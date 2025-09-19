أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مواصلة زخم مؤتمرها الاستثماري السنوي الحادي عشر في لندن، والذي انعقد على أرض استاد الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر تحت شعار "الاستثمار الأمثل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وقد جمع المؤتمر نخبة من المستثمرين الدوليين وكبرى الشركات المدرجة وصناع القرار، لبحث فرص الاستثمار في القطاعات الأكثر ديناميكية في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المالية، والعقارات، والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والمواد الأساسية. وشهدت نسخة هذا العام مشاركة 131 شركة مدرجة، واستضافة 710 ضيوف من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 285 مستثمرًا يمثلون 146 مؤسسة استثمارية رائدة، مما يعكس حجم وأهمية المؤتمر باعتباره البوابة الرئيسية للأسواق الإقليمية.

وعقب هذا النجاح، كشفت إي اف چي هيرميس أنه تم التصويت لها من قبل المستثمرين لتحتل المركز الأول في فئة Corporate Access Conferenceلأسواق أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وإفريقيا وذلك ضمن استطلاع أبحاثExtel، لعام 2025، لتؤكد بذلك القيمة المضافة التي توفرها مؤتمراتها المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات على حد سواء. ويكرس هذا التصنيف مؤتمر إي اف چي هيرميس «One-on-One» الذي تنظمه الشركة في مدينة دبي كأبرز مؤتمر استثماري في المنطقة، متفوقًا على العديد من نظرائه العالميين. وقد تم تصنيف مؤتمر الشركة في لندن في المرتبة الثالثة في فئة "الرؤية المؤسسية للمؤتمرات" بناءً على الأصوات، مما جعل إي اف چي هيرميس البنك الاستثمار الوحيد الذي يمتلك مؤتمرين ضمن المراكز الثلاثة الأولى في فئتين مختلفتين

وفي هذا السياق، صرح محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة: "يعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بترسيخ جسور فاعلة بين المستثمرين العالميين والشركات الواعدة في المنطقة. نفتخر بهذا التقدير الذي يعكس ثقة عملائنا المستمرة في إي اف چي هيرميس وفيما نحققه سويًا. منذ إطلاق أول مؤتمر لنا في شرم الشيخ عام 2001 بهدف ربط المستثمرين الدوليين بالشركات المدرجة في المنطقة، شهدت فعالياتنا نموًا استثنائيًا عامًا بعد عام. واليوم، باتت مؤتمراتنا أكبر منصة مخصصة لاستعراض فرص الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مانحة المستثمرين وصولًا مباشرًا إلى أبرز الشركات الإقليمية. في العام المقبل، يحتفل مؤتمرنا «One-on-One» بمرور عشرين عامًا على انطلاقه في مدينة دبي، وهو إنجاز يعكس حجم وتأثير وطموح منصتنا."

وتفخر إي اف چي هيرميس بتنظيم اثنين من أبرز المؤتمرات الاستثمارية في المنطقة، وهما «One-on-One» ومؤتمر لندن الاستثماري، واللذان أصبحا ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي الإقليمي ومحفزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة. وقد باتت هذه الفعاليات بمثابة المنصات السنوية الأكثر ترقبًا من جانب صناع السياسات وكبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين وقادة الصناعات، نظرًا لتميزها في إتاحة حوارات ثرية بنظام اللقاءات الفردية التي توفر بيئة مثالية لاستكشاف الأفكار والاستراتيجيات الجديدة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة بكل ما تحمله من فرص وتحديات.

كما تواصل إي اف چي هيرميس تطوير خدماتها في مجال Corporate Access على مدار العام، مستندة إلى قوة قطاعاتها في مجالات البحوث، والترويج وتغطية الاكتتاب، والوساطة، لتقديم وصول غير مسبوق للمستثمرين العالميين إلى أبرز قصص النمو في المنطقة. ويؤكد تصدرها تصنيف Extel لعام 2025 على الجودة والاستمرارية والتأثير الكبير لمنصاتها، التي تنجح في تحويل الحوارات الاستراتيجية إلى تدفقات استثمارية حقيقية تسهم في دعم تكوين رؤوس الأموال وتعزيز التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

