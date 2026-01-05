صدر عن معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، قرار يقضي بترقية الدكتور أحمد محمد العباسي، أستاذ تربية الموهوبين والمبدعين المشارك بقسم التربية الخاصة في كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، إلى درجة أستاذ، وذلك لاستيفائه شروط الحصول على درجة الأستاذية من خلال إسهاماته البحثية والأكاديمية والعلمية في مجال تربية الموهوبين والمبدعين على المستوىين المحلي والدولي.

وثمّن الدكتور العباسي هذه الترقية من معالي رئيس الجامعة، وعبّر عن بالغ شكره لثقة معاليه وتقديره ودعمه المستمر لأعضاء الهيئة الأكاديمية بجميع الكليات والأقسام بجامعة الخليج العربي، مثمّنًا في الوقت ذاته حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة أكاديمية حاضنة ومشجعة للابتكار والبحث العلمي لخدمة القضايا التربوية المحورية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال: "نهدف في جامعة الخليج العربي لأن نكون مركزًا أكاديمياً وبحثياً متميزًا على المستوى العالمي لمعالجة القضايا البحثية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبقضايا التربية والتعليم على المستوى الدولي، وذلك من خلال إجراء الأبحاث العلمية الرصينة الساعية إلى وضع الحلول لمختلف القضايا والمعضلات التربوية في دول المنطقة".

يشار إلى أن الدكتور العباسي حاصل على درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية في تخصص تربية الموهوبين والمبدعين (تخصص الإبداع)، وهو من خريجي جامعة الخليج العربي، إذ حصل على درجة الماجستير في تربية الموهوبين من جامعة الخليج العربي، ويحمل شهادة تنفيذية في تنمية القيادة من مركز كينيدي بجامعة هارفارد، إضافة إلى شهادة تنفيذية في بناء وقيادة ثقافة الابتكار من كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد.

وحصل العباسي على عدد من الجوائز العالمية، أحدثها جائزة Berlyne للباحث المتميز التي تمنحها الجمعية الأمريكية لعلم النفس، ليصبح بذلك أول باحث عربي ينال هذه الجائزة منذ تأسيس الجمعية عام 1892. كما حصل على جائزة "العالم الواعد" من الجمعية العالمية للأطفال الموهوبين والمتفوقين تقديرًا لإسهاماته العلمية المتميزة في مجال رعاية الموهوبين على المستوى العالمي، بالإضافة إلى جائزة أفضل طالب دكتوراه في تخصص تربية الموهوبين والمبدعين من الجمعية الأمريكية للأطفال الموهوبين، وجائزة أفضل بحث مكتمل على مستوى طلبة الدكتوراه من الجمعية نفسها، وجائزة ثاني أفضل بحث على مستوى الشرق الأوسط من الجمعية الأمريكية لعلم النفس.

وتتلخص اهتمامات الدكتور العباسي البحثية في: الموهبة، الإبداع، التفكير التباعدي، إيجاد المشكلات إبداعيًا، الابتكار، ودراسة الفروق الجندرية في الإبداع. وله ما يقرب من سبعين مؤلفًا، منها بحوث منشورة في مجلات علمية عالمية، وفصول في كتب محررة، كما ساهم في كتابة أربعة فصول في الطبعة الثالثة من موسوعة الإبداع، وهي المرجع الأول لدراسة علم الإبداع، كما قام بترجمة عدد من مقاييس الإبداع العالمية إلى اللغة العربية.

