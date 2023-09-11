أعلنت شركة أتش بي إيه أروبا للشبكات اليوم عن تعيين شريفة هادي لقيادة مبيعات الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بدءًا من 1 سبتمبر.

وقد احتفلت شريفة مؤخرًا بمرور 23 عامًا على مسيرتها المهنية مع أتش بي إيه وثلاث سنوات مع فريق أتش بي إيه أروبا للشبكات. وستستلم منصبها الجديد كمديرة عامة لمبيعات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بعد أن قادت سابقًا قنوات الأعمال في أتش بي إيه أروبا للشبكات في تلك المنطقة، وستتولى مسؤولية قيادة الأعمال وإلهام الفريق وتطوير رؤية واضحة لفريق المبيعات في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تمتلك شريفة خبرة قيادية عالية ومعرفة عميقة بقنوات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك باع طويل في مجال المبيعات والقنوات والتسويق وتطوير الأعمال، حيث شغلت سابقًا العديد من المناصب القيادية العليا في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الوسطى، وأبرزها منصب مدير إداري مؤقت لشركة أتش بي إيه في جنوب إفريقيا.

شريفة أيضًا من مناصري مبادئ التنوع والشمول، حيث عينت مؤخرًا سفيرة أتش بي إيه أروبا للشبكات العالمية للتنوع والمساواة والشمول، وتخصص جزءًا من وقتها لتوجيه وإرشاد زملائها في الشركة ومساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وتعليقًا على تعيينها، قال آلان كاربنتييه، نائب الرئيس الأول ورئيس المبيعات العالمية لدى أتش بي إيه أروبا للشبكات: "تمكنت شريفة بفضل خبرتها الرائدة والواسعة من إثبات جدارتها في مجال الشبكات وإظهار شغفها الدائم لمساعدة الشركات على النجاح والتزامها الراسخ بجعل أتش بي إيه أروبا للشبكات المزود الرائد لحلول الشبكات. ونحن واثقون أنه بفضل قيادتها سيتمكن عملاؤنا وشركاؤنا وأعضاء فريقنا من تحقيق المزيد من النمو والازدهار".

بدورها، قالت شريفة هادي، نائب الرئيس والمدير العام لمبيعات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أتش بي إيه أروبا للشبكات: "متحمسة جدًا لتولي منصبي الجديد والعمل مع الفريق من أجل مواصلة تعزيز تواجد الشركة في المنطقة. وأنا واثقة بأن خبرتنا في فريق العمل ستمكن الشركة وشركاءنا من إرساء الأسس الصحيحة للنمو والتوسع وتعزيز تحول الأعمال وتحقيق المزيد من النجاح".

شريفة حاصلة على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة من جامعة عين شمس في القاهرة، وقد فازت بالعديد من الأوسمة الخاصة بهذا القطاع خلال مسيرتها المهنية.

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