أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تعيين السيدة موزة عبيد سيف الناصري في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، إذ شغلت سابقًا منصب المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وتملك في جعبتها الخبرة الواسعة والمعرفة المكتسبة في مجال تطوير الاستراتيجيات وتعزيز المبادرات وتكوين السياسات لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها.

وقالت السيدة موزة معبرة عن امتنانها لهذه الفرصة: "يشرفني الانتماء لهذا المنصب في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إذ يلعب الصندوق دورًا جوهريًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والنهوض بها في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى دفع عجلة الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية ودعم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواكبة التغيير واغتنام الفرص في بيئة الاقتصاد العالمي الديناميكي وتطوراته المعقدة."

وأضافت: "أتطلع إلى العمل مع شركائنا على تطوير نظام بيئي واقتصادي مزدهر يدعم مسيرة رواد الأعمال ويساهم في نمو الاقتصاد المستدام في دولة الإمارات."

وخلال مسيرتها المهنية، شغلت السيدة موزة مناصب هامة ساهمت بشكل كبير في مجال التنمية الاقتصادية، عاكسة تفانيها في النهوض في مجال ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي في إمارة أبو ظبي، مثل قيادة برنامج المعونة الدولية تحت إشراف ولي عهد أبوظبي والمساهمة في تأسيس مركز خليفة للابتكار وجمعية الإمارات لتنمية الفرانشايز.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة:

www.khalifafund.ae

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