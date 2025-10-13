الرياض، المملكة العربية السعودية – في قلب أمة تخوض واحدة من أضخم مسيرات التحول في التاريخ، يعود مؤتمر تقنيات البناء في السعودية (CTF KSA) في نسخته الخامسة يوم 22 أكتوبر 2025 في فندق كراون بلازا آر دي سي(RDC) بالرياض، بمشاركة أكثر من 1,200 من قادة القطاع الذين يسهمون في رسم مستقبل تنفيذ المشاريع والإنشاءات ضمن مشاريع السعودية العملاقة.

وبدعم من الهيئة السعودية للمقاولين، يجمع المؤتمر هذا العام نخبة من مخططي المدن، مطوري العقارات، مالكي المشاريع، المقاولين، الاستشاريين في مجالات الهندسة والبناء، إلى جانب روّاد التقنية، لاستكشاف كيف تعيد الابتكارات تعريف سوق المشاريع في المملكة، الذي تتجاوز قيمته 1.25 تريليون دولار.

ومع ما تشهده المشاريع العملاقة في السعودية من توسّع في الحجم والطموح، باتت الرسالة واضحة:

التقنية لم تعد خيارًا — بل ضرورة.

فمن أجل تنفيذ المشاريع الطموحة في الوقت المحدد، ضمن الميزانية، وبما يتماشى مع أهداف الاستدامة لرؤية 2030، يجب أن تقود الابتكارات جميع المراحل: من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والتشغيل.

وقال إدوارد سَرجِن، مدير الحسابات الاستراتيجية في شركة بروكور (Procore) – المملكة العربية السعودية:

“تُقدّم مؤتمرات CTF دائمًا قيمة حقيقية لشركائنا. ونحن متحمسون هذا العام لعرض كيف تساهم Procore في دعم التحول الرقمي لقطاع الإنشاءات في المملكة.”

وأضافت كاتي بريغز، مديرة مؤتمر CTF:“تُعيد تقنيات البناء (ConTech) تعريف الكفاءة والسرعة والاستدامة في جميع مراحل دورة حياة المشروع. فاندماج أدوات مثل نمذجة معلومات البناء (BIM) والبيئات الرقمية المشتركة (CDEs) والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة يسد الفجوة بين التصميم والتنفيذ والأداء التشغيلي.”

ومع استعداد المملكة لاستضافة سلسلة من الفعاليات العالمية الكبرى وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة، أصبحت تقنيات البناء المحرّك الرئيسي الذي يربط بين طموحات البنية التحتية والأداء الفعلي والاستدامة البيئية.

وسيتعرّف الحضور خلال المؤتمر على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي، التوائم الرقمية، الروبوتات، البناء المعياري، تقنيات BIM، والمواد البديلة في إعادة تعريف أساليب البناء، بما يحقق تنفيذًا أذكى وأسرع وأكثر استدامة في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة.

"نحن متحمسون للتفاعل مع القادة الذين يشكّلون مستقبل البنية التحتية في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030. كما ستستعرض بارسونز كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي والذكاء البارامتري لإحداث تحوّل في إدارة البرامج والمشاريع الإنشائية، مع تسليط الضوء على النتائج الملموسة التي تحققها هذه التقنيات لعملائنا."

هذا ما قاله ماكس كلارك، نائب الرئيس الأول ومدير التكنولوجيا التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) في شركة بارسونز (Parsons)

وبالتزامن مع مؤتمر تقنيات البناء في السعودية (CTF KSA 2025) ينعقد مؤتمر تقنيات مراكز البيانات (DCTC)، ليقدّم منصة موحّدة تجمع قادة قطاعات الإنشاء والتقنية والبنية التحتية الرقمية.

وسيضم الحدث المشترك أكثر من 50 عارضًا و120 متحدثًا خبيرًا من بينهم مالكو ومشغلو ومقدّمو خدمات مراكز البيانات.

ويُختتم الحدث بحفل جوائز CTF KSA الذي يحتفي بـ 22 فئة من فئات التميز في مجالات الابتكار والاستدامة، للأفراد والمشاريع والمؤسسات في المملكة العربية السعودية.

يحظى مؤتمر تقنيات البناء في السعودية (CTF KSA 2025) بدعم ورعاية مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في قطاعي الإنشاء والتكنولوجيا، من بينها:

Oracle، Wakecap، Vrex، Procore، Dassault Systèmes، AMANA، Dubox، Dupod، ENGIE Solutions، Khatib & Alami، EllisDon، First Bit، Danaos Management، Lupa Technology، Tendered، Revizto، CMiC، Bentley، Egnyte، ALEC، ALEMCO، LINQ، Parsons، ImageGrafix، Cupix، GAMMA AR، odoo، Gulf Business Solutions، Green Figure Technique، Nemetschek Group، 3 6 Zero، Foxit، Orbit Middle East، ZWSOFT، WhiteHelmet، Xpedeon، Mygate، Zoho، Onsite، Urban Surveys، SCAVO، و Ventures Onsite، بالإضافة إلى DCHUB.

ويعكس هذا الدعم مكانة المؤتمر كأحد أبرز الفعاليات المتخصصة في التحول الرقمي لقطاع البناء في المملكة، ودوره في تمكين الشراكات التقنية والاستدامة ضمن مشاريع رؤية السعودية 2030.

المستقبل لا ينتظر — كن جزءًا من التحوّل.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، يُرجى زيارة: www.ctf-ksa.com

عن Ventures Connect

Ventures Connect هي شراكة بين b2b Connect وVentures Middle East، تجمع بين الخبرات في ذكاء الأعمال، وتنظيم الفعاليات، والاستشارات الاستراتيجية، بهدف تمكين المؤسسات في الشرق الأوسط وإفريقيا من تحقيق التميز والنمو.

