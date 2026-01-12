أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: بناءً على النجاح الكبير الذي حققته الدفعة الافتتاحية، أعلنت أكاديمية الذكاء الاصطناعي رسميًا فتح باب التقديم للدفعة الثانية من البرنامج التنفيذي لرئيس الذكاء الاصطناعي (CAIO)، وهو برنامج رائد يهدف إلى تطوير قيادات تنفيذية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحكومية والصناعية.

تستند الدفعة الثانية مباشرةً إلى الأثر الملموس للبرنامج الافتتاحي، حيث حصل 35 من كبار المديرين التنفيذيين من قطاعات الحكومة والدفاع والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والبنية التحتية الوطنية على شهاداتهم ، بما في ذلك مشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومناطق عالمية رئيسية. وقد أرست هذه الدورة، التي نُفذت بالشراكة مع مجموعة بولينوم وكلية أبوظبي للإدارة، معياراً جديداً لتعليم الذكاء الاصطناعي التنفيذي على مستوى المنطقة.

الأثر المثبت للبرنامج التنفيذي لرئيس الذكاء الاصطناعي (CAIO)

أكمل الخريجون برنامجًا مكثفًا وتطبيقيًا جمع بين محاضرات متقدمة وورش عمل وتمارين تطبيقية، مع التركيز على الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، والتوافق مع الأنظمة، والأثر المالي، ونشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وقد حظي المشاركون بإرشاد نخبة من الخبراء العالميين وقادة الصناعة من مؤسسات مرموقة مثل HCLTech، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومبادلة، وDatabricks، وG42، وNVIDIA، وe&، وCore42 وغيرها، ما أتاح لهم اكتساب أدوات ورؤى عملية لقيادة تحولات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.

وقال ألكسندر خانين، مؤسس مجموعة بولينوم: ''إن نجاح الدفعة الأولى يبرز بوضوح أهمية البرامج القيادية المنظمة على المستوى التنفيذي في مجال الذكاء الاصطناعي. فمع ازدياد أهمية الذكاء الاصطناعي في التنافسية والأداء، أصبح هؤلاء القادة الآن مؤهلين لتحويل الإمكانات إلى تأثير حقيقي ومسؤول."

كما أضاف الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس إدارة كلية أبوظبي للإدارة: "يعكس هذا البرنامج التزامنا بإعداد قيادات قادرة على الوصل بين التكنولوجيا المتقدمة والحوكمة الرشيدة واتخاذ القرارات الاستراتيجية. وتؤكد إنجازات الدفعة الأولى أهمية برامج التعليم التنفيذي التي تلبي بالفعل الأولويات الوطنية والإقليمية"

وقد قدّمت الدفعة الأولى ستة مشاريع تطبيقية ختامية مؤثرة تناولت مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي، واستدامة الرعاية الصحية، ومرونة قطاع الطاقة. وشملت أبرز هذه المشاريع منصةً ذكية تنظيمية للذكاء الاصطناعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وطبقة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي لخدمات الحكومة، ونماذج تحول للرعاية الصحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استراتيجيات لدعم الطلب المتزايد على الطاقة المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار إثراء التجربة التطبيقية، قام المشاركون بزيارات ميدانية إلى أدنوك وCore42 ومراكز بيانات خزنة ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، حيث اطّلعوا عن قرب على البنية التحتية الوطنية للحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

إطلاق الدفعة الثانية

انطلاقاً من هذا الأساس المتين، صُممت الدفعة الثانية من البرنامج التنفيذي لرئيس الذكاء الاصطناعي لمواصلة الارتقاء بمستوى القيادة التنفيذية في مجال الذكاء الاصطناعي. و سيجمع البرنامج مجدداً نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، وفرصاً للتعلم مع الأقران من كبار المسؤولين، وتفاعلاً مباشراً مع قادة يسهمون فعليًا في تشكيل وتطبيق الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع.

تم تصميم الدفعة الثانية خصيصًا لنخبة مختارة من القيادات التنفيذية ذات الخبرة من مختلف القطاعات الحكومية والصناعية. وسيعمل المشاركون عن كثب مع خبراء عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي، وصنّاع السياسات، و تقنيين قادوا مشاريع نشر واسعة النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعاملوا مع الأطر التنظيمية، وقدموا المشورة للمؤسسات على أعلى المستويات. ويظل التركيز منصبًا على التنفيذ العملي، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتحقيق أثر ملموس وقابل للقياس.

كما سينضم خريجو الدفعة الثانية إلى شبكة CAIO العالمية الحصرية الخاصة بالبرنامج، وهي شبكة قائمة على الدعوات فقط، تهدف إلى تعزيز التعاون طويل الأمد، وتبادل الخبرات والرؤى، ودعم الحوار الاستراتيجي عبر مختلف القطاعات والمناطق.

التسجيل

ستبدأ الدفعة الثانية في 10 أبريل 2026. باب التقديم مفتوح حاليًا ويغلق في 29 مارس 2026. وسيحصل المسجلين قبل نهاية موعد التقديم المبكر على خصم بنسبة 10%. ونظرًا لانتقائية البرنامج ومحدودية عدد المقاعد، نشجع بشدة على التقديم المبكر.

الموعد النهائي للتقديم المبكر: 15 فبراير 2026.

لمعرفة المزيد والتقديم، يرجى زيارة:

https://polynome.ai/caio

نبذة عن كلية أبوظبي للإدارة:

تُعد كلية أبوظبي للإدارة، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والتي أسست عام ٢٠١١، كلية رائدة في مجال إدارة الأعمال تُركز على ريادة الأعمال والابتكار والقيادة. وتحظى كلية إدارة الأعمال في أبوظبي بترخيص رسمي من وزارة التربية والتعليم- شؤون التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنح الدرجات العلمية في التعليم العالي، وجميع برامجها الأكاديمية معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي كما أنها حاصلة على العديد من شهادات التقدير الدولية. بفضل أكثر من ٢٠ شراكة عالمية وأكثر من ٥٠ دراسة حالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب كلية أبوظبي للإدارة دورًا استراتيجيًا في بناء قادة مُستعدين للمستقبل، وتعزيز اقتصاد المعرفة.

نبذة عن مجموعة بولينوم:

بولينوم شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مقرها دبي، وتقدم حلول ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات في مختلف دول العالم. تتخصص الشركة في مشاريع البنية التحتية على المستوى الوطني، والشراكات الحكومية، والتطوير المهني في مجال الذكاء الاصطناعي. بولينوم هي مستشار الحلول المعتمد الوحيد من طرف انفيديا في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها حاصلة على ختم دبي للذكاء الاصطناعي كشركة موثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل سجلها الحافل بالتطبيقات الميدانية عالية التأثير.

