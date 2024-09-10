دبي: أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقاعد مارك زانيلي، المدير العام ورئيس الخزينة وإدارة الموجودات والأسواق العالمية، بعد مسيرة مهنية متميزة امتدت لأكثر من أربعة عقود في القطاع المصرفي، بما في ذلك سبع سنوات من الخدمة المثمرة في بنك دبي التجاري

انضم مارك زانيلي إلى بنك دبي التجاري في يوليو 2017 حيث لعب دورًا محورياً في قيادة وظائف الخزينة والاستثمار في البنك، وساهم بشكل ملحوظ في تحقيق النمو والتحول الاستراتيجي للبنك. وخلال فترة قيادته، تم تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي عززت الاستقرار المالي للبنك، وساعدت على مواكبة الأسواق العالمية المتقلبة، مما أسهم في تعزيز مكانة البنك وتعزيز حصته في السوق في القطاعات الرئيسية. كما ساهمت خبرة مارك وفهمه العميق للأسواق العالمية وقدرته على توقع الاتجاهات الاقتصادية في الحفاظ على قدرة البنك التنافسية في البيئة المالية الديناميكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا للسيد مارك زانيلي على مساعيه الاستثنائية وقيادته الحكيمة، حيث كان مارك ركيزة أساسية في مسيرة نجاح البنك. كما ساهمت رؤيته الاستراتيجية والتزامه الراسخ في استقرار عمليات الخزينة وتمهيد الطريق للنمو المستقبلي للبنك. إن تأثيره سيبقى حاضراً في مسيرة البنك لسنوات قادمة، ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة من حياته."

كما أعلن البنك عن تعيين بيوتر بيدناريك، مديرًا عامًا جديدًا ورئيسًا للخزينة وإدارة الموجودات والأسواق العالمية، خلفاً لمارك زانيلي، وذلك اعتبارًا من 9 سبتمبر 2024. وينضم بيوتر للبنك بخبرة واسعة تمتد إلى 25 عامًا في الأسواق المالية والخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات، حيث شغل عدة مناصب قيادية في بنوك كبرى في آسيا وأوروبا، كان آخرها منصب العضو المنتدب وأمين الخزينة للمجموعة في بنك ING لأسواق سنغافورة وهونج كونج واليابان.

طوال مسيرته المهنية، أثبت بيوتر كفاءته في إدارة الميزانيات العمومية المعقدة، وتعزيز الابتكار، وقيادة فرق متنوعة. وتمتد خبرته عبر العديد من المجالات بما في ذلك الدخل الثابت والصرف الأجنبي والمشتقات والأصول الرقمية، مما جعله رائداً في كل من القطاعات المالية التقليدية والناشئة. كما لعب بيوتر دورًا فعالاً في بنك ING في تطوير الأسواق المالية وقيادة عمليات الخزينة عبر مناطق مختلفة، واعتماد أنظمة متقدمة لإدارة المخاطر، وتعزيز التداول إضافة إلى دعم المشاريع التي تهدف إلى أتمتة العمليات والاستدامة. إن فهمه الشامل للأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى شغفه بدمج التقنيات الحديثة مثل blockchain والذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية، يضعه في موقع مثالي لقيادة قسم الخزينة والأسواق العالمية في بنك دبي التجاري نحو مزيد من الابتكار والنمو.

يحمل بيوتر درجة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة وارسو وماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة مينيسوتا. كما أنه أكمل مؤخرًا برنامج الإدارة المتقدمة من كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إضافة إلى حصوله على شهادة متقدمة للتنفيذيين في الإدارة والابتكار والتكنولوجيا.

واختتم الدكتور بيرند فان ليندر تعليقه قائلاً: "يمثل تعيين بيوتر بداية فصل جديد ومثير لإدارة الخزينة والأسواق العالمية، حيث ستساهم خبرته الواسعة، إلى جانب نهجه الاستشرافي والتزامه بالاستدامة، في تعزيز قدراتنا وتقديم خدمات رفيعة المستوى لعملائنا ومساهمينا. وأنا على ثقة من أن بيوتر سيقود البنك نحو آفاق جديدة ومبتكرة في المشهد المالي المتطور بسرعة".

يؤكد بنك دبي التجاري التزامه بمواصلة النجاح والتطور في إدارة الخزينة وإدارة الموجودات والأسواق العالمية تحت قيادة بيوتر بيدناريك.

نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

-انتهى-

#بياناتحكومية