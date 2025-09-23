دبي، الإمارات العربية المتحدة--(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")-- استضافت Cvent، المزود العالمي الرائد في قطاع تكنولوجيا الاجتماعات والفعاليات والضيافة، بنجاح النسخة الثالثة من مؤتمر Cvent Accelerate Dubai في فندقAtlantis - The Palm يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025.وقد استقطب الحدث ما يقرب من 500 من منظمي الفعاليات والمسوقين ومحترفي الضيافة، مما أدى إلى تحقيق رقم قياسي جديد في الحضور وتسليط الضوء على الزخم المتزايد في صناعة المؤتمرات والمعارض والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

قدم مؤتمر Cvent Accelerate Dubai رؤى وأدوات قيمة مكنت الحضور من التكيف بشكل فع ال مع الأحداث المتغيرة بسرعة وصناعة الضيافة. وأكد الحدث على الدور الحاسم الذي تلعبه التكنولوجيا والتوافق الاستراتيجي في تشكيل مستقبل الأحداث، وإعداد الحضور لقيادة منظماتهم إلى المستقبل بثقة وابتكار.

أظهرت الجلسات التي أدارها خبراء الصناعة كيف يمكن للتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي أن تحول تخطيط الأحداث والتسويق وتنفيذها، وتقدم إرشادات عملية حول دمج هذه الأدوات لأتمتة المهام وتخصيص التجارب واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.

قال Gokul Bajaj، رئيس شركة Cvent في الإمارات العربية المتحدة: "يشهد قطاع تنظيم الفعاليات تطورًا سريعًا، مع التركيز على خلق تجارب غامرة لا تُنسى بدلاً من مجرد إدارة الخدمات اللوجستية. وتُعد تكنولوجيا الأحداث، وخاصة الذكاء الاصطناعي، القوة الدافعة وراء هذا التحول، مما يدفع حدود الإبداع والابتكار. لقد رأينا أن المناطق المنفتحة على تبني التكنولوجيا الجديدة، مثل الإمارات العربية المتحدة، تضع بالفعل معايير جديدة لما هو ممكن.

يشكل مؤتمر Cvent Accelerate Dubai منصة أساسية لقادة الصناعة لتبادل الأفكار ومعالجة التحديات واكتشاف حلول تكنولوجية جديدة من شأنها تشكيل المستقبل. إن الحضور المتزايد كل عام يسلط الضوء على الثقة التي يضعها المهنيون في هذا المجتمع وقوة الابتكار. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة، ونساعد شركاءنا في فتح فرص جديدة وإعادة تعريف ما يمكن أن تكون عليه الأحداث الرائعة".

ركزت الورشة على أساليب التصميم المبتكرة مما زود المشاركين باستراتيجيات لخلق تجارب غامرة ومتعددة الحواس تجذب الجماهير بشكل عميق وتترك انطباعات دائمة.

من خلال استكشاف استراتيجيات النمو القائم على الأحداث ELG))، تعلم الحضور كيفية مواءمة الأحداث مع أهداف الأعمال الأوسع، وإبراز التأثيرات الملموسة على الإيرادات، والخطوط الأنابيب، وولاء العلامة التجارية. ساهمت الرؤى حول الاحتفاظ بالفعاليات والتخطيط لها وإدارتها ودور التكنولوجيا في تعزيز أهداف الاستدامة في تعزيز التعاون بين الأماكن والمنظمين والموردين.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت شركة Cvent، بالشراكة مع ZEERO Events، التزامها بالاستدامة في Cvent Accelerate من خلال مبادرة لزراعة 287 شجرة في مشروع إعادة تشجير أشجار المانجروف في موزمبيق. وسوف يؤدي هذا الجهد، إلى جانب الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة التابعة للأمم المتحدة، إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 47 طنًا. بالإضافة إلى ذلك، تم إهداء 104 شجرة، مما أدى إلى تحقيق انخفاض إضافي قدره 17066 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من خلال استبدال العناصر الترويجية التقليدية بهدايا شجرة من ZEERO Events للحضور.

لدينا المتحدثين التاليين من Cvent المتاحين للمقابلة -

Gokul Bajaj، رئيس الشركة، الإمارات العربية المتحدة

Graham Pope، نائب الرئيس، لقسم المبيعات والموردين وحلول الأماكن

إذا كنت ترغب في إجراء مقابلة مع أي من الأشخاص المذكورين أعلاه، يرجى الاتصال بممثلي وسائل الإعلام المدرجين أدناه.

حول Cvent:

Cvent هي شركة رائدة في توفير تكنولوجيا الاجتماعات والفعاليات والضيافة، ولديها أكثر من 5000 موظف وأكثر من 24000 عميل حول العالم اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024. تأسست الشركة في عام 1999، وهي تقدم منصة شاملة لتسويق وإدارة الأحداث وتقدم سوقًا عالميًا حيث يتعاون محترفو الأحداث مع الأماكن لإنشاء تجارب جذابة ومؤثرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Cvent في تايسونز بولاية فيرجينيا، بالقرب من واشنطن العاصمة، ولديها مكاتب إضافية حول العالم لدعم قاعدة عملائها العالمية المتنامية. توفر منصة إدارة وتسويق الأحداث الشاملة من Cvent حلولاً برمجية لمنظمي الأحداث والمسوقين لتسجيل الأحداث عبر الإنترنت واختيار المكان وتسويق الأحداث وإدارتها والحلول الافتراضية والموقعية وإشراك الحضور. تعمل مجموعة منتجات Cvent على أتمتة وتبسيط دورة إدارة الأحداث وتعظيم تأثير الأحداث الشخصية والافتراضية والهجينة. تستخدم الفنادق والأماكن حلول الموردين والأماكن التي تقدمها شركة Cvent للفوز بمزيد من أعمال السفر الجماعي والشركات من خلال منصات التوريد التي تقدمها شركة Cvent. تعمل حلول Cvent على تحسين سلسلة قيمة إدارة الأحداث وتمكين العملاء في جميع أنحاء العالم من إدارة ملايين الاجتماعات والأحداث.

-انتهى-

#بياناتشركات