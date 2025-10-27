المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، فوزها بجائزتين مرموقتين من قبل ’جوائز الإنجاز التكنولوجي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025‘، تقديراً لإنجازاتها الريادية في مجالي خدمة العملاء والفوترة الرقمية، حيث نالت الشركة جائزة ’التميز في تجربة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي‘ عن الآلية الذكية لضمان تجربة العملاء، إلى جانب جائزة ’التفوق في المنتجات والخدمات البرمجية الاستثنائية‘ عن نظام الفوترة الموحّد، حيث أسهمت هاتين المبادرتين في إعادة تعريف آليات إدارة الشبكة لدى stc البحرين وطرحها خدمات نوعية للفوترة، لترسي بذلك معايير مبتكرة للسرعة والموثوقية والشفافية، وتعزز من مكانتها في طليعة الابتكار الرقمي.

ويأتي فوز stc البحرين بجائزة ’التميز في تجربة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي‘ تقديراً لتطبيقها مفهوماً ذكياً متقدماً لضمان تجربة العملاء، يعمل على مراقبة أداء الشبكة وإدارتها بصورة استباقية من خلال معالجة الأعطال بسرعة وكفاءة أعلى، والحد من انقطاع الخدمات قبل وقوعها. وتستند هذه الآلية على تقنيات المراقبة الفورية للشبكة، والربط الذكي بين الأعطال والتحليلات المستقبليى المتقدمة، بما يضمن تجربة رقمية موثوقة وعالية الجودة لعملاءstc البحرين، لا سيّما على صعيد خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت.

وفي السياق ذاته، حصدت الشركة جائزة ’التفوق في المنتجات والخدمات البرمجية الاستثنائية‘ تقديراً لإطلاقها نظام الفوترة الموحّد، الذي شكّل نقلة نوعية في مجال الفوترة، من خلال استبدال الأنظمة التقليدية للاحتساب والفوترة بمنصة رقمية متكاملة قائمة على تقنيات الحوسبة السحابية لإدارة خدمات الفوترة والإيرادات. وقد أسهم هذا النظام المبتكر في تبسيط البنية التحتية الرقمية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتسريع وتيرة طرح المنتجات والخدمات، فضلاً عن منح تجربة رقمية أكثر شفافية ومرونة وتخصيصاً للعملاء.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد الشريف، رئيس قطاع التقنية والرقمية في شركة stc البحرين، قائلاً: "إن فوز stc البحرين بهاتين الجائزتين يجسد التزام الشركة الراسخ بالابتكار وإثراء تجربة العملاء، حيث تعد آلية ضمان تجربة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي، ونظام الفوترة الموحد، خير دليل على حرصنا في تبني مبادرات نوعية ترتقي بجودة الخدمات والكفاءة التشغيلية، على نحو يرسّخ من مكانة stc البحرين بصفتها شركة رائدة إقليمياً في عالم التمكين الرقمي."

وتجدر الإشارة إلى أن stc البحرين، من خلال طرحها أحدث الحلول والمبادرات النوعية، مستمرة في ريادة مسيرة التحول الرقمي محلياً وإقليمياً. فمن خلال توظيفها أحدث التقنيات واتباع نهج يرتكز على خدمة العملاء، فإن الشركة تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الاتصالات، بما يواكب المتطلبات الحالية والاحتياجات المستقبلية.

