أعلن دويتشه بنك اليوم عن تعيين ماجد جلفار رئيساً لقسم تغطية الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ورئيساً تنفيذياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك اعتباراً من اليوم.

يباشر جلفار مهامه من دبي، وسيتولى قيادة استراتيجية تغطية عملاء الشركات لدى دويتشه بنك في المنطقة، كما سيشغل منصب القيادي الأعلى للبنك في دولة الإمارات، حيث سيكون مسؤولاً عن الإشراف على أعمال البنك على مستوى الدولة بجميع وحداته وقطاعاته.

يتمتع جلفار بخبرة تتجاوز 25 عاماً في مجالي الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار على مستوى المنطقة. وينضم إلى دويتشه بنك من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات (ECI)، حيث شغل منصب مدير تمويل التجارة وائتمان الصادرات. كما شغل في السابق مناصب عليا في دويتشه بنك، وكان جزءاً من فريق التغطية المصرفية الاستثمارية المسؤول عن إدارة العلاقات مع كبار عملاء البنك الإقليميين. وفي وقت سابق من مسيرته، تولى مناصب قيادية في مؤسسات مالية كبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي، وبنك ABN AMRO.

وفي تعليقه على التعيين، قال جمال الكشي، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا: "يعكس تعيين ماجد قوة التزامنا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع. وتُعد علاقاته العميقة مع العملاء وفهمه للأسواق الإقليمية عوامل أساسية لدعم نمونا وتقديم حلول رائدة لعملائنا."

وأضاف شينتان شاه، رئيس قسم تغطية الشركات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "ستعزز قيادة ماجد قدرتنا على مواءمة حلولنا العالمية مع احتياجات العملاء المحليين. كما يدعم تعيينه استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء نموذج تغطية منسق يركز على العملاء في مختلف أنحاء المنطقة."

ويأتي هذا التعيين في أعقاب توسع دويتشه بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً من خلال حصوله على ترخيص فرع جديد في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، مما يعكس التزامه طويل الأمد تجاه السوق، ويعزز قدرته على خدمة العملاء في كل من أبوظبي ودبي.

يتواجد دويتشه بنك في دولة الإمارات منذ عام 1999، ويقدم مجموعة شاملة من الخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الثروات.

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