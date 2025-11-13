تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تستضيف بورصة البحرين مؤتمر "The Market 2.0" بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية، وذلك يوم 20 نوفمبر الجاري في مملكة البحرين تحت شعار "التحول الرقمي في أسواق المال". ويوفر مؤتمر "The Market 2.0" منصة مثالية للتعرف على دور التطورات التكنولوجية في تطوير أسواق المال، وتأثيرها في تعزيز مبادئ الاستدامة وتوسيع نطاق الشمولية في أسواق المال.

من المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 300 مشارك، إلى جانب 18 متحدثًا من نخبة الخبراء الذين يمثلون البورصات، والهيئات التنظيمية للأسواق المالية، وشركات الوساطة، والمؤسسات المالية، ومزودي الحلول التكنولوجية. وسيتناول المؤتمر مجموعة من القضايا الاستراتيجية، من بينها تطوير أسواق رأس المال، وتعزيز مستويات السيولة، ورفع القدرة التنافسية العالمية لأسواق المال في مملكة البحرين. كما سيسلط الضوء على الدور المتنامي للمبتكرين في هذا القطاع، بما في ذلك البيئات الرقابية التجريبية .(Sandboxes)

تنطلق فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية يلقيها السيد يوسف اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، بحضور نخبة من المتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا والتطورات في قطاع الأسواق المالية، من خلال جلسات حوارية تضم خبراء محليين وإقليميين ودوليين. تبدأ الجلسات بجلسة أولى تناقش سبل تعزيز منظومة سوق رأس المال في مملكة البحرين، بمشاركة سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، حيث سيتم استعراض أبرز المبادرات والسياسات الداعمة لنمو السوق. وتليها جلسة تتناول التحولات المتسارعة في المشهد التكنولوجي، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لعدد من البورصات الإقليمية، الذين سيقدمون رؤى استراتيجية حول مستقبل التكنولوجيا في الأسواق المالية.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد يوسف اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتفضله برعاية هذا المؤتمر الهام، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تجسد حرص الحكومة على دعم قطاع أسواق المال وتعزيز دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، من خلال تبني السياسات والمبادرات التي تسهم في تطوير هذا القطاع بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية البحرين 2030.

وأوضح أن استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر تعكس مكانتها الريادية في قطاع أسواق المال، وتؤكد على التزامها بتعزيز الحوار الإقليمي والدولي حول تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، ويدعم جهود الحكومة في ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

من جانبه، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: " تشهد أسواق المال انطلاقة جديدة تتسم بمرحلة تحول نوعي، ترتكز على تعزيز التكامل الإقليمي وتسريع وتيرة التحول الرقمي عبر البورصات وشركات الوساطة. وتؤكد بورصة البحرين فخرها بدعم المبادرات الطموحة مثل مؤتمر The Market 2.0، الذي يمثل منصة فاعلة لترجمة الحوارات الهادفة إلى رؤى استراتيجية قابلة للتنفيذ، والمضي بخطى منسقة نحو تحقيق نمو مستدام وتوسّع تنافسي على المستوى العالمي."

يحظى مؤتمر The Market 2.0 بدعم مجموعة من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة. وتشمل قائمة الرعاة من الفئة البلاتينية كلاً من بنك البحرين والكويت وبيت التمويل الكويتي، بينما تأتي شركة إنفوتك راعياً من الفئة الذهبية. أما الرعاة من الفئة الفضية فهم: شركة إيداع (قطر)، مجموعة جي إف إتش المالية، مجموعة ITRS، ميمكس (MEMX)، سهم كابيتال، وبنك السلام. كما ينضم كل من ناسداك (Nasdaq) وشركة ثاندر (Thndr) كرعاة للعارضين، في حين تشارك كل من صحيفة الأيام ومنصة زاوية كشريكين إعلاميين للمؤتمر.

لمزيد من المعلومات عن مؤتمر "The Market 2.0"، تفضل بزيارة: https://market.arab-exchanges.org/

