الدكتور محمد الزرعوني: شكَّلت توجيهات ودعم سمو الشيخ أحمد بن سعيد حجر الأساس في مسيرة تطوير الجامعة وأسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، منحت جامعة روتشستر للتكنولوجيا سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم التجارية، وذلك خلال حفل أقيم في الحرم الرئيسي للجامعة بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سلّم رئيس الجامعة، الدكتور ويليام ساندرز شهادة الدكتوراه الفخرية إلى سعادته، تقديراً لإسهاماته في تطوير منظومة تعزز التكامل بين قطاعي التعليم والأعمال في إمارة دبي، ودعمه لجهود الإمارة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار ويتمتع بتنافسية عالمية.

ويأتي هذا التكريم احتفاءً بدور الدكتور محمد الزرعوني القيادي بصفته الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، التي لعبت دوراً رئيسياً في دعم تأسيس "جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي" في العام 2008 وتمكين دورها كمنصة رائدة للتعلم التطبيقي والبحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي. وقد بلغ إجمالي استثمارات دييز في مباني ومرافق الجامعة منذ تأسيسها نحو 520 مليون درهم، بما يعكس النمو المتسارع للجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة ضمن منظومة اقتصاد المعرفة في دبي.

كما لعب الدكتور الزرعوني دوراً استراتيجياً في ترسيخ مكانة الجامعة ضمن منظومة إمارة دبي الاقتصادية والابتكارية، بما ساهم في تعزيز حضورها الدولي ودعم مسيرتها في التطوير الأكاديمي، بما في ذلك توسعة حرمها الجامعي في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة "دييز"، وذلك بهدف رفع القدرة الاستيعابية وتعزيز التعليم الأكاديمي المتقدم وتهيئة البنية التحتية للبحث العلمي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ساندروز رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا: "تبوّأت جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبـي مكانة رائدة كنموذج للتعاون المثمر بين الجامعات العالمية والقطاعات الحكومية والأعمال في ظل الدور القيادي للدكتور محمد الزرعوني، ما ساهم في تعزيز المعرفة العلمية التطبيقية والبحوث العلمية ذات الأثر والحلول الواقعية التي تلبّي تطلعات الطلبة واحتياجات سوق العمل."

ويجسِّد هذا التكريم عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وواحة دبي للسيليكون الرامية إلى دعم مسيرة تنموية قائمة على الابتكار والمعرفة، من خلال تهيئة بيئة حاضنة متكاملة تجمع بين التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والتعاون المؤسسي. ومن خلال هذا التعاون، أصبحت الجامعة جزءاً من منظومة الابتكار في دبي، بما يدعم تطوير البحوث التطبيقية، ويعزز التكامل مع قطاع الأعمال ويسهم في تأهيل وإعداد كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي واقتصاد المستقبل.

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يؤكد هذا التكريم على الدور الاستراتيجي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في صياغة نموذج اقتصادي قائم على الابتكار، والذي تحقق بفضل التوجيهات السديدة والدعم المستمر من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دييز، حيث شكَّل هذا الدعم ركيزة أساسية في تأسيس وتطوير جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي منذ انطلاقها في عام 2008، وتعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية رائدة تربط بين التعليم التطبيقي واحتياجات الاقتصاد المعرفي بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)."

وأضاف الزرعوني: "يسلط هذا التكريم الضوء على الأهمية البالغة لمؤسسات مثل جامعة روتشستر للتكنولوجيا، ودورها في تحقيق التكامل بين القطاع الأكاديمي والأعمال من خلال البحوث التطبيقية، وتطوير الكفاءات، والتعاون بين مختلف القطاعات، بما يدعم القدرة التنافسية طويلة الأمد ويعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي واستدامته."

ويعكس هذا الإنجاز التقدم المستمر الذي تحرزه إمارة دبي في تطوير نموذج تنموي يرتكز على الابتكار والتعليم والتكامل الاقتصادي، كما يُبرز دور "دييز" في دعم المنظومات التي تساهم في تطوير الكفاءات وريادة الأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار.

ومع مواصلة إمارة دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار، يبرز التعاون بين مؤسسات مثل "دييز" وجامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي كركيزة استراتيجية لتطوير الكفاءات المتقدمة، وتوسيع آفاق البحث العلمي، وتمكين المشاريع القائمة على الابتكار ضمن بيئة متكاملة تربط التعليم بقطاع الأعمال. ويعزز هذا النهج العلاقة الوثيقة بين تنمية رأس المال البشري والنمو الاقتصادي، بما يدعم تنافسية دبي على المدى الطويل ومكانتها العالمية، تجسيداً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.

