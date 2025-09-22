انتُخبت مديرة مكتبة جامعة الخليج العربي الأستاذة عذراء العلوي عضوًا ممثلًا عن مملكة البحرين في مجلس إدارة الجمعية الخليجية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، وذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي الثامن والعشرين لجمعية المكتبات المتخصصة – فرع الخليج العربي، الذي استضافته مدينة جدة بالتعاون مع هيئة المكتبات بوزارة الثقافة السعودية، تحت شعار: "نحو استدامة المعرفة والحفاظ على الثقافة والتراث: إدارة الوثائق النادرة والمخطوطات والمواد التراثية في عصر التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي".

وأعربت العلوي عن التزامها بدعم مسيرة الجمعية والمساهمة الفاعلة في تطوير الممارسات المهنية والمعايير العلمية، مؤكدة أن المكتبات والمعلومات والأرشيف تمثل ركائز أساسية لصناعة المعرفة، وتمكين البحث العلمي، وتعزيز الابتكار، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وتُعد الجمعية الخليجية للمكتبات والمعلومات والأرشيف منصة مهنية خليجية متخصصة، جاءت عقب إقرار الجمعية العمومية حل جمعية المكتبات المتخصصة – فرع الخليج العربي، بهدف توحيد الجهود العلمية والمهنية، وتعزيز حضور هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

يُذكر أن المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، استعرض أكثر من (80) ورقة وبحثًا علميًا ضمن (19) جلسة، واختتم بجملة توصيات أبرزها: مواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق النادرة وتحليل النصوص التاريخية، وتشجيع الاستثمار في التقنيات الناشئة لخدمة المكتبات والتراث، وتعزيز مبادرات الاستدامة والتحول الرقمي في مؤسسات المعلومات، إضافة إلى وضع أطر ومعايير للحوكمة والسياسات ذات الصلة.