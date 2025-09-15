أبوظبي - أعلنت شركة "ألفيا"، المنصة التكنولوجية المتخصِّصة في إدارة الثروات ومقرّها أبوظبي، والمدعومة من "بنك أوف نيويورك ميلون" وصندوق "لونيت" لإدارة الاستثمارات البديلة، عن تعيين معالي مريم بنت محمد المهيري في مجلس إدارتها. تتولى معاليها منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو" وهي شركة استثمارية تركز على التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال المستقبلية المستدامة، كما أن معاليها رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة.

من خلال قيادتها لمجموعة "2 بوينت زيرو"، أسهمت معاليها في دفع التنمية الاقتصادية القائمة على الابتكار، ولعبت دوراً محورياً في تطوير العديد من المشاريع الكبرى في قطاعات متنوعة. كما أن خبرتها الواسعة عند تقاطع مجالات الاستثمار والذكاء الاصطناعي والحوكمة والتكنولوجيا والاستدامة، تضيف قيمة نوعية لشركة "ألفيا" في مساعيها لتوسيع منصتها السحابية المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي لخدمة المؤسسات المالية والمستشارين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال روجر روحانا، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفيا": "يشرّفنا أن نرحّب بمعاليها في مجلس إدارتنا. إذ نثق بأن رؤيتها الاستراتيجية في مجالات الاستثمار والحوكمة والتكنولوجيا والاستدامة، إلى جانب دورها القيادي في تعزيز الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في تشكيل الاقتصادات، ستلعب دوراً حيوياً في مساعينا لبناء منصة تعيد صياغة مفهوم إدارة الثروات والوصول إليها وتنميتها في المنطقة."

إلى جانب مناصبها الحالية، تشغل معاليها عضوية مجالس إدارات كلٍّ من بنك أبوظبي الأول وشركة مدن القابضة.

يعكس تعيين معاليها التزام "ألفيا" المتواصل بالحوكمة وفق أعلى المعايير المؤسسية، ويجسّد في الوقت ذاته طموحها في أن تصبح الركيزة الأساسية للبنية التحتية لإدارة الثروات من الجيل القادم داخل المنطقة وخارجها.

