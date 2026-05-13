​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "جوليوس باير الشرق الأوسط المحدودة" اليوم عن تعيين برايان ستيروالت في منصب رئيس مجلس الإدارة المستقل غير التنفيذي، خلفاً لجيريمي باريش الذي غادر منصبه بعد أربعة أعوام من العمل كرئيس وعضو مجلس إدارة. وجاء اعتماد مجلس الإدارة الجديد عقب اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الذي عُقد في 27 أبريل 2026، على أن يخضع التعيين لاستكمال الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وبهذه المناسبة، قال ريجيس برغر، الرئيس التنفيذي لشركة جوليوس باير الشرق الأوسط المحدودة: "نرحب بتعيين برايان ستيروالت رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة لما يتمتع به من فهم معمق لمنظومة أعمال مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى شبكة علاقات قوية في قطاع الخدمات المالية على المستويين الإقليمي والدولي. ويسهم تعيينه في تعزيز منظومة الحوكمة لدينا وترسيخ التزامنا بأعلى معايير التعامل مع الجهات التنظيمية، تزامنًا مع مواصلة تنفيذ طموحاتنا الاستراتيجية في المنطقة. وأتقدم بخالص الشكر إلى جيريمي باريش على ما قدمه من قيادة والتزام تجاه "جوليوس باير الشرق الأوسط المحدودة" على مدى الأعوام الأربعة الماضية. وقد كان لتوجيهاته أثرٌ واضح في دعم مسيرة أعمالنا الإقليمية خلال فترة اتسمت بزخم ونمو لافتين.

ويتمتع برايان ستيروالت بخبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً في قطاع الخدمات المالية عبر القطاعين العام والخاص، من بينها ثلاثة عقود من الخبرة الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، بين عامي 2018 و2021، حيث قاد مؤسسة تضم ما يقارب 200 متخصص، وأشرف على عمليات الترخيص والرقابة والتنفيذ في القطاع المالي ضمن مركز دبي المالي العالمي. ويتمتع براين ستيروالت بشبكة علاقات واسعة مع الجهات التنظيمية على المستويين الإقليمي والدولي، مستفيدًا من خبرته الممتدة في القطاع المالي ودوره السابق كرئيس مشارك لـ "Basel Consultative Group". وتشمل هذه العلاقات مؤسسات تنظيمية بارزة مثل سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وهيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA)، وسلطة النقد في سنغافورة (MAS).

من جانبه، قال برايان ستيروالت: "يشرفني الانضمام إلى مجلس إدارة شركة "جوليوس باير الشرق الأوسط المحدودة" كرئيس مجلس الإدارة المستقل غير التنفيذي. فقد نجحت "جوليوس باير" على مدى أكثر من عقدين في بناء حضور قوي ومتميز في هذه المنطقة، ويعكس موقعها في مركز دبي المالي العالمي وحضورها على مستوى السوق الإماراتية جودة كوادرها والتزامها المستمر تجاه عملائها. وأتطلع إلى العمل مع ريجيس وفريق العمل لمواصلة مسيرة النمو، والإسهام في تعزيز الحوكمة المؤسسية والتوجه الاستراتيجي الذي يدعم هذه المرحلة".

وتتواجد شركة "جوليوس باير الشرق الأوسط المحدودة" في مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه، وتحمل الترخيص رقم 1 باعتبارها أول شركة تحصل على اعتماد من سلطة دبي للخدمات المالية. وعلى مدى أكثر من عقدين، رسخت "جوليوس باير" في دبي مكانتها كواحدة من أكبر وأعرق شركات إدارة الثروات الدولية في المركز، حيث تقدم خدماتها للعملاء من أصحاب الثروات العالية والفائقة في مختلف أنحاء المنطقة. وتجمع الشركة بين إرثها السويسري وخبراتها العالمية ومعرفتها العميقة بالسوق المحلية، لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات إدارة الثروات، والاستشارات الاستثمارية، والتخطيط المالي بما يلبي تطلعات عملائها.

للاستفسارات الإعلامية

​​​​​​​افرين إسلام،

كيران ماكهيجا / هند الأسول

نبذة عن جوليوس باير

تعد "جوليوس باير" المجموعة السويسرية الرائدة في إدارة الثروات، وإحدى أبرز المؤسسات العالمية في هذا القطاع، حيث تكرس أعمالها لخدمة العملاء من أصحاب الثروات الخاصة وتقديم حلول استشارية مالية متقدمة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. وتنطلق الشركة في جميع أنشطتها من رؤيتها المتمثلة في "صناعة قيمة تتجاوز الثروة". وبنهاية عام 2025، بلغت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة 521 مليار فرنك سويسري. ويشكل بنك "جوليوس باير وشركاه المحدودة"، الذي تعود جذوره إلى عام 1890، الذراع التشغيلية الرئيسية للمجموعة، فيما تدرج أسهم مجموعة "جوليوس باير المحدودة" في بورصة SIX السويسرية تحت الرمز (BAER)، كما أنها مدرجة ضمن مؤشر القادة السويسري (SLI)، الذي يضم أكبر 30 سهماً سويسرياً من حيث الحجم والسيولة.

تتواجد "جوليوس باير" في نحو 25 دولة عبر أكثر من 60 موقع حول العالم، وتتخذ من زيورخ مقرًا رئيسيًا لها، إلى جانب شبكة مكاتب في عدد من المراكز المالية الرئيسية، تشمل أبوظبي، بانكوك-، دبي، دبلن، فرانكفورت، جنيف، هونغ كونغ، لشبونة، لندن، لوكسمبورغ، مدريد، مكسيكو سيتي، ميلانو، موناكو، مومباي، سانتياغو دي تشيلي، شنغهاي، سنغافورة، تل أبيب، وطوكيو. ويستند تميز الشركة إلى نهج يضع العميل في صميم أولوياتها، إلى جانب تقديم استشارات موضوعية عبر منصة "جوليوس باير" المفتوحة للمنتجات الاستثمارية، مدعومة بقاعدة مالية قوية وثقافة إدارية ذات طابع ريادي، ما رسخ مكانتها كمرجع دولي في إدارة الثروات.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.juliusbaer.com

-انتهى-

#بياناتشركات