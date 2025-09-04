دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة دي جي بايز، المزود العالمي الرائد لخدمات التكنولوجيا المالية، عن تعيين ناندان مير رئيساً تنفيذياً للمجموعة، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.

يُعد السيد مير من أبرز القادة العالميين في مجال الأعمال، ويتمتع بخبرة تزيد عن 35 عاماً في مجالات المصارف والمدفوعات والتمويل الاستهلاكي والمصرفية المؤسسية والاستثمارية. وهو يحظى بتقدير واسع لخبرته في الأسواق الدولية، حيث نجح طوال مسيرته المهنية في قيادة النمو الاستراتيجي والابتكار.

قبل انضمامه إلى دي جي بايز، شغل السيد مير منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال ورئيس مجلس إدارات شركاتها التابعة في دبي. كما تولى مناصب قيادية عليا في كل من أمريكان إكسبريس، سيتي جروب، وماستركارد، حيث قاد بنجاح توسعاً واسع النطاق وتحولات استراتيجية في الأعمال عبر الأميركيتين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويحمل السيد مير درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دلهي وماجستير إدارة الأعمال في المالية من جامعة ماساتشوستس.

وقال سرجان أومربي أوغلو، المؤسس ورئيس مجلس إدارة دي جي بايز: "نحن متحمسون للترحيب بانضمام ناندان إلى دي جي بايز في هذه المرحلة المميزة من رحلتنا نحو النمو. إن خبرته العميقة في مجال المدفوعات وسجله الحافل في تطوير المؤسسات المالية العالمية يجعله القائد المثالي لتحقيق طموحاتنا. ومع قيادته، نحن واثقون أن دي جي بايز ستواصل الابتكار وتقديم حلول مالية رائدة لشركائنا وأسواقنا حول العالم."

وأعرب ناندان عن سعادته بهذه الفرصة، موجهاً شكره لمجلس الإدارة وفريق دي جي بايز على ثقتهم به، قائلاً:"أتطلع إلى التعاون مع الفريق وعملائنا ومجلس الإدارة للبناء على قدراتنا الريادية وقيمنا الراسخة من أجل تسريع وتيرة النمو المربح. لقد أثبتت دي جي بايز بالفعل قدرتها المتميزة على الجمع بين الابتكار والتنفيذ.وسنواصل معاً قيادة التحول الرقمي، وتوسيع شراكاتنا الدولية، وتقديم حلول مالية مؤثرة تدعم المؤسسات والشركات والمستهلكين."

عن دي جي بايز

تُعد دي جي بايز شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تقدم مجموعة متكاملة من حلول الخدمات المصرفية والتقنيات المالية المدمجة، بما في ذلك: الخدمات المصرفية الأساسية، الإصدار والاكتساب، القروض، الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL)، البطاقات، المحافظ الإلكترونية، المدفوعات الرقمية عبر الإنترنت والمتاجر، منصات الولاء، وشركات الاتصالات والمؤسسات الكبرى والجهات الحكومية في أسواق متعددة.

-انتهى-

#بياناتشركات