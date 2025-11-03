توقيع مذكرة تفاهم لعقد ورش عمل وتقييم استراتيجية حديثة لتخطيط موارد المؤسسات السحابية لدعم العمليات التشغيلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجموعة طيران الخليج

المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon Solutions، إحدى شركات Beyon، ومجموعة طيران الخليج، وشركة أوراكل عن توقيع مذكرة تفاهم خلال فعاليات منتدى بوابة الخليج 2025 في مملكة البحرين, والذي أقيم في فندق فورسيزونز خليج البحرين بمملكة البحرين في الفترة من 02 – 03 نوفمبر 2025، وذلك بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة Beyon، والسيد خالد تقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية من كلا الجهتين. ويهدف التعاون بين الشركات الثلاث الرائدة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع مسيرة التحول الرقمي في قطاع الطيران.

تعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تنفيذ حل متكامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لمجموعة طيران الخليج، حيث سيجمع هذا الحل المدعوم بتقنية Oracle Alloy بين الخبرة العالمية لشركة أوراكل في تطبيقات المؤسسات والخبرة المحلية المتخصصة لشركة Beyon Solutions وإمكانياتها الرقمية الموثوقة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الأطراف الثلاثة على تنظيم ورش عمل وجلسات منهجية لتقييم احتياجات مجموعة طيران الخليج، ودراسة جدوى الحلول المبتكرة، وتقديم رؤى حول أفضل الممارسات الدولية، وأحدث اتجاهات تكنولوجيا الطيران العالمية. ويساهم هذا النهج المتكامل في بلورة استراتيجية موحدة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المجموعة، بما يعزز كفاءتها التشغيلية ويمكّنها من الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية.

حول أهمية هذه الاتفاقية، قال السيد أحمد نعيمي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في مجموعة طيران الخليج: "يمثل هذا التعاون محطة رئيسية في مسيرة التحول الرقمي للمجموعة، إذ نسعى من خلال شراكتنا مع Beyon Solutions وأوراكل، الى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مع الاستفادة من الخبرة المحلية الواسعة.

مضيفًا: "تسهم مذكرة التفاهم في ترسيخ التزامنا بالتميز التشغيلي والتحول الرقمي، بما يمكّننا من تعزيز الكفاءة على مستوى المجموعة والشركات التابعة لها وتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأمد لقطاع الطيران في مملكة البحرين."

وأضاف نيكولاس تون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions قائلًا: "نلتزم في الشركة بتمكين المؤسسات الوطنية مثل مجموعة طيران الخليج وتزويدها بالتكنولوجيا الرقمية المتطورة. ومن خلال الجمع بين خدمات السحابة السيادية المدارة من Oracle Alloy، وخبراتنا الواسعة في التحول الرقمي للشركات، يمكننا دعم مجموعة طيران الخليج في وضع استراتيجية راسخة لتخطيط موارد المؤسسات والتي تسهم في تحقيق التميز التشغيلي والنمو على المدى الطويل، مع الالتزام في الوقت ذاته بمتطلبات استضافة البيانات داخل الدولة."

من جانبه، قال ياسين البقيولي، نائب الرئيس لتطبيقات الأعمال في منطقة الخليج بشركة أوراكل: "يسعدنا التعاون مع مجموعة طيران الخليج وBeyon Solutions خطوة مهمة في تعزيز استراتيجية التحول الرقمي لطيران الخليج، مما يسهم في استخدام تقنيات وذكاء عالمي المستوى لدعم المرحلة المقبلة من مسيرة النمو."

تابعنا على:

الانستغرام: https://www.instagram.com/beyonsolutions/

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/beyon-solutions/

نبذة عن شركة Beyon Solutions:

تعد Beyon Solutions، إحدى شركات Beyon، شركة استشارات تقنية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتقدم أحدث حلول التكنولوجيا الرقمية المصممة لتلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها في منطقة الشرق الأوسط.

وتستفيد Beyon Solutions من شراكاتها القوية مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، لتجمع بين الخبرة التقنية الواسعة مع النهج الاستراتيجي الطموح لتوفير حلول تساعد في تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان الاتصالات القوية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.beyonsolutions.com.

نبذة عن مجموعة طيران الخليج

تأسست مجموعة طيران الخليج في العام 2010 بهدف التنسيق بين الشركات العاملة في قطاع الطيران بهدف تعزيز إسهامات قطاع الطيران في اقتصاد مملكة البحرين وتعظيم القيمة لجميع الجهات ذات العلاقة. وتنضوي تحت مظلة المجموعة كل من طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وأكاديمية الخليج للطيران، ومجموعة أخرى من أصول الطيران، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: Gulfairgroup.bh ، لينكدإن: Gulf Air Group Holding إنستغرام: @GulfAirGroup

-انتهى-

#بياناتشركات