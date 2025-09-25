وينضم روبرتو غاروني بصفته مديراً عاماً لفندق جيه ايه مانافارو في جزر المالديف، بينما تتولى لورا دانفي منصب مديرة شؤون الموظفين لمجموعة فنادق مار هول وبرانتسفيلد باي جيه ايه، أول منشآتٍ تخصّ العلامة في المملكة المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: منتجعات وفنادق جيه ايه تضم مجموعة منتقاة من العقارات تمتد عبر الإمارات والمالديف وسيشل، وصولاً إلى اسكتلندا، وقد رسخت إرثها من خلال ضيافة أصيلة محلية الطابع تُقدَّم بلمسة شخصية. وتعكس التعيينات الأربعة الأخيرة إيمان العلامة التجارية بأن الإنسان هو محور كل تجربة، والتزامها برحلة نمو مستمرة ومتطورة.

كريستوفر وين ويلز، مدير عام فنادق جيه ايه أوشن فيو وذا مانور باي جيه ايه

بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في قيادة قطاع الضيافة، يتولى كريستوفر ويلز حالياً إدارة فندقي جيه ايه أوشن فيو وذا مانور باي جيه ايه في دبي، حيث تشكّل خبرته ركيزة أساسية لضمان استمرار نجاح الفندقين في المشهد التنافسي للمدينة. فبينما يعكس جيه ايه أوشن فيو أجواء تنبض بالحياة عبر مطاعمه وتجارب أسلوب الحياة المميزة في جميرا بيتش ريزيدنس، يقدّم ذا مانور باي جيه ايه في الفرجان إقامة عصرية تناسب رجال الأعمال، ليواصل ويلز بذلك تعزيز مكانة العلامة التجارية والارتقاء بسمعتها في مجال الضيافة الأصيلة.

شكّل شغف ويلز بالتواصل مع الضيوف محور مسيرته المهنية، حيث أدار وساهم في تطوير فنادق ومنتجعات بارزة داخل المملكة المتحدة وخارجها. وبفضل رؤيته العميقة لتطلعات الضيوف المتجددة واتجاهات قطاع الضيافة، قاد عمليات إعادة انتشار ناجحة للعلامات التجارية، وأشرف على محافظ متنوعة من العقارات، محققاً نمواً مستداماً لعدد من الأسماء المرموقة مثل ماريوت الدولية وماكدونالد للفنادق. وباعتباره شخصية بارزة في القطاع، انتخب رئيساً لجمعية الضيافة في اسكتلندا عام 2022، ونائباً لرئيس هيئة التدريب والضيافة في اسكتلندا، كما أنه زميل في معهد الضيافة وعضو في جمعية ماستر إنهولدرز.

سمرِتي ك. موراي، مديرة شؤون التعلم والتطوير في جيه ايه للمنتجعات والفنادق

بوصفها مديرة شؤون التعلم والتطوير في جيه ايه للمنتجعات والفنادق، ستشكّل موراي ثقافة المواهب في العلامة التجارية، لضمان أن يجسّد كل عضو في الفريق قيم جيه ايه المتمثلة في الضيافة الدافئة والخدمة التي تركز على الضيف. وبفضل موهبتها القيادية ونهجها الإرشادي، تعرف موراي بقدرتها على إلهام من حولها للنمو بثقة وخلق بيئة داعمة يشعر فيها كل عضو فريق وكل ضيف بقيمته.

تمتلك موراي خبرةً تمتد لأكثر من عقدين في مجالي الضيافة والتدريب على مستوى عالمي، وقد طوّرت مسيرتها المهنية عبر جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط. وبصفتها مستشارةً معتمدة في الآداب التجارية الدولية ومتخصصة في إدارة الثقافات المتعددة، تجمع موراي بين خبرات متنوعة تشمل التدريب، وإدارة الموارد البشرية، وضمان الجودة. وتمتاز بقدرتها على قيادة برامج تدريبية مؤثرة، والإشراف على مشاريع ما قبل الافتتاح، ومبادرات ضمان الجودة – دائماً مرتكزة على نهج يضع الإنسان في المقام الأول.

