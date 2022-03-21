المنتجع المذهل الجديد يقدم ملاذًا هادئًا وتجارب فريدة للضيوف ويضم ناديًا شاطئيًا وملعبًا للجولف وفيلات استثنائية فوق الماء

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: يسر فنادق ومنتجعات LXR، مجموعة الفنادق المستقلة الفاخرة ضمن علامة هيلتون، الإعلان عن توقيع اتفاقية لإقامة منتجع مذهل جديد محاط بالمساحات الخضراء والحدائق الجميلة في جزيرة النورس الخاصة بأبوظبي.

من المقرر افتتاح المنتجع الجديد من LXR في جزيرة النورس عام 2023، ليكون أول فنادق العلامة في العاصمة الإماراتية. يتمتع المنتجع بموقع مثالي في واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية والهادئة في أبوظبي ويمتاز بتصميم مستوحى من الطبيعة المحيطة ليوفر وجهة حصرية للباحثين عن ملاذ هادئ في جزيرة منعزلة خاصة، بينما يقدم لهم في الوقت ذاته تجارب رائعة للاستكشاف والاستمتاع بالتجارب الثقافية الحيوية بالمدينة.

ويضم المنتجع 80 فيلا فسيحة ذات تصميم أنيق تتنوع بين الفيلات الشاطئية والفيلات على الماء، إلى جانب فيلا ملوكية من غرفتيّ نوم بمساحة 450 متر مربع محاطة بملعب الجولف.

في هذا الصدد قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى هيلتون: "يسعدنا إطلاق فنادق ومنتجعات LXR في أبوظبي من خلال افتتاح أول فنادقنا في جزيرة النورس، فالعاصمة الإماراتية المزدهرة تمكّنت من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مرموقة في السنوات الأخيرة وشهدت تطورًا هائلًا في مجالات الضيافة والرياضة والسياحة. أرى بأن جزيرة النورس ستكون إضافة مثالية إلى مشهد الفنادق الفاخرة في أبوظبي، ونتطلع إلى استقبال ضيوفنا في هذا المنتجع الفريد."

يذكر أن جزيرة النورس ستولي اهتمامًا كبيرًا بالاستكشاف والعافية والتعبير عن النفس، حيث تتضمن المرافق الترويحية والترفيهية صالة رياضية فاخرة واستوديو للياقة وثلاث برك سباحة رائعة منها واحدة داخلية واثنتان خارجيتان، بالإضافة إلى ملاعب للتنس والباديل ومرسى خاص ونادٍ شاطئي حصري وسبا تقدم أرقى الجلسات. كما يتاح للأطفال الاستمتاع بالألعاب وبركة السباحة الخاصة بهم ونادي الأطفال.

كما يضم المنتجع عددًا من أرقى منافذ الأطعمة والمشروبات، حيث يحتوي مطعمين مميزين بتصاميم رائعة تحاكي الطبيعة المحيطة ومقهى صحي وباران.

وينضم المنتجع إلى مجموعة LXR العالمية من الفنادق والمنتجعات الراقية، والتي يمثل كل منها وجهة فريدة لتجربة سفر متميّزة ترتبط بالمكان والتاريخ والثقافة والتقاليد ارتباطًا وثيقًا.

بدوره قال فيصل جعفر، الرئيس العالمي لدى منتجعات وفنادق LXR: "تعدّ أبوظبي وجهة فاخرة ومرموقة للزوار والسكان على السواء، حيث تمنحهم لحظات استثنائية وخدمات ذات طابع شخصي مميز، وهذه هي التجربة التي سيحظى بها ضيوفنا في جزيرة النورس، والذي يمثل منتجعًا نموذجيًا مدهشًا نفخر بانضمامه إلى مجموعة فنادقنا ومنتجعاتنا العالمية."

ويضاف منتجع جزيرة النورس إلى ثلاثة فنادق ومنتجعات تابعة لعلامة LXR توجد في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، بالإضافة إلى فندق وادي حنيفة، فنادق ومنتجعات LXR في بوابة الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، والذي جرى الإعلان عنه مؤخرًا.

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