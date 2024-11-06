دبي - أعلنت شركة روتانا للفنادق والمنتجعات، إحدى أكبر 10 سلاسل فندقية في الشرق الأوسط بحسب مجلة فوربس الشرق الأوسط، عن ترقية السيد تيمور إلغاز إلى منصب المدير العام لمنطقة دبي والإمارات الشمالية.

بفضل مسيرته المهنية المتميّزة التي امتدت لأكثر من 38 عاماً في قطاع الضيافة، يضيف إلغاز حصيلة خبراته وتميّزه القيادي إلى منصبه الجديد، ليواصل رحلته العريقة من محطة جديدة في روتانا. استطاع تيمور أن يحقّق إنجازات عديدة مستنداً إلى نهجٍ بعيد المدى وذكاء تجاري ملحوظ، وهذا ما يتضح من الجوائز العديدة التي تحصّل عليها في هذه الصناعة، بما في ذلك اختياره "أفضل مدير عام لهذا العام" في عدة مناسبات.

منذ انضمامه إلى عائلة روتانا في عام 2007 كمدير عام لفندق جميرا روتانا، أظهر إلغاز مهارات قياديّة وخبرة تجاريّة استثنائيّة عبر ستة فنادق في الإمارات العربية المتحدة. ولعبت مساهماته دوراً بارزاً في الافتتاحات الناجحة وإدارة بعض الفنادق الأكثر شهرة، بما في ذلك أمواج روتانا، جميرا بيتش، ودوره الحالي في الإشراف على أرجان باي روتانا دبي، وسنترو روتانا البرشاء، وايدج داماك هيلز 2.

وفي تعليقه على ترقيته الجديدة، قال إلغاز: "يشرفني خوض هذه التجربة الجديدة مع مجموعة روتانا التي قمت بالعمل معها لمدة تقارب عقدين من الزمن"، وأضاف: "أتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة المميزة مع روتانا وتقديم تجربة مثالية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتعكس الترقية الجديدة إلى منصب مدير عام منطقة مدى تقدير روتانا للإمكانيّات المتميزة التي يتمتع بها إلغاز في تعزيز الربحية ورضا الضيوف وتقديم خدمة من الدرجة الأولى بشكل مستمر عبر العديد من الفنادق.

وبشغله لمنصبه الجديد، سيشرف إلغاز على عمليات فنادق روتانا في دبي والإمارات الشماليّة، لضمان استمرار كل فندق يديره بالالتزام بالوفاء بوعد العلامة التجاريّة بتقديم تجارب رائعة للضيوف. وستدعم خبرته الدوليّة الواسعة، والتي تنوعت بين دول تركيا وكندا وأوروبا وآسيا، إلى جانب خبرته في المبيعات الاستراتيجيّة والتسويق والإدارة التنفيذيّة، نمو روتانا في المنطقة، مما يؤكد مكانة السلسلة كشركة رائدة في مجال الضيافة المتطور باستمرار.

نبذة عن روتانا:

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم. ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

معنا.. للوقت معنى

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