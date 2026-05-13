مسقط: أعلن مجلس إدارة بنك نزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، عن تعيين الفاضل طارق بن عتيق بن عبدالمعيد رئيسًا تنفيذيًا للبنك، في خطوة تعكس توجه البنك نحو تعزيز الكفاءات الوطنية ودعم استمرارية القيادة بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة، ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى ترسيخ منظومة قيادية قادرة على مواصلة مسيرة النمو والابتكار، وتعزيز مكانة البنك في قطاع الصيرفة الإسلامية، من خلال الاستثمار في الخبرات الوطنية ذات الكفاءة العالية والخبرة العميقة في القطاع المصرفي.

وشغل الفاضل طارق منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة خلال الفترة المنصرمة، ويمتلك خبرة مصرفية عملية تزيد عن 25 عاماً، مع سجل حافل بالنجاحات في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصيرفة الرقمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد عددًا من المشاريع النوعية والمبادرات الرقمية الرائدة على مستوى القطاع، بما في ذلك تطوير أول بوابة للتجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان، إضافة إلى الإسهام في تنفيذ حلول مصرفية مبتكرة دعمت التحول الرقمي وعززت نمو الأعمال.

ويحمل الفاضل طارق درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في قيادة التحول الرقمي من المدرسة العليا للدراسات التجارية - باريس. كما أكمل عددًا من البرامج التنفيذية في مؤسسات عالمية مرموقة مثل جامعة هارفارد للأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية) وإنسياد (فرنسا) وغيرها من الشهادات المهنية ذات الصلة من مؤسسات مرموقة عالميا، مما عزز من قدراته الاستراتيجية والقيادية.

ويواصل بنك نزوى من خلال هذه الخطوة تعزيز الكفاءات المحلية من أجل تحقيق رؤيته نحو تقديم تجربة مصرفية إسلامية متطورة، ترتكز على الابتكار والكفاءة والاستدامة، بما يسهم في دعم تطور القطاع المصرفي في سلطنة عُمان.

