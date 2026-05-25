دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "جينسلر"، الشركة العالمية الرائدة والأكثر تأثيرًا في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط، عن تعيين ديما رشيد في منصب مسؤولة تصميم العمران الطبيعي (Landscape Urbanism Design Lead) ضمن "استوديو المدن" الآخذ في النمو بمنطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ التزام الشركة طويل الأمد بصياغة تجارب عمرانية تركز على الإنسان وتلبي تطلعات القطاعين العام والخاص.

ومن مقر عملها في دبي، ستلعب رشيد دورًا محوريًا في دفع عجلة أعمال الاستوديو لتطوير بيئات عمرانية مرنة ومستجيبة للتغيرات المناخية.

تنضم رشيد إلى "جينسلر" وتتمتع بخبرة ومسيرة حافلة كمصممة عمرانية واستراتيجية في مجال عمارة البيئة، متبنيةً نهجًا شموليًا في تخطيط المدن وصنع المكان. وستعمل في منصبها الجديد عن كثب مع فرق متعددة التخصصات لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة ومستوحاة من السياق المحلي، تضع الاستدامة، وجوّدة الحياة، والمرونة طويلة الأمد في مقدمة أولوياتها ، وذلك تحت إشراف ستيفن فيليجرينيس، مدير التصميم في جينسلر الشرق الأوسط ورئيس ممارسة المدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط (APME).

ويأتي هذا التعيين في وقت يشهد فيه "استوديو المدن" التابع لشركة "جينسلر" في الشرق الأوسط نموًا مستمرًا؛ حيث يتولى تنفيذ مشاريع بارزة في الشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا، والأسواق العالمية. وتضم هذه المحفظة مشاريع هامة مثل: مشروع "رواسي مسقط"، وهو وجهة حيوية لقطاع الضيافة ويعد أول مجمع سياحي متكامل للصحة والاستشفاء الجبلي في سلطنة عُمان ؛ والمخطط التوجيهي السياحي في "فانغ فينغ" بلاوس ؛ وحزم التخطيط الرئيسي على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر ؛ بالإضافة إلى أعمال تركز على البنية التحتية وتعزيز المرونة في أفريقيا، بما في ذلك مشاريع في كينيا والمخطط الرئيسي لساحل لاغوس في نيجيريا.

وفي هذا السياق، صرّح ستيفن فيليجرينيس قائلاً:

"تتميز ديما بنهجها المدروس والمتطور في التصميم العمراني، وهو نهج يرتكز على الذكاء البيئي والتفكير النظمي. ومع التوسع المستمر لممارسة المدن لدينا، فإن قيادتها ستعزز قدرتنا على تقديم حلول ذات تأثير ملموس ونطاق واسع. إنها تدرك تمامًا كيفية تحويل التعقيدات إلى رؤى واضحة، وخلق مساحات تتسم بالمرونة وتترك أثرًا هادفًا في المجتمعات التي تخدمها".

وتزخر المحفظة المهنية لرشيد بمشاريع كبرى لإعادة إحياء وتطوير الفراغات العمرانية والمجال العام، مثل مشروع حي "جاكس" التابع لوزارة الثقافة في الدرعية، وخطة إعادة إحياء "حرش بيروت"، وخطة تطوير المجال العام لحي "جاكس"، بالإضافة إلى مشروع تجريبي مستدام لمعالجة المياه الرمادية ضمن أحد المشاريع الكبرى (Giga Projects) في المملكة العربية السعودية. كما تمتلك خلفية أكاديمية وفكرية قوية، حيث شغلت مناصب تدريسية في لوس أنجلوس وبيروت ودبي، وتشارك بانتظام في الحوارات الإقليمية حول التصميم العمراني، والاستدامة، ومستقبل المدن.

ومن جانبه، قال طارق الشيخ، المدير التنفيذي المشارك والشريك في جينسلر الشرق الأوسط:

"يعكس تعيين ديما رشيد استثمار جينسلر الشرق الأوسط المستمر في تعزيز قدراتها بمجالات التخطيط والتصميم العمراني. ويلعب استوديو المدن لدينا دورًا حاسمًا في تقديم حلول شمولية ومستقبلية تدعم الرؤى الوطنية وأهداف الاستدامة العالمية، مما يسهم في الارتقاء بقطاعات السياحة والأعمال وتفاصيل الحياة اليومية".

وأضاف تود بيلجرين، المدير التنفيذي المشارك والشريك في جينسلر الشرق الأوسط:

"إن المشاريع التي تنتظرنا تتسم بالتعقيد وتتطلب تفكيرًا نظميًا شاملاً. وستعمل قيادة ديما وخبرتها متعددة التخصصات على تعزيز قدرتنا على دعم عملائنا في تسليم مشاريع كبرى ذات تأثير عالٍ وتتمحور حول المجتمع، مما يرسخ مكانة جينسلر كشريك موثوق يساهم في صياغة الفصل القادم من مسيرة النمو في منطقة الشرق الأوسط".

وتعليقًا على تعيينها، قالت ديما رشيد:

"إن التعقيد المتزايد للتحديات العمرانية اليوم يتطلب نهجًا متعدّد التخصصات، وهو ما تمتاز جينسلر بقدرتها العالية على تقديمه بفضل انتشارها العالمي وخبراتها الإقليمية الواسعة. وتطلعي كبير للعمل مع فرقنا وعملائنا لابتكار أماكن ومساحات أصيلة تنبع من الثقافة المحلية، وتعمل كمحفز للتحول العمراني المستدام اجتماعيًا – لنعيد بذلك تعريف كيفية تصميم هذه البيئات وتجربتها على المستويين الجزئي والكلي".

نبذة عن جينسلر: في "جينسلر"، تنبع قيمة أعمالنا من أثرها الإيجابي على التجربة الإنسانية. نحن شركة تصميم ديناميكية وتشاركية تجمع بين الإبداع والبحث والابتكار لحل المشكلات المعقدة لعملائنا. تتحدى أعمالنا الأفكار التقليدية حول العمارة والبيئة المبنية ؛ فنحن لا نكتفي بتصميم المباني، بل نعيد تصور المدن والأماكن التي تصنع فارقًا حقيقيًا في حياة الناس. تأسست الشركة عام 1965، وتضم اليوم فريقًا يضم 6,000 مهني ومختص يشاركون عملائهم في أكثر من 100 دولة كل عام. ويظل كل ما نقوم به موجهًا برؤيتنا ومهمتنا الأساسية: خلق عالم أفضل من خلال قوة التصميم.

