عمّان، الأردن: أعلنت إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال عن تعيين المهندس عماد المطارنة رئيساً لمجلس إدارة المجمع.

ويمتلك المهندس المطارنة الذي يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية والكهربائية من جامعة برمنغهام، مسيرة حافلة تمتد لأكثر من أربعة عقود، شملت العمل في القوات المسلحة الأردنية، وإدارة شركات رائدة في مجالات الدفاع، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، منها شركة الشرق الأدنى للتكنولوجيا، فضلاً عن شركة المنتصر للخدمات الفنية والتقنية التي شارك في تأسيسها، هذا إلى جانب قيادته لعدد من البرامج الكبرى والمشاركة في العديد من المنتديات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مع فهم عميق لأسواق الأعمال والتقنيات، ما يشكل ركيزة لدفع مسيرة المجمع ورفع تنافسيته إقليمياً وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية واستدامة، من خلال تعزيز قدرته على الابتكار وتقديم حلول متقدمة تدعم الشركات الناشئة والمستثمرين.

ويأتي هذا التعيين في إطار استراتيجية المجمع الهادفة إلى البناء على منجزات المرحلة الأولى، وتعزيز نهج العمل على مشروع التوسعة الجاري تنفيذه، والذي يشمل أعمال البنية التحتية لمراحل توسعة المجمع القادمة، والمتضمنة خططاً للتوسع العمراني والتحول الرقمي وإطلاق مشاريع ومكونات نوعية قائمة على نموذج التطوير العقاري، وبالتالي تحقيق التطلعات بتسريع النمو وتقديم الوجهة المتكاملة والشمولية المنشودة، بما يعزز مكانة المجمع كبوابة إقليمية رائدة للأعمال والاستثمار والحياة والترفيه والتعليم، وكرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعكس هذا التعيين توجه المجمع المستمر نحو توظيف الخبرات والكفاءات الوطنية في قيادة عمليات التطوير وتعزيز القدرة على اغتنام الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى إنجازات على أرض الواقع؛ حيث سيتولى المهندس المطارنة دفة المرحلة الجديدة بما يضمن تسريع وتيرة النمو المؤسسي وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية، مكرساً خبراته الكبيرة المتنوعة ومعارفه الواسعة في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والخدمات الفنية لتحقيق أهداف المجمع الطموحة.

وفي تعليق له على هذا التعيين، قال المهندس عماد المطارنة: "يشرفني تولي رئاسة مجلس إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال، والذي أتطلع للعمل مع فريقه التنفيذي لتعزيز مكانة المجمع وتعميق مساهمته في دفع مشاريع المستقبل نحو الأمام وجذب الاستثمارات النوعية لرفد الاقتصاد الوطني."

ومن المقرر أن يواصل المجمع خلال المراحل المقبلة تعزيز تكامله مع المنظومات الرقمية والابتكارية على المستويين الوطني والدولي، بما يربط الأعمال والاستثمارات ببنية تحتية عصرية تدعم التطور التكنولوجي. كذلك، سيشهد المجمع إضافة مجموعة واسعة من المرافق والخدمات النوعية التي تشمل المباني الحديثة، وشبكة الطرق، ومواقف السيارات الآلية، والمساحات الخضراء، والمكاتب الذكية، والمساحات المخصصة للتجزئة والمحلات التجارية، والمرافق الرياضية والترفيهية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز التدريب والمحاكاة الطبية، ومراكز تخزين البيانات، عدا عن مشاريع للفندقة والضيافة ووحدات السكن الوظيفي، فضلاً عن مركز خدمات حكومية متكامل.

-انتهى-

