دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الفطيم، إحدى أكثر الشركات الخاصة الإقليمية وأكثرها تنوعاً وتقدماً والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، عن تعيين السيد وسيم عرابي رئيساً لقسم التجزئة، في خطوة استراتيجية تعكس التزام المجموعة بمواصلة مسيرة التحول والنمو المستمر.

ويتمتع وسيم عرابي بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في قطاع التجزئة وإدارة المراكز التجارية، حيث شغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "إعمار مولز" و"إعمار الترفيه". ولدى عرابي سجل قيادي حافل، شمل تولي مناصب عليا لفترات طويلة في مجموعة الشايع، ما يؤهله لقيادة قسم التجزئة نحو مرحلة جديدة من النمو المتسارع بالاعتماد على رؤية مدعومة بالابتكار.

وفي معرض تعليقه على تعيينه بهذا المنصب، قال وسيم عرابي: "يشرفني الانضمام إلى الفطيم في هذه المرحلة المحورية من مسيرتها. إذ يتمتع قسم التجزئة بإرث عريق في المنطقة، وأتطلع للعمل مع الفريق لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز تجارب العملاء، والمساهمة في تشكيل مستقبل قطاع التجزئة بما يعود بالنفع على شركائنا ومجتمعاتنا."

ويعكس تعيين وسيم التزام الفطيم المستمر بالاستثمار في الكفاءات القيادية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التجزئة، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتحقيق تأثير ملموس عبر محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية.

ومن جهته قال ديفيد هندرسون، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الفطيم: "ينضم وسيم إلينا في وقت حاسم بالنسبة لقسم التجزئة، حيث نسرّع من وتيرة تحولنا، ونركز على تقديم تجارب استثنائية للعملاء. وتُعد خبرته العميقة وسجله الحافل مؤهلات مثالية لهذه المرحلة المقبلة. كما يعكس هذا التعيين التزامنا المستمر بجذب كفاءات قيادية ذات رؤية وخبرة، وقادرة على توجيه مسيرة النمو والابتكار عبر كافة أعمالنا."

نبذة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم إحدى الشركات الخاصّة الأكثر تنوّعاً ونمواً في المنطقة من مقرّها القائم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تملك الفطيم عمليات قائمة في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة والصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية، عبر ابتكار حلول عملية برؤية مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم ما يقارب 33 ألف موظف، حيث تضمّ محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية من أبرز العلامات التجارية الموثوقة، بما في ذلك "تويوتا" و"لكزس" و"إيكيا" و"إيس" و"ماركس آند سبنسر" والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء، في ظلّ التركيز بشكل ملحوظ على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

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