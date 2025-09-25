سيتولى غسّان دلال تعزيز معايير العلامة التجارية واغتنام فرص النمو الجديدة في كلا السوقين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى أبرز شركات إدارة الفنادق الرائدة في المنطقة، عن تعيين غسّان دلال مديراً عاماً إقليمياً لكل من العراق وتركيا، إلى جانب مواصلته مهامه كمدير عام لفندق بابل روتانا في بغداد.

تعكس هذه الخطوة حرص روتانا على تعزيز كوادرها القيادية في الأسواقها المحورية ضمن استراتيجيتها التوسعية في المنطقة، حيث تتبوأ كل من العراق وتركيا مكانة رئيسية ضمن آفاق النمو المستقبلية في قطاع الاستثمار السياحي نظراً للطلب المتزايد الذي تشهده.

بخبرة تمتد لأكثر من 27 عاماً في قطاع الضيافة الدولية عبر كل من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، تسلّم خلالها مناصب قيادية عليا في كل من العراق، وقطر، والسودان، ومصر، ونيجيريا، وكندا، ولبنان، يُضفي دلال حنكة وخبرة واسعة لروتانا في إدارة وتسيير مختلف الفئات الفندقية، والتعامل مع بيئات سوقية معقدة.

تخرّج دلال من جامعة كورنيل بشهادة في برنامج إدارة الضيافة، وعمل مع روتانا لأكثر من عقد من الزمن تقلّد فيها عدة مناصب قيادية عليا، من بينها المدير العام لفندق السلام روتانا الخرطوم، والمدير العام لفندقي إربيل روتانا وإربيل أرجان، إضافة إلى منصب المدير العام لفندق أوريكس روتانا الدوحة، وتولى منذ عام 2021 قيادة فندق بابل روتانا في بغداد، حيث عزّز مكانته ليصبح من أبرز وجهات الضيافة الفاخرة في العاصمة العراقية، وجعل منه واجهة تعكس التزام روتانا بتقديم خدمات عالية الجودة في السوق المحلية.

يعرف غسان دلال بقدرته على الجمع بين التميز التشغيلي وأسلوب قيادي يمنح الإنسان أولوية، إذ يحرص على التركيز على تنمية الكفاءات البشرية وتحقيق رضا النزلاء والضيوف، حيث حصد خلال مسيرته المهنية العديد من الجوائز والتكريمات في قطاع الضيافة، من بينها جائزة "المدير العام للعام" من روتانا، وجائزة " الأداء المتميز للعام"، وجائزة "نجم السياحة العالمي"، إضافة إلى جائزة "أفضل مدير عام في العراق" ضمن جائزة أوت غراندور العالمية.

الأولويات القيادية

سيتولى دلاّل في منصبه الجديد مهمّة الإشراف على جميع فنادق روتانا في العراق وتركيا، ضمن أُطر العمليات والمعايير المعتمدة في روتانا عالمياً، وسيعمل على تمكين المدراء العامين ودعمهم لتقديم تجارب ضيافة رفيعة المستوى للضيوف، كما سيركز على خطط التوسع في المنطقة، عبر تنمية الكفاءات المحلية، وترسيخ قِيم الشركة ومبادئها عبر جميع الفرق.

وستشمل أولوياته أيضاً تعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ ممارسات الاستدامة في العمليات اليومية، وإبراز الجانب الثقافي والتاريخي الثري لكلا البلدين العراق وتركيا، لتعزيز مكانتهما كوجهتين مميزتين للسياحة، ودعم نموهما الاقتصادي.

وتعقيباً على التعيين الجديد قال إيدي طنّوس، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة روتانا مشيداً بالسجل الحافل لغسان دلال: "يأتي تعيين غسّان في مرحلة مهمة يشهد خلالها كلٌّ من العراق وتركيا نمواً متسارعاً في الاستثمارات الفندقية، وبخبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالمنطقة، سيُسهم من خلال دوره الجديد في تنفيذ استراتيجية روتانا وتعزيز حضورها في هذين السوقين على أكمل وجه، مع التركيز على تحقيق قيمة مستدامة للضيوف والشركاء والمجتمع ككل."

ومن جانبه قال غسان دلال معلّقاٍ على تعيينه الجديد:" يمثل هذا المنصب مسؤولية وفرصة لتعزيز دور روتانا في سوقين مهمين يتمتعان بإمكانات استثنائية، ومن خلال الاستثمار في الكفاءات، وتطوير معايير الخدمة، وترسيخ حضورنا المؤسسي، نسعى إلى إبراز العراق وتركيا كوجهتين رئيسيتين للضيافة على المستوى الإقليمي والدولي."

ويجد الذكر أن روتانا تدير حالياً 4 فنادق في العراق، من بينها فنادق بارزة في بغداد وأربيل، و7 فنادق في تركيا، إضافة إلى فندقين قيد الإنشاء في العراق، حيث ستسهم هذه الافتتاحات في توسيع محفظة الشركة التي تضم حالياً 79 منشأة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، الأمر الذي يعكس الزخم المستمر لنمو روتانا في وجهات إقليمية رئيسية.

نبذة عن "روتانا":

تُعد "روتانا" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وقد تأسست في أبوظبي عام 1992. تدير الشركة محفظة تضم أكثر من 114 فندقاً ومنشأة قيد التشغيل والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. وتُعرف روتانا بالتزامها بالجودة ورضا الضيوف، حيث تدير ست علامات تجارية متميزة هي: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو، فنادق ومنتجعات ريحان، شقق أرجان الفندقية، إدج من روتانا، وذا ريزيدنس من روتانا.

وبصفتها عضوًا في التحالف الفندقي العالمي (GHA)، تعد روتانا جزءاً من برنامج ولاء GHA DISCOVERY - أحد أكبر برامج الولاء في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة - وتقدم للضيوف مزايا حصرية في أكثر من 900 فندق فيما يقرب من 100 دولة. بفضل وعد علامتها التجارية "وقت ثمين"، تواصل روتانا توسيع حضورها في الأسواق الرئيسية مع تقديم تجارب ضيافة موثوقة.

-انتهى-

