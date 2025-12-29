الكويت: انسجاماً مع جهوده المستمرة للريادة في الابتكار وتوظيف التكنولوجيا لدعم نموه المستدام، شارك بنك برقان مؤخراً في منتدى Oracle للبيانات والذكاء الاصطناعي (Oracle Data and AI Forum)، إلى جانب أكثر من 100 من أبرز قادة الصناعة والعملاء الرائدين في استخدام تقنيات Oracle في الكويت. وتأتي مشاركة البنك في هذا الحدث المميّز ضمن استراتيجيته الطموحة للتحوّل الرقمي، ودوره الفاعل في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

وقد مثّل بنك برقان في المنتدى السيد/ براك المطر، مدير عام - إدارة نُظُم المعلومات، حيث قدّم مجموعة من الرؤى القيّمة المستندة إلى خبرة البنك الطويلة في توظيف أحدث تقنيات إدارة البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي. وقال المطر: "يشرّفنا في بنك برقان المشاركة في منتدى Oracle للبيانات والذكاء الاصطناعي، والذي يُعد من أبرز المنصات الإقليمية المتخصصة في التقنيات المتقدمة. مشاركتنا في هذا المنتدى هو تأكيد على التزام البنك بتبنّي أحدث الحلول الرقمية وتعزيز قدراته في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير تجربة العملاء وتحسين كفاءة العمليات".

وأضاف المطر: "يعكس تواجدنا في مثل هذه الفعاليات، رؤيتنا في الاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية، وتبادل الخبرات، ودعم مسيرة التحوّل الرقمي في القطاع المصرفي، ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا كعنصر أساسي للنمو والتطوير".

وأشار المطر إلى أن "اعتماد أحدث التقنيات يُعدّ أمراً مهماً لنمو الأعمال، إلا أنه يجب أن يقترن باستراتيجيات دقيقة للأمن السيبراني وإدارة المخاطر، قادرة على حماية قواعد بيانات الشركات من أي تهديدات محتملة، مهما بلغت درجة تعقيدها"، مسلّطاً الضوء على استراتيجيات بنك برقان الحائزة على جوائز في مجال التحوّل الرقمي والأمن السيبراني، والتي تُعدّ من الركائز الأساسية لريادة البنك في السوق وتحقيق نمو مستدام في أعماله.

من جانبه، قال عمر دراغمة، نائب الرئيس لمنصات قواعد البيانات في أسواق الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة أوراكل: "تُبرز مشاركة بنك برقان في منتدى Oracle للبيانات والذكاء الاصطناعي الدور المهم الذي تؤديه البيانات والذكاء الاصطناعي في دفع عجلة تحقيق رؤية الكويت 2035. ونتطلّع إلى مواصلة تعاوننا مع البنك في ظل تسريعه لعملية التحول المعتمدة على سحابة أوراكل وتقنيات الذكاء الاصطناعي".

وسيواصل بنك برقان مسيرته في دعم التحوّل الرقمي وتبنّي حلول تقنية متقدمة تعزز كفاءة عملياته وتواكب

احتياجات القطاع المصرفي المتغيرة. كما يحرص البنك على المشاركة في الفعاليات المتخصصة التي تسهم

في تبادل المعرفة وبناء شراكات فعّالة تدعم خططه المستقبلية. ومن خلال هذه الجهود، يؤكد البنك التزامه

بتطوير خدماته المصرفية بما يضمن تجربة أكثر تطوراً وسلاسة لعملائه.

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدّم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان، وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس)، بنك برقان - تركيا (تركيا)، وبنك الخليج المتحد (البحرين). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استناداً إلى قيم المسؤولية، الشفافية، روح الفريق، الشغف التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعاً بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة LEED v4.1 O+M: EB الذهبية عن مقرّه الرئيسي، إلى جانب حصوله على شهادة ISO/IEC 27001: 2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وشهادة ISO/IEC 27701: 2019 لأنظمة إدارة خصوصية المعلومات (PIMS)، وشهادة ISO/IEC 20000-1: 2018 لأنظمة إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (ITSMS)، وشهادة الآيزو 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة لنظام إدارة الجودة (QMS)، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاً بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

