا المحلية والاستفادة من خبرات الكوادر الوطنية، سنواصل التزامنا بدعم أهداف دولة الإمارات في قطاعي الدفاع والطيران."

شغل الحمادي قبل انضمامه إلى "ريثيون الإمارات"، عدداً من المناصب القيادية في القوات المسلحة الإماراتية، والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث اكتسب خبرات واسعة في العمليات اللوجستية، وأنظمة الدفاع، وبرامج المشتريات العسكرية. وستسهم خبراته الواسعة في قيادة جهود "ريثيون الإمارات" لمواصلة دعم القدرات الدفاعية المحلية والقاعدة الصناعية في دولة الإمارات.

حول شركة "ريثيون"

تعد ريثيون، التابعة لشركة "آر تي أكس"، شركة رائدة في توفير الحلول الدفاعية لمساعدة الحكومة الأمريكية وحلفائنا وشركائنا في الدفاع عن سيادتهم وضمان أمنهم. على مدار أكثر من 100 عام، طورت ريثيون تقنيات جديدة وعززت القدرات الحالية في مجال الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأسلحة الذكية، والصواريخ، وأجهزة الاستشعار والرادارات المتقدمة، والصواريخ الاعتراضية، والأنظمة الفضائية، والأنظمة التي تفوق سرعة الصوت، والدفاع الصاروخي في الجو والبحر والبر.

حول شركة "آر تي أكس:"

يعمل فريقنا العالمي المؤلف من 185,000 موظف على توفير أحدث الحلول العلمية وتعزيز كيفية اتصالنا بعالمنا وحمايته. من خلال قدرات صناعية متطورة، نعمل على تطوير قطاع الطيران، وهندسة أنظمة الدفاع المتكاملة، وتطوير حلول التكنولوجيا والتصنيع من الجيل التالي لمساعدة العملاء العالميين على مواجهة أكبر التحديات. يقع المقر الرئيسي للشركة، التي بلغت مبيعاتها 88 مليار دولار في عام 2025، في أرلينغتون بولاية فيرجينيا.