روبرتو غاروني، المدير العام لفندق جيه ايه مانافارو

ينضم غاروني إلى فريق فندق جيه ايه مانافارو بخبرة دولية تقارب ثلاثة عقود في قطاع الضيافة الفاخرة، اكتسبها عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ومنطقة الكاريبي. وخلال مسيرته، شغل مناصب قيادية عليا لدى عدد من أبرز العلامات الفندقية العالمية، حيث تميّز بقدرته على قيادة الفرق بفاعلية وضمان أعلى معايير التميّز في مجالات الخدمة والعمليات وتجربة الضيوف.

مع تركيزه الدائم على تقديم خدمة ذكية تراعي التفاصيل، يحرص غاروني على تجاوز توقعات الضيوف من خلال استباق احتياجاتهم وصياغة تجارب إقامة شخصية وأصيلة. وفي منصبه الأخير الذي كان فيه الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيراتا في هونغ كونغ، قاد التوسع السريع لإحدى أبرز مؤسسات الضيافة وأكثرها تنوعاً في المنطقة. وقبل ذلك، تولى إدارة 18 مطعماً بصفته مديراً لفندق أبراج لوسيل التوأم في قطر خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

واليوم، ومع توليه منصبه الجديد مع جيه ايه، يركّز غاروني على ترسيخ مكانة فندق جيه ايه مانافارو كوجهة فاخرة رائدة في جزر المالديف. ومن خلال خبرته العميقة في مجالات الأغذية والمشروبات، يقدّم رؤى قيّمة تسهم في ابتكار تجارب مميّزة تجمع بين المذاق الراقي والخدمة الرفيعة. وبفضل تفكيره الاستراتيجي وقدرته على إلهام الفرق، يحرص غاروني على أن تبقى رحلة كل ضيف سلسة، لا تنسى، وتعكس جوهر جيه ايه الأصيل في الضيافة.

لورا دانفي، مديرة شؤون الموظفين لمجموعة فنادق مار هول وبرانتسفيلد باي جيه ايه

تتولى دانفي دورها الجديد في جيه ايه للمنتجعات والفنادق بصفتها مديرة شؤون الموظفين لمجموعة فنادق مار هول وبرانتسفيلد باي جيه ايه وهي شغوفة بابتكار ثقافات عمل تمكّن الأفراد من النمو والتواصل والنجاح معاً. ومع توسّع جيه ايه للمنتجعات والفنادق عالمياً من خلال أول عقارين لها في اسكتلندا، سيكون للورا دور أساسي في تشكيل فرق عمل تعكس دفء المنطقة مع الحفاظ على أسلوب العلامة التجارية المميز في الضيافة.

تنضم لورا إلى المجموعة بعد عملها كمديرة التعلم والتطوير في فنادق كريرار، وكانت قد شغلت سابقاً منصب رئيسة التعلم والتطوير في كاميرون هاوس على بحيرة لوموند، حيث حازت على جائزة "أكورن" في عام 2022 تقديراً لمساهمتها البارزة في قطاع الضيافة.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال رالف بورتشياني، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيه ايه للمنتجعات والفنادق:" يسعدنا أن نرحب بسمرتي ولورا وكريستوفر وروبرتو في عائلة جيه ايه. إن خبراتهم المتمثلة بتمكين الفرق إلى تولي قيادة وجهاتنا وتقديم تجارب لا تنسى للضيوف، تعزّز من قدرتنا على المضي قدماً نحو المرحلة القادمة من مسيرة تطورنا. فالضيافة هي حرفة، ومعاً سنواصل صقلها وتقديم تجارب استثنائية تميّز جيه ايه عن غيرها".

وتؤكد هذه التعيينات تركيز منتجعات وفنادق جيه ايه على ابتكار رحلات ضيافة مميزة وبناء ثقافة فرق قوية في الإمارات والمالديف وسيشل والمملكة المتحدة. وسيعمل هذا الفريق القيادي المعزَّز على البناء على الإرث الغني لعلامة جيه ايه ودفع عجلة نموها المستمر في الأسواق العالمية.

